Звернення до Українського Народу з приводу ІІ туру виборів Президента України

/Від безпосередніх учасників відновлення незалежності України, від учасників Революції Гідності, добровольців, ветеранів московсько-української війни, військовослужбовців, волонтерів, громадськості/

В час, коли Український Народ підійшов до критичної межи втрати державності та подальшого наступу на його права і свободи, звертаємось до розуму й совісті активних та відповідальних українців.

1. Ми вважаємо, що спроби Порошенка залишитися на посту Президента України на ще один термін є загрозою для існування Української Держави.

2. Без усунення Порошенка від влади неможливо провести вільні та демократичні вибори до Верховної Ради України. Новообрана Верховна Рада має відновити справжню незалежну правову Українську Державу.

3. Водночас застерігаємо новообраного 21-го квітня Президента України від необачних кроків, які можуть сприяти проштовхуванню російських інтересів, порушенню Конституції України та будь-яких інших дій, що ведуть до руйнування Української Державності.

4. В разі нехтування інтересами України ми докладемо максимальних зусиль для організації Народу на захист нашої держави.

Дане звернення є відкритим для підтримки українськими патріотами.

1. Хмара Степан Ількович, Герой України, політв’язень совєтських

концтаборів, народний депутат ВРУ 3-ох скликань

2. Шишкін Віктор Іванович, суддя Конституційного Суду у відставці,

Народний депутат ВРУ 1, 2, 3 скликань, Генеральний прокурор України 1991-1993, громадський діяч

3. Пастушенко Андрій Іванович, позивний “Сивий”, майданівець, Громадський активіст, зам. командира батальйону ОУН, член УНСО

4. Жердицький Віктор Юстимович, співкоординатор мережі взаємодії «Суспільна Система»

5. Мухачов Назар Володимирович, сотник 26-ї сотні Самооборони Майдану, співкоординатор мережі взаємодії «Суспільна Система»

6. Банашко Олег Михайлович, доброволець, громадський діяч

7. Покиньборода Юрій Миколайович, командир батальйону “Київщина”

8. Жамойдо Олександр Людвигович, голова ГО “Ліга Нескорених”

9. Нестеренко Сергій Олексійович, адвокат, ГО “Чернігівський центр прав людини”

10. Джоган Микола Петрович, голова ГО “Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО в Кіровоградські області”

11. Найко Віталій Борисович, керівник ТОВ “Перша правова компанія”

12. Герасимчук Оксана Олександрівна, правозахисник, громадський активіст, волонтер, координатор громадський активістів

13. Дзямко Павло Юрійович, учасник мережі взаємодії «Суспільна Система»

14. Варишко Петро Васильович, волонтер, громадський діяч

15. Сажченко Ігор Євгенович, позивний “Дехто”, громадський активіст,

активний учасник Майдану, доброволець

16. Митрополит Стефаній (Олександр Негребецький), представник Духовної Ради Майдану.

17. Однорог Галина Геннадіївна, військовий волонтер з міста Маріуполь

18. Гайда Юрій Романович

19. Кучер Роман Валерійович, голова ГО “Молода влада”, Житомирщина

20. Дунас Ярослав Володимирович, індивідуальна трудова діяльність, звукоінженер.

21. Моренець Ольга Миколаївна, патріот

22. Воловодюк Володимир, отаман Вінницького козацького полку імені Івана Богуна

23. Верес-Демиденко Ганна

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