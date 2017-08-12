«Зразковий» депутат пропонує сміття завозити до квартири журналіста, а дітям пити те, що «Возняк напісяв і накакав»

Язик мій – ворог мій. Мовчи язичку, будеш їсти кашку. В цих народних прислів’ях криється глибинна мудрість, заснована на досвіді багатьох поколінь.

Інколи, щоб бути мудрим (чи принаймні здаватися мудрим), треба просто мовчати. Але бути у владі і мовчати декому здається несумісним. Принаймні депутатові Трускавецької міської ради Романові Бучковичу, який представляє інтереси виборців ряду будинків на вулиці Сагайдачного та членів і симпатиків КУНу.

Тільки протягом останніх кількох днів Роман Бучкович вразив не тільки своєю «компетенцією» з ряду питань, але і епатажними висловлюваннями. Звісно, і до нього у Трускавці були депутати, з вуст яких лунали нелітературні вирази, або ж які «робили з тата вар`ята». Але це могло бути раз в рік, коли хтось чи щось виводило депутата з себе. В цьому ж випадку протягом кількох днів серпня маємо ряд «перлин», які аж ніяк не прикрашають пана Бучковича і владу Трускавця загалом. Адже незважаючи на опозиційність депутата Бучковича, він – теж влада. І теж співвідповідальний, якщо в місті щось є чи буде не так, як має бути.

Перша з цих «перлин» – пропозиція депутата. Звісно, кожен (у тому числі й депутат міської ради) може вносити якісь пропозиції, давати поради. Чим же відзначився пан Бучкович? При обговоренні теми вивозу з міста фірмою «ДВ-Екосвіт» сміттєвих баків Роман Ярославович пропонує журналістові, авторові цих рядків, приймати у своїй квартирі все сміття Трускавця. Ось пряма мова депутата: «Ви запропонуйте мешканцям, котрим уже недоступні сміттєві баки, звозити сміття до Вашої квартири!».

Мусуючи тему сміттєвих контейнерів, Роман Бучкович зізнається: «Я в «екстазі» від керівництва містом». Вікіпедія термін «екстаз» визначає як позитивно забарвлений афект, вищу ступінь захвату, наснаги, яка інколи переходить в несамовитість. А можливо пан депутат мав на увазі щось інше, ніж «екстаз», а саме таблетки «екстазі»? Недарма кажуть, що таксисти теж можуть бути причетні до розповсюдження наркотичних речовин…

Але повернімося до «перлин» Романа Бучковича. Якщо пропозиція звозити сміття до квартири журналіста може викликати лише подив та легку посмішку, то цього аж ніяк не скажеш про публічне звинувачення мера Трускавця у злодійстві. Бо наступну сентенцію пана Бучковича можна трактувати виключно як завуальоване звинувачення. Ось пряма мова депутата: «Про те, що Кульчинський не краде вірять тільки в Іспанії». Оскільки Трускавець не є в Іспанії, отже, тут всі вірять, що міський голова краде – виходить саме так за логікою депутата-опозиціонера.

І вже в жодні рамки не влізає інше висловлювання пана Бучковича: «Нехай Кульчинський розкаже дітлахам і їх батькам, що з краників до них попаде вода, в яку напісяв і накакав Возняк, бо він дав гроші на вибори Кульчинському». Тут, як кажуть, без коментарів. Цікаво лише, що ж то за Возняк, який «напісяв і накакав» у воду, яка потрапить до дітей «з краників».

«Курва», «недолуге керівництво вже мене «заграло»», «бабло громади», «ви тупі», «в тємє», «в долє»… Перелік цитат «музиканта по професії» (ще одна цитата Р. Бучковича) і «зразкового» депутата можна продовжити. Але чи треба? І чи саме такі обранці потрібні Трускавцю – які спілкуються на «блатному» жаргоні, дають пропозиції завозити сміття до хати журналіста і рекомендують розповідати дітям казочки, що вони п`ють воду, в яку «напісяв і накакав Возняк-бабай»? Питання радше риторичне…

Володимир Ключак

P.S. При підготовці статті використано цитати з коментарів депутата Трускавецької міської ради Романа Бучковича в групі «Міська рада Трускавець» в соціальній мережі Фейсбук за період з 9 по 15 серпня 2017 р.

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