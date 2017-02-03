Звіт Кульчинського: цивілізовано і по-європейськи

Під кінець робочого тижня, у п’ятницю, 3 лютого, в Народному домі Трускавця звітував перед громадою про свою діяльність у 2016 році міський голова Трускавця Андрій Богданович Кульчинський. Звіт пройшов при повному залі представників громадськості і тривав трохи більше півтори години (15.00 – 16.40).

На самому початку зустрічі регламент оголосила керуюча справами Трускавецького міськвиконкому Олена Петранич: звіт – 30-40 хвилин, стільки ж виділено на запитання та відповіді. В час, коли мер звітував, люди мали можливість на розданих аркушах паперу записати запитання, щоб потім почути на них відповіді.

Повністю звіт Андрія Кульчинського буде опубліковано на офіційному веб-сайті Трускавецької міської ради та в бюлетені «Голос ради», тому немає потреби переповідати почуте. Тим більше, що «водички» було мало, натомість увазі присутніх демонструвалися чіткі показники – в цифрах, таблицях, діаграмах. Чесно кажучи, дані вражали – за 2016 рік було зроблено дійсно багато, причому у всіх без винятку сферах життєдіяльності курорту. Ось хоча б кілька тез:

- Трускавець вперше за останні роки не пасе задніх в загальнообласному рейтингу, а навпаки – очолює цей рейтинг,

- капіталовкладення в освіту та медицину міста збільшилися в рази (!),

- ремонтуються вулиці, які понад 20 років були в занедбаному та жалюгідному стані,

- для бібліотеки книг в 2016 році було закуплено на більшу суму, ніж за останніх 20 (!) років,

- окрім фестивалів, які вже стали традиційними для Трускавця, започатковано цирковий фестиваль «Трускавецький фіґляр», у місті почав виступати академічний театр «Воскресіння» зі Львова і балет,

- вперше за 60 останніх років (!) розпочато капітальний ремонт бювету мінеральних вод,

- активно за участі співфінансування мешканців розпочато ремонтні роботи в житловому фонді міста,

- закуплено необхідну снігоприбиральну техніку,

- в 2016 році нарешті запроваджено цілодобове (!) водопостачання міста-курорту.

Звичайно, цього всього ніколи б не вдалося досягти, якби не принципова та наполеглива робота із залучення позабюджетних коштів. Міський бюджет навіть такого багатого міста як Трускавець сам не «потягнув» би ці всі важливі видатки. 5 млн. 357 тис. грн. залучених коштів державного фонду регіонального розвитку, кошти в результаті виграшу ряду мікропроектів на обласному конкурсі, участь в інших програмах (в тому числі міжнародних) – це правильний напрямок. І сам факт потужних змін на краще в місті за останній рік ніхто не відважиться оспорювати. Хочеться сподіватися, що успіх не заставить владу міста спочивати на лаврах і вона так само якісно та ефективно буде працювати й наступні чотири роки.

Разючі зміни на краще у Трускавці бачать не тільки трускавчани та відпочивальники. Про них говорили і голова Дрогобицької райдержадміністрації Володимир Шутко, народний депутат України від Дрогобиччини Богдан Матківський, депутат Львівської обласної ради Михайло Задорожний.

- Трускавець – це багате, розвинуте, європейське, сучасне місто, – каже Володимир Шутко. – Воно має величезний потенціал для розвитку. Маючи таких мерів як ви, Дрогобиччина відчуває себе сильною.

- Я кожен раз щораз більше і більше чую про Трускавець в парламенті, – признається народний депутат Богдан Матківський. – Вже й комітет Верховної ради України приїжджає до Трускавця, робить тут засідання. Це дає можливості популяризувати Трускавець не лише на всеукраїнському, а й на міждержавному рівні, що успішно й робиться. Знаю, що було зроблено дуже багато роботи і маю надію, що ця тенденція збережеться в 2017 році.

- Найпотужніші три міста Львівщини – це Трускавець, Львів та Дрогобич, – каже депутат ЛОР Михайло Задорожний. Михайло Леонович пояснює, як нелегко досягати таких результатів і скільки зусиль докладає для вирішення проблем Трускавця на рівні області Олексій Балицький (депутат облради і заступник міського голови Трускавця).

Перехідною ланкою між звітом голови та частиною «запитання-відповіді» стало нагородження двох воїнів-добровольців із Трускавця медаллю від голови військово-цивільної адміністрації Авдіївки. Мер курорту та голова ДРДА нагородили медалями Щербу Руслана Миколайовича та Мельника Володимира Анатолійовича. В свою чергу воїни АТО подякували особисто Андрію Кульчинському і всій трускавецькій громаді за їхню жертовність, за допомогу та підтримку нашим бійцям. Зал вибухнув оплесками, почувши прізвище легендарного волонтера і водночас скромної людини, керівника Клініки стоматології з Трускавця Тараса Лужецького, який об`їздив всю передову і займався волонтерством попри перешкоджання попередньої влади в Трускавці. Займається волонтерством він і сьогодні, не афішуючи своїх добрих справ, а слідуючи заповідям Матері Терези, що добро треба робити без галасу.

Після хвилини мовчання, якою вшанували пам`ять загиблих українських героїв, та після подячного виступу воїна АТО та депутата міськради Василя Тимчишака на адресу працівників соцслужб розпочалася заключна частина звіту міського голови. Керуюча справами Олена Петранич зачитувала запитання (часом провокативні), а міський голова давав відповіді.

Перше запитання стосувалося ситуації з ремонтом в будинку №25 на вулиці Грушевського, де міська влада вперше скерувала кошти для вирішення проблеми житлового будинку садибного типу. Хоча виділено 100 тисяч, але мешканці все одно незадоволені. Що ж, і таке буває…

Друге питання звучало так: «Не порушуйте конституційне право громадян. Безкоштовні мінеральні води – для громади Трускавця!». Андрій Кульчинський заспокоїв мешканців, що хоча вхід в бювет буде платним, але для трускавчан згідно медичних показів «Нафтуся» та інші води будуть безкоштовними, як і досі. Він пояснив, що не можуть санаторії оплачувати мінеральну воду для тих відпочивальників, які живуть в приватному секторі і звідки дуже часто до міського бюджету не сплачуються жодні податки.

Третє питання стосувалося штату мерії – чи збільшився він? «На одного заступника стало менше», – каже Андрій Кульчинський. Розпочав діяти Центр надання адміністративних послуг (3 осіб), який забезпечує надходження до міського бюджету. Стало на 1 особу більше в управлінні праці та соціального захисту, оскільки потрібно працювати з такими раніше незнаними категоріями людей як вимушені переселенці та воїни АТО.

Наступне питання було таким: «Що робиться для популяризації української історії, народних звичаїв та традицій, патріотичного виховання дітей та молоді?». І на це питання було дано чітку та обґрунтовану відповідь.

Люди просили мера звернути стан увагу на площу Чорновола, звідки відправляються автобуси на Дрогобич. На це Андрій Богданович відповів, що за пропозицією депутата Юрія Наконечного на ремонт площі Чорновола виділяється 600 тисяч гривень. Щодо ціни на проїзд до Дрогобича, то хоча це не в компетенції міської влади, але думку її було враховано. Ріст ціни за проїзд відбувся не з 6 до 9, а з 6 до 8 гривень, і на це є об’єктивні причини.

Були й такі питання, щодо яких відразу було зрозуміло «звідки ноги ростуть». Які у Вас стосунки з Вашим заступником Олександром Ткаченком? Поясніть походження Ваших статків? Які результати роботи комісії по перевірці водоканалу? Втім, Андрій Кульчинський на провокації не піддався і відповідав чітко та виважено.

Стосунки з Олександром Ткаченком робочі, а щодо статків, то їх він декларував ще під час виборчої кампанії. Але тоді це питання чомусь нікого не цікавило. Лікар, головний лікар, працював у фармацевтичному бізнесі, та й сім`я допомагає. Якщо тесть їздив на заробітки до Іраку, Сибіру, на нафтові промисли, то хіба це незаконне походження коштів? Зрештою, додамо від себе, негарно рахувати чужі гроші. Чомусь пригадалося народне прислів`я «Чиє б квичало, а чиє б мовчало»…

Не на всі питання вдалося відповісти через ліміт часу. Оскільки запитання підписані, то на всі влада обіцяє дати відповіді – через сайт та газету, можливо навіть офіційними листами-відповідями. Це європейська практика, адже не може звіт тривати годинами. Добре, що в цьому питанні організатори звіту керувалися принципом здорового глузду та підійшли до справи практично, з врахуванням фактору втомлюваності та концентрації уваги.

Чітко встановлений регламент та ідеальне дотримання його ведучою звіту міського голови Оленою Петранич стали наслідком того, що звіт був цікавим, насиченим, інформативним, а провокацій вдалося уникнути. Наприкінці зустрічі міський голова коротко зупинився на пріоритетах 2017 року. Підсумовуючи зроблене в 2016, Андрій Кульчинський без зайвої скромності зазначив: «По місту ми за цей рік зробили більше, ніж було зроблено за останні 5 років». Зал вибухнув бурхливими оплесками. Опозиціонери пробували «вставити свої 5 копійок», але зрештою згорнули підготовлені ватмани паперу і понесли їх в сховища – до наступного року…

Ну і насамкінець про погане – недоліком звіту було те, що він проходив у погано пристосованому приміщенні Народного дому (всього 135 сидячих місць). На майбутнє це треба враховувати, бо декому не так просто стояти на ногах півтори години часу.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

Також читайте