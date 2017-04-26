Звернення депутата Руслана Цехмейстера знайшлося

Публікація про викрадене депутатське звернення про автобусні зупинки, яке 20 квітня на сесії ТМР озвучив та подав депутат Руслан Цехмейстер, сколихнула Трускавець та стала топ-темою обговорення трускавчан в соціальних мережах. Це обговорення стало причиною для озвучення позиції влади міста, яку в мережі Фейсбук озвучила секретар ТМР Наталія Пономаренко. Звернення швиденько «знайшлося» та було направлене до виконання профільному заступникові міського голови. Щоправда, не уточнюється, чи знайшлося звернення, подане саме 20 квітня, чи в форс-мажорному режимі було зроблено його копію на основі збереженої фотоілюстрації. Сучасна техніка без проблем дозволяє це зробити.

Так чи інакше, тепер залишається чекати, яким же буде результат розгляду звернення про автобусні зупинки, яке подав Руслан Цехмейстер. А мова йде про десяток зупинок, щодо яких мешканці Трускавця не мають одностайної думки.

Також хочеться вірити, що знайдуться і офіційні документи, яких бракує в Трускавецькій міській раді після звільнення приміщень командою екс-мера Р. Козира, що знайдеться оргтехніка і комп’ютерна техніка, що знайдуться записи трускавецького проводового радіо за 2011-2015 роки, а також знайдуться винні в тому, що в органах місцевого самоврядування хтось свідомо чи несвідомо створює такі інформаційні приводи, працюючи одночасно на два фронти. Але навряд чи знайдуться у владних кабінетах Трускавця ті, хто візьме на себе повну відповідальність за недопрацювання, а інколи і за кричущий непрофесіоналізм.

Трускавецький вісник

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