Звіт депутатів партії «Громадянська позиція» у Трускавецькій міській раді

Відповідно до ст. 16 ЗУ “Про статус депутатів місцевих рад”, депутат зобов`язаний звітувати перед виборцями про свою роботу не рідше одного разу в рік.

Загальний склад ради – 26 депутатів. З метою захисту інтересів виборців систематично подаються депутатські звернення та запити, було проведено більше 30 прийомів та прийнято 148 громадян.

Основними напрямками в діяльності Трускавецького осередку партії «Громадянська позиція» є не велика політика, а розвиток Трускавця, вирішення питань його повсякденного життя. «Громадянська позиція» працює не на загальнодержавні рейтинги, а для трускавчан, намагаючись захистити їхні інтереси та забезпечити їхні потреби. Партія «Громадянська позиція» бере активну участь у житті міста, ініціює проекти та програми, спрямовані на розвиток міста і благо його мешканців, вирішує проблеми міста-курорту, проводить суспільні акції та культурні і спортивні заходи. Соціальний захист населення, розвиток інфраструктури, покращення умов у закладах освіти та охорони здоров’я, підтримка учасників АТО – ці та інші напрямки роботи стали пріоритетними для фракції «Громадянська позиція» у Трускавецькій міській раді.

На місцевих виборах 2015 р. було обрано четверо депутатів Трускавецької міської ради від партії «Громадянська позиція»:

- керівник фракції Тарас Матолич – заст.упник голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна.

- Іван Герльовський – член постійної комісії з питань землекористування, містобудування та благоустрою.

- Андрій Степаненко – голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, будівництва та інженерних комунікацій, екології.

- Ігор Стасик – член постійної комісії з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики.

Депутати фракції беруть активну участь у роботі Трускавецької міської ради, відвідують пленарні засідання та засідання постійних та тимчасових комісій. Неодноразово порушувалися різні гострі соціально-економічні, екологічні, житлово-комунальні та інші питання, і їм вже вдалось досягти значних результатів.

Крім того, завдяки депутатським запитам та зверненням депутатів від «Громадянської позиції», проведено ряд робіт, а також виділено та освоєно кошти на:

- Матеріально-технічне забезпечення КУ “Трускавецька міська лікарня”, а саме: у 2017 році проведено закупівлю обладнання побутового та медичного призначення;

- Реконструкція електромереж у будинках;

- Реконструкція курортного парку;

- Реконструкція мереж (труб) холодного водопостачання в багатоповерхових будинках;

- Допомога та супровід при створенні ОСББ;

- Програма співфінансування поточних ремонтів в багатоквартирних будинках (це і заміна вікон, і ремонт під’їздів);

- «Громадянська позиція» одноголосно підтримала питання на облаштування нових та доукомплектацію діючих дитячих майданчиків.

Депутати від «ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ» та їхні помічники систематично проводять роботу з виборцями в округах.

Обранці вдячні виборцям за довіру, яку висловили на чергових місцевих виборах, надалі докладатимуть якомога більше зусиль, щоб відстоювати інтереси мешканців та вирішувати проблеми міста. Депутати та активісти партії «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» відкриті для спілкування, готові надавати консультації, підтримку та закликають всіх звертатись до офісу «ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ», що розташований: м. Трускавець, вул. Бориславська, 40, контактний телефон (068) 301-8869.

Фракція ПП «Громадянська позиція» в Трускавецькій міській раді

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