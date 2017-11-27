Зустріч з поезією

Трускавчани напевно вже звикли, що щотижня в URBAN-бібліотеці відбуваються найрізноманітніші зустрічі та презентації. Дехто навіть зауважував, що тих зустрічей так багато, що не встигають слідкувати за нашими анонсами.

У четвер, 23 листопада, в URBAN-бібліотеці презентувала свою шосту збірку «Пошепки і вголос» Юлія Бережко-Камінська. Чому так називається збірка? Бо завжди є слова, які можна промовляти тільки пошепки, або тільки злегка озвучити, позначивши те, що спонукає до них. Все інше відбуватиметься в душі того, хто їх почув і озвався. Пошепки, бо не викричати ніжність, як і не перевести у слова всю глибину любові. Однак є й те, що треба говорити, розправивши плечі; говорити просто і впевнено, дивлячись у вічі, не боячись, що тебе не зрозуміють. Не відкладаючи на потім. Не обіцяючи спокою. Бо кожен має його знайти у своєму серці.

Ця молода, цікава, талановита поетеса приїхала до нас із Ірпіня, де працює головним редактором газети «Ірпінський вісник» та керівником культурно-просвітницького проекту “Мистецький центр «Камертон». Учасники зустрічі мали можливість не лише поспілкуватися і відкрити для себе поетичний світ цієї авторки, адже в Трускавці про цю поетесу напевно ніхто ще не чув, а вона видала уже шосту свою збірку. Але мали можливість побувати на імпровізованому театральному дійстві одного актора. Пані Юлія надзвичайно артистична, і свої вірші читала з такою енергетикою, що слухачі затамувавши подих, зачаровано сиділи непорушно, щоб не зруйнувати оту особливу атмосферу дійства, лише щирі оплески переривали поетесу. Дві години отакого натхненного спілкування пролетіли на одному подиху, як одна мить, подарувавши всім присутнім неймовірні враження.

Шкода лишень, що трускавчани не мають звички ходити на ось такі літературні зустрічі. Адже у місті є достатньо молодих, які лишень гострять своє літературне перо, і старших із досвідом поетів та письменників, є і багато викладачів-мовників, які мали б використовувати такі унікальні можливості, і не лише викладати творчість письменників-класиків, але знайомитись і знайомити дітей з сучасною українською поезією та прозою, поспілкуватись із живим автором, окрасивши свої трудові будні, перейняти його досвід, енергетику і поділитись цим із іншими.

Слідкуйте і надалі за нашими анонсами, грудень теж обіцяє бути насиченим і різноплановим.

Віра Савка, завідувач URBAN-бібліотеки

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