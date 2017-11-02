«Золоті діти» представили Трускавець на фестивалі в Закарпатті

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, з 27 по 30 жовтня в Ужгороді проходив міжнародний фестиваль-конкурс «Яскрава країна» Закарпаття 2017». Фестиваль зібрав 700 учасників із кількох країн: Словаччини, Білорусі, Молдови, а також з усіх регіонів України.

Трускавець на цьому фестивалі представляв Зразковий хореографічний ансамбль «Золоті діти» (21 учень Трускавецької школи мистецтв ім. Романа Савицького віком 10-13 років). Додому трускавчани привезли неймовірні враження від перебування на Срібній землі та диплом ІІІ ступеня. Діти здійснили екскурсію старовинним Ужгородом та відвідали замок і етнографічний музей під відкритим небом.

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