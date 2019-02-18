Зустріч зі стебницькими освітянами на пенсійну тематику

Як інформує Трускавецький відділ обслуговування громадян Пенсійного фонду України, сьогодні, 19 лютого, начальник Трускавецького відділу обслуговування громадян (сервісний центр) головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Руслана Каніна провела зустріч із освітянами Стебницької ЗОШ I-III ступеня №6.

Фахівець Пенсійного фонду розповіла присутнім про умов призначення і порядку нарахування пенсій, акцентувавши увагу на складових, які впливають на обчислення її розміру. Поінформувала про зростання вимог до тривалості необхідного для виходу на пенсію страхового стажу, порадила дбати про його набуття заздалегідь і контролювати ситуацію зі сплати роботодавцем єдиного соціального внеску через Особистий кабінет на Веб-порталі Пенсійного фонду.

Окрім цього, Руслана Каніна ознайомили працівників закладу із підвищенням пенсійних виплат у 2019 році та звернула особливу увагу щодо отримання монетизованих житлових субсидій пенсіонерами.

Під час зустрічі роздано тематичні буклети та бланки заяв про реєстрацію на Веб-порталі Пенсійного фонду України та на отримання інформаційного СМС-повідомлення.

Додаткова інформація: у м.Стебник станом на 01.02.2019 на обліку перебуває 5382 одержувачі пенсії, середній розмір пенсійної виплати – 2266,98 грн.

Також читайте