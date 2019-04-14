Звернення Руслана Крамара до трускавчан та депутатів міської ради

/з приводу входження міста з часткою 50% в ТзОВ “Трускавецькі лікувальні води”/

Вже тривалий час у Трускавці точиться гостра дискусія щодо належного стану та якісної експлуатації свердловин мінеральних вод, державну ліцензію (спеціальний дозвіл) на користування якими має ПрАТ “Трускавецькурорт”.

На перший погляд наміри міської влади увійти з 50% часткою у ТзОВ “Трускавецькі лікувальні води” виглядають привабливо. Та доки не буде фахової відповіді на ряд питань щодо функціонування вищезгаданого підприємства, говорити про доцільність та корисність для міста прийняття такого рішення є не тільки передчасним, але і нанесе серйозні фінансові втрати для міської казни.

Що відбувається?

ПрАТ “Трускавецькурорт” вже близько як двадцять років користується ліцензією на експлуатування свердловин мінеральних вод, більшість яких розміщені у парковій частині міста, і в тому числі унікальною і неповторною за своїми лікувальними властивостями водою “Нафтуся”. В ліцензійних умовах чітко вказано, що догляд за якістю вод та належний стан експлуатуючого обладнання покладається на ПрАТ “Трускавецькурорт”. Контроль за дотриманням “Трускавецькурортом” ліцензійних умов здійснює орган, який видав ліцензію, а ще донедавна і санепідемстанція.

У 2016 році “Трускавецькурорт”, нібито через аварійний стан, закриває верхній бювет, а з часом оголошує про намір ввести плату за вхід до нижнього бювету. Мотивують свої дії тим, що у товариства немає обігових коштів для експлуатації родовищ мінеральних вод, а саме обладнання потребує негайної модернізації. У мене склалася думка, що “Трускавецькурорт” впродовж років просто “викачував” в офшори кошти і взагалі не звертав уваги на стан гідромінеральної бази. І як вдарив дзвін, то розпочалися активні пошуки шляхів збереження надр.

Коли трускавчани зайняли активну позицію і категорично виступили проти введення плати за вхід до бювету, тоді “Трускавецькурорт” вирішив піти іншим, для себе авантюрним, а для міста аферистичним, шляхом. І діяти потрібно дуже швидко, бо в державі змінюється влада, і не виключено, що при об’єктивній перевірці у “Трускавецькурорту” відберуть ліцензію на користування надрами. А першим претендентом на отримання ліцензії буде нещодавно створене комунальне підприємство “ГГРЕС”.

Власники ПрАТ “Трускавецькурорт” створюють підприємство ТзОВ “Трускавецькі лікувальні води”, і на це підприємство аврально, без майна і без земельних ділянок, роблять ліцензію на користування надрами. “Трускавецькурорт” сам робить оцінку в межах 10 млн. грн. зношеного і занедбаного майна та обладнання, яке призначено для експлуатації мінеральних вод, і продає це майно ТзОВ “Трускавецькі лікувальні води”. Іншими словами, самі собі продають зношене і занедбане майно, і при тому за чималу суму, Але верхній і нижній бювети та деякі джерела не оцінюють та не продають. Далі ТзОВ “Трускавецькі лікувальні води” вступають в переговори з чиновниками Трускавецької міської ради і пропонують місту увійти коштами громади з 50% часткою у ТзОВ “Трускавецькі лікувальні води”.

Що отримає місто, коли увійде з 50% часткою у ТзОВ “Трускавецькі лікувальні води”?

- фінансові втрати, бо доведеться коштами заплатити 50 відсотків розміру статутного капіталу, а це близько 5 млн. грн. (п. 3.5. Статуту ТзОВ “Трускавецькі лікувальні води”);

- жодних управлінських повноважень без згоди іншого 50% власника (розділ 6 Статуту);

- відсутність можливості одностороннього виходу з ТзОВ “Трускавецькі лікувальні води”(п. 7.6 Статуту);

- якщо “Трускавецькурорт” комусь продасть бювети, і цей хтось зголоситься продати бювети ТзОВ “Трускавецькі лікувальні води”, то місту доведеться заплатити 50% вартості бюветів;

- місто Трускавець позбудеться можливості отримувати кошти на модернізацію гідромінеральної бази від державних та міждержавних фондів, оскільки фінансування відбувається виключно підприємств із 100% комунальною власністю;

Тому у запропонованому вигляді проект рішення і Статут ТзОВ “Трускавецькі лікувальні води” категорично не можна приймати. Думаю, що обізнані чиновники міської ради самі це добре розуміють, та які мотиви ними рухають, питання залишається відкритим.

Які мої пропозиції:

Експлуатацію гідромінеральної бази унікальних трускавецьких родовищ повинно здійснювати комунальне підприємство “ГГРЕС”.

Земельні ділянки, які призначені для обслуговування свердловин і від яких відмовилося ПрАТ “Трускавецькурорт”, передати комунальному підприємству “ГГРЕС” і подати заявку на отримання ліцензії на користування надрами.

Запропонувати ТзОВ “Трускавецькі лікувальні води” спільно з містом зробити оціночну вартість та технічний аудит основних фондів ТзОВ. А після цього викупити у них по реальній ціні необхідне обладнання.

Міській раді розробити і затвердити програму розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони природних лікувальних ресурсів курорту Трускавець та звернутися до державних та міждержавних інстанцій з проханням про фінансування вищезгаданої програми.

Якщо ж все-таки депутати зважаться на входження в ТзОВ “Трускавецькі лікувальні води”, то таке рішення, яке має дуже велике значення для розвитку курорту, повинно попередньо пройти загальноміський референдум чи опитування. Наприклад, у Швейцарії в рік відбуваються близько десяти референдумів, і це дає можливість їм бути однією з найрозвинутіших та соціально захищених країн світу.

З повагою, Руслан Крамар

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