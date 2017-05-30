Зняття мораторію створить стимули для інвестування в довгострокові проекти та перерозподілить маржу в АПК на користь громадян-власників землі

By  | 30.05.2017 | Filed under: Акценти

Скасування мораторію та відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні дозволить збалансувати інтереси сільгоспвиробників різного масштабу, в той час як в поточній аграрній моделі сформувались викривлення на користь агрохолдингів.

Про це під час дискусії в ході круглого столу на тему: “Чи здатен земельний ринок посприяти істотному збільшенню кількості та економічному зміцненню фермерських господарств?” заявив Борис Кушнірук – голова експертно-аналітичної ради Всеукраїнського аналітичного центру. «Через низьку орендну плату зараз виграють агровиробники, але програють селяни, які недоотримують значну частину доходів», – сказав експерт. Відкриття ринку землі стимулює збільшення ціни на земельні ділянки, що в свою чергу стимулюватиме підвищення орендної плати яка зараз знаходиться на неспівставно низькому рівні в порівнянні з маржинальністю агровиробництва.

На його думку, в моделі великої аграрної держави має бути змішана система, яка поєднує великі аграрні холдинги, орієнтовані на експорт та невеликих фермерських господарств по 200-500 га, які б зосередились на виробництві продукції з більшим рівнем доданої вартості, зокрема, органіці чи садівництві. «Ці напрямки потребують значно більших інвестицій у землю тому для цієї категорії – дрібних виробників запровадження ринку землі має бути серйозним стимулом»,- підкреслив він.

Дмитро Яблоновський, експерт Центру економічної стратегії також погоджується, що навіть довгостроковий договір оренди не гарантує збереження інвестицій. «Тому зараз вирощувати складні культури, саджати сад не завжди є стимули», – відзначив він. Також на його думку відкриття ринку землі завдяки появі в АПК твердої застави дозволить розширити можливості кредитування. «Ті, хто обробляє, зможуть купити додаткову техніку, та, що дуже важливо, інвестувати в переробку, що дозволить створювати продукцію з більшою доданою вартістю», – сказав він.

Анатолій Мірошниченко, експерт Reforms UA підкреслює, що розвиток дрібного та середнього фермерства є найкращим сценарієм для держави та суспільства як із екологічних міркувань, так і з точки зору соціальної структури села. На його думку, поступове скорочення фермерських господарств, тенденція до якого сформувалась на початку нульових, обумовлена перш за все відсутністю ринку землі. «Нинішня роль фермерів у сільгоспвиробництві і житті країни загалом не може влаштовувати. Це шлях в нікуди, до вимирання села, що ми зараз і спостерігаємо. Відродження і збереження села пов’язане із фермерством, а, отже, із ринком земель і скасуванням мораторію», – підкреслив він.

На думку Павла Кулинича, старшого юридичного радника з питань земельної політики. проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку», мораторій на продаж земель сільгосппризначення однозначно можна кваліфікувати як мораторій на розвиток фермерських господарств, передовсім – сімейного фермерства.

Український освітній центр реформ

Трускавецький вісник

Також читайте

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №73295 Головний інженер
    30.05.2017 | 15:18

    Підприємство, яке має тепличне господарство, запрошує на роботу головного інженера. Місце роботи м. Дрогобич Вимоги: вища профільна освіта; досвід роботи від 2 – х років (мати посвідчення допусків); організаторські здібності, вміння керувати персоналом; знання документообігу; здатність швидко навчатися, вміння проявляти активність та ініціативу в роботі. Обов’язки: здійснювати керівництво та організацію безперебійної роботи газопостачання, енергозабезпечення, водопостачання; [...]

  • Монтер кабельного виробництва “Padav Polska”
    29.05.2017 | 12:38

    Фірма “Human & Hunter”, для одного із наших Клієнтів – провідного постачальника послуг у сфері автомобільної промисловості, побутової техніки, електроніки та товарів повсякденного побуту, який уже 10 років підтримує компанії по всій Європі, у забезпеченні найвищої якості виробленої ними продукції, оголошує набір на вакансію: Монтер кабельного виробництва “Padav Polska” Місце роботи: Добришице коло Радомска (Польща) [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви