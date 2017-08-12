Звільнено начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області

Наказом Держгеокадастру 14 серпня 2017 року звільнено Андрія Кавецького з посади начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. Про це інформує прес-служба Держгеокадастру. Звільнення відбулося за згодою сторін на підставі заяви Кавецького А. В. та за погодженням Міністерства аграрної політики та продовольства України. Андрій Кавецький на посаді начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області працював два роки (з 30 липня 2015 року).

Для заміщення вакантної посади начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області як посади державної служби категорії «Б», призначення на яку здійснюється Головою Держгеокадастру, буде оголошено кадровий конкурс. Повідомлення про оголошення конкурсного відбору буде розміщено у розділі “Кадри та вакансії” веб-сайту Держгеокадастру.

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