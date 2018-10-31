Знань з історії забагато не буває

By  | 07.11.2018 | Filed under: Новини

У середу, 7 листопада, в музеї історії міста-курорту Трускавець пройшла цікавf зустріч з Ростиславом Новоженцем. Він – дослідник української історії, політик, громадський діяч, президент Благодійного фонду “Україна-Русь”, в 2005-2006 рр. працював головою Яворівської РДА Львівської області, в різний час був в НРУ, УРП «Собор», депутатом Львівської обласної ради (фракція БЮТ), зараз є заступником голови Української Республіканської партії.

На зустріч “Популяризація української історії через науково-популярні карти” прибуло кілька класів учнівської молоді із ЗСШ №1, НВК «СЗШ №2-гімназія» та ЗСШ №3 м. Трускавця (окремі 6-10 класи). Ростислав Новоженець не цурався табуйованих тем, зокрема етнічної складової представників колишньої та теперішньої влади в нашій державі, українських олігархів тощо, проте в основному все ж зосередився на історії краю.

Оскільки зараз відзначаємо 100-літній ювілей Західно-Української Народної Республіки, то тема ЗУНР на зустрічі була основною. Діти, котрі найактивніше відповідали на запитання гостя, мали можливість отримати історичні карти формату 50х70 см, а школи Трускавця отримали по комплекту таких карт.

Зустріч з Ростиславом Новоженцем проходила за підтримки департаменту Львівської обласної державної адміністрації з питань культури, релігій та національностей.

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу
    31.10.2018 | 13:24

    ТзОВ «ГКК «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу інструктора з ЛФК. Тел. для довідок (03247) 6-21-22. Також читайтеЗапрошуємо на відзначення 100-літнього ювілею створення ЗУНР (0)Запрошуємо на Свято подяки Богові (0)Заходи до 76-річчя створення УПА (0)Оголошується конкурс на найкращу наукову роботу серед студентів вишів України з гарантованою грошовою винагородою! (0)

  • №88066 Високооплачувана офіційна робота в польщі.
    24.10.2018 | 11:56

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 10 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви