Звернення ФК «Зоря-Трускавець» до Трускавецької громади

Шановна Трускавецька громадо!

Завтра, 30 травня, влада Трускавця на чолі з мером Андрієм Кульчинським на виконкомі хоче протягнути беззаконне та злочинне рішення про передачу нашого єдиного футбольного поля у приватні руки.

Так, виконком розглядатиме проект рішення про передачу стадіону на вул. Різняка-Макомацького в користування громадській організації «Спортивна асоціація «Вікторія». Нас насторожує той факт, що у проекті рішення:

1) не прописані жодні терміни тимчасового безоплатного користування,

2) площа, яка передається в користування, значно перевищує загальну площу стадіону,

3) така передача стадіону одній організації закриває доступ до стадіону іншим організаціям та футбольним клубам, зокрема ФК «Зоря-Трускавець», яка є спадкоємицею легендарної трускавецької команди «Зоря», за яку виступав Роман Різняк-Макомацький та багато інших знаних трускавчан,

4) передача в безоплатне користування землі площею 2,2511 га є ширмою для незаконної оборудки з подальшою забудовою прилеглої до стадіону території,

5) відкривається поле для інших зловживань.

Тому Футбольний клуб «Зоря-Трускавець» закликає владу Трускавця не здійснювати жодних дій щодо передачі стадіону в оренду чи користування будь-якій організації. Наголошуємо на тому, що ФК «Зоря-Трускавець» впродовж шести останніх років утримував поле в належному стані без піару, виставлянь у Фейсбук фото- та відеозвітів та без вимог передачі стадіону виключно нашій футбольній команді.

Стадіон довгий час перебував на балансі управління житлово-комунального господарства та будівництва Трускавецької міської ради, і тільки на початку 2018 року з незрозумілих причин був переданий на баланс управління комунальної власності ТМР.

Тепер стає зрозумілим такий крок – готувалося поле для фактичної приватизації стадіону наближеними до влади особами. Не є таємницею, що голова ГО «СА «Вікторія» Роман Матис є радником міського голови Трускавця, і чомусь тільки ця футбольна команда отримала фінансування з міського бюджету, а нашу команду, котра вже кілька років поспіль захищала честь Трускавця на багатьох футбольних турнірах, просто проігнорували.

Громадо Трускавця! Передача стадіону у приватні руки означатиме те, що нашу рідну команду ФК «Зоря-Трускавець» не допустять до ігор на рідному полі, вимагаючи оплату чи висуваючи інші вимоги. Внаслідок такої змови проти інтересів громади наш Трускавець може втратити це єдине більш-менш нормальне поле, яке наразі маємо. Бо за два з половиною роки цією владою так нічого й не було зроблено для того, щоб це поле могло називатися стадіоном. Попри величезні надходження до міського бюджету спорт залишається для цієї влади на третьосортних позиціях.

В зв’язку з цим вимагаємо:

1) зняти з порядку денного засідання виконавчого комітету (30.05.2018) проект рішення «Про надання дозволу Громадській організації «Спортивна асоціація «Вікторія» на передачу в тимчасове безоплатне користування стадіону по вул.. Різняка-Макомацького,

2) повернути стадіон на баланс УЖКГіБ,

3) розглянути питання виділення кошту для функціонування ФК «Зоря-Трускавець» в сумі, рівнозначній тій, яка була виділена для ГО «СА «Вікторія»,

4) припинити цькування політичних, громадських та спортивних діячів Трускавця за партійною ознакою.

У випадку невиконання наших вимог залишаємо за собою право вдаватися до всіх дозволених чинним законодавством України методів для захисту наших прав, свобод та інтересів, а також вимагати дострокового припинення повноважень тієї влади, якщо вона і надалі виступатиме проти інтересів Трускавецької громади.

Слава Україні!

Президент ФК «Зоря-Трускавець» Михайло Данилишин

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