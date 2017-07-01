Звернення до політичних партії та Коаліції “Прозорі Ради” з питання виконання Меморандуму щодо до звітування міських голів та депутатів

Представнику Коаліції «Прозорі ради» Тарану В.С.

Голові Координаційної Ради Партії «Громадянська позиція» Гриценку А.С.

Голові Партії «Об’єднання» «Самопоміч» Садовому А. І.

Голові Партії Громадський рух «Народний контроль» Добродомову Д.Є.

Голові політичної Ради Партії «Укроп» Батенку Т.І.

Шановні панове!

Напередодні виборів до місцевих рад 2015р. з метою втілення в життя найкращих світових практик в сфері місцевого самоврядування Вами було підписано Меморандум про співпрацю між Коаліцією «Прозорі ради», учасниками якої є 56 громадських організацій та політичними партіями, які Ви очолюєте. Політичні партії, у разі проходження до органів місцевого самоврядування, зобов’язались через своїх представників – місцевих голів та обраних депутатів сприяти імплементації норм чинного законодавства для підвищення рівня прозорості та підзвітності органів влади. Зокрема шляхом винесення на розгляд та підтримки голосуванням рішень, що стосуються:

• визначення порядку звітування депутатів ради перед членами територіальної громади;

• визначення порядку звітування Голови ради перед членами територіальної громади;

Але, на сьогодні склалось враження, що Меморандум був одним з новітніх агітаційних методів, метою якого було отримання підтримки виборців, а виконання його не мало найвищого пріоритету. Про це засвідчує конкретний приклад дії органу місцевого самоврядування міста Дрогобича Львівської області. До Дрогобицької міської ради обрано 36 депутатів. Представниками політичних партій підписантів Меморандуму є: «Народний контроль» – 7 депутатів; «Самопоміч» – 5 депутатів; «Громадянська позиція» -5 депутатів; «Укроп» -2 депутати; разом 19 депутатів. Дана кількість повністю забезпечує можливість втілення обіцянок виборцям визначених Меморандумом.

Що ж маємо на практиці? Звіт міського голови (представника «Народного контролю») викликав глибоке обурення членів територіальної громади за методом та формою його проведення (ознайомитися можна тут https://d-nk.com.ua/pro-zvit-miskogo-golovi-drogobicha).

Рішенням сесії міської ради № 455 від 24.11. 2016р. визначено орієнтовний графік проведення звітів депутатів до 20.12.2016р., а після їх проведення про результати обговорення, зауваження і пропозиції, висловлені на адресу ради та її органів депутати мали інформувати відділ діяльності ради. Відповідно до офіційної інформації секретаря міської ради дане рішення ради депутати практично ігнорували. А наведена інформація щодо проведення звітів в більшості випадків не відповідає дійсності. Зважаючи на таку зневагу до норми закону про проведення звітів перед виборцями та надто абстрактне трактування її міським головою та депутатами щодо форми, методів та змісту звітів, ми розробили та запропонували для розгляду і затвердження Положення про звіт міського голови та депутатів міської ради. Даний проект Положення скерували для ознайомлення і розгляду міському голові, секретарю ради і голові регламентної комісії (представнику політичної партії «Самопоміч»). Два останні зовсім не відреагували на наше звернення. А міський голова в своїй відповіді процитував статті Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутата місцевих рад» щодо звітування. І зазначив, що на даний час не вбачає необхідності в затвердженні конкретних вимог до звіту, визначених в запропонованому Положенні.

Враховуючи вищезазначене, просимо Вас зобов’язати місцеві осередки партій виконати умови Меморандуму щодо визначення порядку звітування місцевих голів та депутатів ради перед членами територіальної громади.

З повагою, Сергій Юзефів, голова Дрогобицької міської організації громадсько-політичного руху В. Наливайченка «Справедливість»

До теми. Звернення до Тараса Кучми, Олега Хруща та Андрія Андрухіва

Дрогобицькому міському голові Т.Я. Кучмі

Секретарю Дрогобицької міської ради О.В. Хрущу

Голові регламентної комісії міської ради А.І.Андрухіву

Шановні панове!

Міський голова, депутати міської ради – це особи, яким члени територіальної громади делегують повноваження керувати містом від їх імені та в їх інтересах. Делегувавши своїх представників у владу, громада надіється на прозорість, відкритість та підзвітність влади, що вона буде з нею спілкуватись людською мовою, а не офіціозом чиновників, або взагалі уникати спілкування. Вимога звітувати перед виборцями це одна з основ місцевого самоврядування. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» визначають обов’язок міського голови та депутатів звітувати перед виборцями. Більше того, звітування є ще й моральним обов’язком для кожного, адже йдучи на вибори, кожен сипав обіцянками, тож настав час дати відповідь, що вдалось зробити, а що ні.

На жаль, в Дрогобицькій міській раді не визначений конкретний порядок звітності та його форми, що дає можливість формалізувати даний процес, а в багатьох випадках депутати взагалі ігнорували звітами. На сьогодні громадськість не задоволена рівнем відкритості та підзвітності обраних представників у владі. Пропонуємо у вигляді додатку до регламенту Дрогобицької міської ради затвердити Положення про звіт міського голови та депутатів міської ради, проект якого Вам надсилаємо.

З повагою, Сергій Юзефів, голова Дрогобицької міської організації Громадсько-політичного руху В. Наливайченка «Справедливість»

До теми. Проект Положення про звіт міського голови та депутатів Дрогобицької міської ради

I. Загальні положення:

1. Положення про звіт міського голови, депутатів міської ради визначає порядок звітування їх перед членами територіальної громади м. Дрогобича.

2. Звіт – це публічна інформація міського голови та депутатів міської ради про свою роботу, виконання завдань та доручень за попередній річний період.

3. Звітування здійснюється з метою інформування, оцінки їх роботи надання доручень і пропозицій для майбутньої роботи.

4. Завдання звітування:

• сприяння контролю громади за діяльністю міського голови і депутатів ради;

• забезпечення прозорості і відкритості системи місцевого самоврядування;

• забезпечення впливу громади на прийняття і виконання рішень органів місцевого самоврядування;

5. Звіт міського голови, депутатів організовується у спосіб, що дозволяє членам територіальної громади усно, письмово, електронною поштою, поставити питання, подати зауваження та пропозиції і отримати на них відповідь.

6. Міська рада її виконавчі органи сприяють у підготовці та проведенні звітування.

II. Порядок проведення звіту міського голови перед територіальною громадою:

1. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою у спосіб, що забезпечує можливість членам громади постановити запитання та отримати відповідь.

2. Звітування відбувається наступним чином:

• оприлюднення письмово звіту на сайті міської ради та в ЗМІ;

• проведення відкритої зустрічі з членами територіальної громади;

3. Письмовий звіт міського голови і інформація про час, місця та спосіб організації звіту не пізніше ніж за місяць до нього розміщується на сайті міської ради та в ЗМІ.

4. Звіт міського голови повинен містити наступну інформацію:

• про виконання передвиборчої програми;

• про план дії, оголошених на попередньому звітуванні і результати його виконання.

• про свою діяльність як головної посадової особи територіальної громади, досягнуті результати;

• план на наступний рік;

• відповіді на зауваження, пропозиції, питання поставленні членами територіальної громади у відповідності до п. 5, розділу 1 цього положення;

• для звіту міського голови, обирається приміщення, що забезпечує можливість максимальної присутності на ньому членів територіальної громади.

III. Звітування депутатів:

1. Депутат міської ради періодичн , але не рідше одного разу на рік зобов’язаний звітуватись про свою діяльність в раді на виборчому округу у відкритій зустрічі.

2. Звітування здійснюється протягом першого кварталу поточного року за попередній рік, якщо рада не визначила інших термінів.

3. Депутат зобов’язаний прозвітуватись про свою роботу в будь-який час на вимогу виборців (ініціативної групи).

4. Письмовий звіт депутата, а також інформація про час і місце проведення звіту розміщується на пізніше ніж за 10 днів до дня звітування на сайті міської ради. Окрім цього інформація про час і місце проведення звіту розміщується в ЗМІ та на дошках оголошень.

5. Депутатам заборонено заміняти звітні зустрічі на звіти в ЗМІ, такі звіти можуть лише доповнювати процедуру звітування.

6. Звіт депутата міської ради повинен містити:

• інформація про виконання передвиборчої програми, виборчих обіцянок;

• про діяльність у міський раді та в її органах;

• кількісну інформацію про присутність на пленарних засіданнях, засіданнях постійних комісій ради, їх співвідношення до загальної кількості засідань ради і комісій;

• про прийняті міською радою та її органами рішення ,про хід їх виконання, про свою участь в розробці, обговоренні, прийнятті та організації виконання рішень ради (тематика і кількість);

• про роботу з виборцями, виконання їх доручень;

• відповіді на поставлені виборцями питання, зауваження, пропозиції поставлені у відповідності до п.5; розділу 1 цього Положення;

7. За результатами звітування депутати ради на пленарному засіданні ради інформують раду, виконавчі органи, щодо результатів обговорення їх звіту, зауважень і пропозиції висловлених на адресу ради, виконавчих органів, комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій.

IV. Прикінцеві положення:

1. Питання щодо проведення звітування, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавством.

2. Способи, винні у порушені норм цього положення несуть відповідальність, встановленому чинним законодавством.

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