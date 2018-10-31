Знань з історії забагато не буває

У середу, 7 листопада, в музеї історії міста-курорту Трускавець пройшла цікавf зустріч з Ростиславом Новоженцем. Він – дослідник української історії, політик, громадський діяч, президент Благодійного фонду “Україна-Русь”, в 2005-2006 рр. працював головою Яворівської РДА Львівської області, в різний час був в НРУ, УРП «Собор», депутатом Львівської обласної ради (фракція БЮТ), зараз є заступником голови Української Республіканської партії.

На зустріч “Популяризація української історії через науково-популярні карти” прибуло кілька класів учнівської молоді із ЗСШ №1, НВК «СЗШ №2-гімназія» та ЗСШ №3 м. Трускавця (окремі 6-10 класи). Ростислав Новоженець не цурався табуйованих тем, зокрема етнічної складової представників колишньої та теперішньої влади в нашій державі, українських олігархів тощо, проте в основному все ж зосередився на історії краю.

Оскільки зараз відзначаємо 100-літній ювілей Західно-Української Народної Республіки, то тема ЗУНР на зустрічі була основною. Діти, котрі найактивніше відповідали на запитання гостя, мали можливість отримати історичні карти формату 50х70 см, а школи Трускавця отримали по комплекту таких карт.

Зустріч з Ростиславом Новоженцем проходила за підтримки департаменту Львівської обласної державної адміністрації з питань культури, релігій та національностей.

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