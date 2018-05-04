Змію зловили і відправили подалі від людських очей

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 3 травня о 18:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Бориславі на вул. Січових Стрільців, 9 в приватному господарстві виявлено змію. На місце виклику було направлено оперативну групу Бориславського міського відділу ГУ ДСНС у Львівській області для з’ясування обставин події. Рятувальники змію виловили і відтранспортували далі від людського житла, де плазуна було відпущено в природне середовище.

Також читайте