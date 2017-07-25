Звернення до Прем`єр-міністра України та міністра внутрішніх справ

Прем`єр-міністру України п. Гройсману В.Б.

Копія:

Міністру внутрішніх справ п. Авакову А.Б.

від Трускавецької міської організації ветеранів України

Шановний Володимире Борисовичу! Шановний Арсене Борисовичу!

До Вас звертається Трускавецька міська організація ветеранів України, в котру входять громадські організації міста Трускавця: ветерани війни, діти війни, ветерани праці, ветерани МВС, ветерани Збройних Сил, єврейська община.

Як нам стало відомо, віце-прем`єр С. Кубів прийняв рішення замінити начальника санаторію «Перлина Прикарпаття» Шишка Олександра Андрійовича на Іванишина Петра Кириловича, свого однопартійця.

Шишко О.А. крім того, що є начальником кращого санаторію міста, багато років є ще й міським депутатом, членом виконкому, членом Ради ветеранів міста Трускавця.

Очоливши санаторій, Шишко О.А. практично повністю провів переобладнання матеріально-технічної і лікувальної бази санаторію, створив здорову атмосферу в колективі, набрав високопрофесійних лікарів.

В той час, коли багато санаторіїв збанкрутували, санаторій «Перлина Прикарпаття» є флагманом серед лікувально-оздоровчих закладів міста.

Шишко О.А. користується великою повагою та авторитетом як в самому санаторії, так і серед населення та влади міста Трускавця.

А тепер кого хоче поставити С. Кубів на посаду начальника санаторію «Перлина Прикарпаття»?

Іванишин Петро Кирилович – колишній другий секретар Бориславського міського комітету комсомолу.

В свій час створив фірму «Альфа» по випуску алкогольних виробів, а після порушення кримінальної справи (по факту сумнівної якості продукції) змушений був припинити роботу фірми.

У 2006-2010 роках Іванишин П.К. був депутатом Трускавецької міської ради, де відзначився роботою на користь власних інтересів, постійно створював конфліктні ситуації, для людей і міста нічого доброго не створив, по складу характеру конфліктний, непорядний, не вміє тримати слово.

Люди більше не довіряють П. Іванишину і не обирають його депутатом, про що свідчать результати виборів до місцевих органів влади у 2015 році.

Будучи призначеним на посаду виконавчого директора ТзОВ «Трускавецький водоканал», він практично довів його до банкрутства, ввів водоканал у мільйонні збитки, через що і був знятий з цієї посади на вимогу громадськості.

Згідно заяви про скоєний злочин справу Іванишина П.К. внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань та відкрито кримінальну справу.

Шановний Володимире Борисовичу! Шановний Арсене Борисовичу! На нашу думку, така людина як Іванишин П.К. не може бути призначена на таку відповідальну посаду начальника санаторію «Перлина Прикарпаття», адже він просто загубить санаторій і дискредитує МВС України! Просимо Вас прислухатися до нашої думки.

З повагою, голова Трускавецької міської організації ветеранів України Бессарабов Віктор Андрійович

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