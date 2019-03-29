Звернення Трускавецької міської організації партії «Батьківщина»

/З приводу переслідування члена партії «Батьківщина»/

Двадцять восьмий рік незалежності України. Здавалось би, що живемо в країні, котра розвиває демократію, свободи совісті, віросповідання, недоторканість особи, відповідальність за скоєні неправомірні дії чи наклепи. Так ні ж. Замість рухатися до впровадження цих загальнолюдських демократичних цінностей, які є основою права в державах Європейського Союзу, США та інших країнах демократії, маємо доноси, замовні політичні та кримінальні переслідування, незаконне прослуховування телефонних розмов, кишенькові суди, політичних в’язнів.

Безкарність розкрадань можновладців викликає тотальну корупцію на всіх рівнях влади і зубожіння простого народу. Є велика загроза повернення до тоталітаризму, авторитаризму сталінських часів.

Одним з первинних елементів такої системи є чванство, заздрість, «тяга до корита», політичні доноси.

ВО «Батьківщина» стало відомо про один із таких доносів, що поступив до Адміністрації Президента України минулого тижня і зареєстрований під № 22/013978 від 21 березня 2019 р. Автором цього доносу є Дідик Л.І., мешканка Трускавця, голова громадської організації «Рада міста» та фанатична пропагандистка діючого президента П. Порошенка.

Про що йдеться в цьому доносі Лесі Дідик? Якщо коротко, то він спрямований проти ВО «Батьківщина» і члена Трускавецької міської організації партії «Батьківщина» Лева Грицака.

Донос на двох десятках аркушів являє собою компіляцію ряду анонімних статей на сайті «Джерела Трускавця», котрі впродовж останніх кількох років обливали брудом Лева Грицака і намагалися дискредитувати партію «Батьківщина» у Трускавці.

Щоб зрозуміти, наскільки низько і підло може опуститися політичний донощик, процитуємо кілька речень з листа пані Дідик до АПУ, які стосуються участі Юлії Тимошенко в форумі на тему розвитку курортів, який проходив у Трускавці в ГКК «Карпати» 11.02.2019 р.:

- «За кулісами «свята демократії» відбувались абсолютно протиправні речі»;

- «…зомбування населення на предмет перемоги всенародного президента з іменем Юлія Володимирівна…»;

- «Видимість демократії створювали кілька представників від трускавецької громади, що ініціювали запитання…»;

- «Всю відповідальність за втрати, зруйновану економіку, наче за методичкою Кремля, Тимошенко вміло перекладала на Президента держави».

- «Маніпуляції, невігластво, безвідповідальність людей, зрадництво, колабораціонізм, містечковий олігархат – надійні союзники Тимошенко!».

Насамкінець пані Дідик Л.І. назвала Юлію «північною лисичкою з білим пухнастим хвостиком» і … попросила Президента України покарати Лева Грицака за факт прийому в ГКК «Карпати» кандидата в президенти Тимошенко Ю.В.

Інші «актуальні» повідомлення Лесі Дідик в Адміністрацію Президента стосувалися особистого майна Лева Грицака, його сім`ї (дружини, дітей, онуків і навіть мами), бізнесу, кар`єри в органах місцевого самоврядування, дружби з головою ЛОО «ВО «Батьківщина» Михайлом Цимбалюком тощо.

Трускавецька міська організація «ВО «Батьківщина» висловлює обурення фактами політичних доносів та проханням проведення репресій інакодумаючих в Україні. Політичний донос Лесі Дідик є свідченням намагання групи підтримки Петра Порошенка у Трускавці (чи її частини) повернути історію назад, запровадити методи боротьби з представниками інших політичних сил на зразок методів ЧК, НКВС та КГБ. В діях Дідик чітко прослідковуються методи спецслужб ФСБ, які, не виключено, мають свою агентуру і в Трускавці. Заклики переслідувань громадян України за політичною ознакою вважаємо неприпустимими, гідними громадського осуду та розгляду правоохоронними органами.

Після загибелі Небесної Сотні, після того як тисячі українців віддали своє життя на фронті неприпустимо нищити паростки демократичних цінностей в Україні та використовувати свою приналежність до партії влади для політичної помсти чи власних меркантильних інтересів!

Закликаємо громадськість Трускавця надати моральну оцінку діям Дідик Лесі Іванівни, котра сподівалася, що про її лист в Адміністрацію Президента України ніхто не знатиме.

Нехай кожен трускавчанин поставить сам для себе запитання: чи хоче він повернення в часи, коли рішенням однієї людини (Дзержинського, Сталіна, Берії) українських патріотів вели на розстріл чи висилали в Сибір?

В даному випадку Л. Дідик не соромиться звертатися до Гаранта Конституції України, щоб той покарав її політичного опонента тільки за те, що Лев Грицак має відмінну від неї думку щодо майбутнього лідера нашої держави.

Трускавецька міська організація політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина»

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