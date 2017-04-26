Зустрічі з цікавими людьми: Анджей Скальський у Трускавці

Те, що до Трускавця приїжджають відомі в Україні артисти, спортсмени, політики, люди науки, культури, бізнесу – це не новина. Та в останні два роки курорт Трускавець відвідує все більше іноземних гостей. Серед них теж є багато непересічних постатей, людей, які добре відомі у своїх країнах, які прислужилися своїй вітчизні.

Одним з цікавих людей, що зараз перебувають на відпочинку у Трускавці, є відомий вітражист та консерватор з Польщі Анджей Скальський. Кращі вітражі Москви, Лондона, Варшави, а навіть окремих міст США були відреставровані за його участі. Світової слави вітражист та реставратор зустрівся з трускавчанами в затишному залі ресторану «Оскар» та розповів про себе і про свою діяльність.

- Справжній розквіт вітражного мистецтва розпочався на початку Середньовіччя, – розповідає Анджей Скальський. – При катедрі в Ґнєзні, де починалася польська державність, під час археологічних розкопок знайдено уламки скла з обробкою в романському стилі, яке датується на період близько 1000 року, тобто з часів Ґнєзненського з`їзду, коли імператор Оттон відвідав пізнішого польського короля Болеслава Хороброго. Вже тоді в катедрі в Ґнєзні були вітражі з малярською обробкою. Абат монастиря Сан-Дені в Франції (під Парижем) Суґер згідно писемних переказів був великим прихильником і любителем вітражів. Згідно писемних джерел, він фінансував спеціалістів, які закладали у вікна французьких катедр кольорове скло, яке з`єднувалося вже тоді оловом.

Вітражист із 40-літнім стажем роботи з любов`ю розповідає про те, як робиться вітраж, як проходять реставраційні роботи, яка різниця між різними видами скла, які є методи виготовлення скла. Він показує свої роботи – це не лише вітражі в костелах, але й кольорові зображення у вікнах приватних осель, державних установ різних країн світу.

Вітражні лампи роботи Анджея Скальського були бажаними подарунками для високого рангу дипломатів. Так, для прикладу, саме вітражна лампа була подарована першому і останньому президенту СРСР Михайлові Горбачову під час його візиту до Польщі. Вітражна лампа з майстерні відомого вітражиста і консерватора прикрашала і робочий кабінет першого президента Польщі пострадянського часу Лєха Валенси. А ще Анджей Скальський керував реставраційними роботами (щодо реставрації величезних вітражів) в палаці Морозових в Москві, встановлював вітражі в знаменитих катедрах Польщі, консультував і продовжує консультувати вітражистів з інших країн.

Теплими словами згадує Анджей Скальський покійного львівського вітражиста Анатолія Чобітка, який, до речі, реставрував вітраж у віллі «Ґопляна» в Трускавці (Художній музей Михайла Біласа). Анджей Скальський каже, що цей вітраж роботи фірми Желєнських є дуже цінним і його необхідно берегти як зіницю ока. З жалем говорить вітражист про вітражі в наших трускавецьких церквах, які зроблені всупереч передовим сучасним технологіям і можливо не будуть довговічними. Хоча цьому і є виправдання – гарний вітраж є дорогим задоволенням, виготовлення та встановлення 1 квадратного метру коливається від 500 до 1 000 доларів США, а іноді сягає і 2,5 тисяч.

Анджей Скальський каже, що має певний сентимент до Трускавця, бо тут в 1936-1939 роках кілька разів відпочивала його бабця, яку згодом, в часи війни, розстріляли. Приїжджав сюди і дідусь майбутнього вітражиста, а на згадку про курорт в оселі пана Скальського є два оригінальні дзбанки, куплені у довоєнному Трускавці. Фахівець каже, що вони є цінними речами, причому дуже красивими, і розглядає можливість передати їх у дарунок для трускавецького музею.

На зустріч з Анджеєм Скальським не прийшло надто багато людей, але це і зрозуміло – не кожному цікава тема скла, вітражів, реставраторського мистецтва. Але ті, хто побував на зустрічі в «Оскарі», почули багато цікавого та корисного для себе, мали можливість отримати відповіді на свої запитання.

Ознайомитися з творчістю Анджея Скальського, побачити, які вітражі вийшли з його майстерні в Юзефові коло Варшави і тепер прикрашають храми, палаци та інші споруди, можна за посиланням http://www.witraze-skalski.pl/

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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