Зниклу неповнолітню з Дрогобича поліцейські знайшли у Львові

В Дрогобицький відділ поліції сьогодні, 28 серпня, близько 11.30 надійшло повідомлення про те, що додому не повернулася 15-річна місцева мешканка, яка вчора вийшла з квартири близько 16.00.

Правоохоронці негайно розпочали пошуки неповнолітньої і за кілька годин знайшли її у Львові. Дівчинка була з друзями. Вона здорова та неушкоджена, наразі перебуває у відділі поліції. Невдовзі дрогобицькі правоохоронці відвезуть її додому та передадуть бабці. З родиною неповнолітньої поліцейські проведуть профілактичну бесіду.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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