Звіт про проведення ІІ Міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!», присвяченого святу Благовіщення Пресвятої Богородиці

8 квітня 2017 р. у Релігійно-просвітницькому центрі ім. о. І. Валюха відбувся ІІ Міський фестиваль-конкурс духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!», організаторами якого є Релігійно-просвітницький центр ім. о. І. Валюха та Будинок учнівської творчості м. Трускавця.

Конкурс відбувся у шести номінаціях: солісти-вокалісти, авторська пісня, художнє читання, авторське читання, вокальні ансамблі, групове читання. У двох вікових категоріях: 7-11років, 12-16років.

У конкурсі взяло участь 80 учасників з СЗШ №1, НВК «СЗШ№2-гімназія», СЗШ №3, Недільної школи ім. Й.Гордашевської, БУТ, вокально-естрадної школи дуету «Ярослав-На».

Оцінювали конкурс журі у складі:

- отець-диякон Богдан Криницький – голова журі,

- кандидат наук мистецтвознавства, доцент ДДПУ Галина Стець,

- кандидат наук мистецтвознавства, доцент ДДПУ Оксана Бобечко,

- заслужений працівник культури України, автор мистецького проекту «Перехресні стежки» Анна Литвин,

- директор міської централізованої бібліотечної системи Наталія Марковецька,

- завметодвідділом БУТ, відмінник освіти Тетяна Осійчук.

Підбивши підсумки, журі визначило переможців.

У номінації художнє читання І вікової категорії:

- І-ше місце Біліченко Вероніка, СЗШ№1;

- І-ше місце Попруженко Марина, СЗШ №3;

- ІІ-ге місце Петрів Дана, СЗШ №3;

- ІІІ-тє місце Криницький Олександр.

У номінації художнє читання ІІ вікової категорії:

- І-ше місце Ткаченко Ірина, НВК «СЗШ№2-гімназія»;

- ІІ-ге місце Носова Софія, СЗШ№3 ;

- ІІІ-тє місце Водяник Соломія, СЗШ№3;

- ІІІ-тє місце Фещак Аліна НВК «СЗШ№2-гімназія»;

- ІІІ-тє місце Струбіцька Анастасія НВК «СЗШ№2-гімназія»;

У номінації авторське читання І вікової категорії:

- І-ше місце Лептюк Елена, СЗШ№3;

- ІІ-ге місце Яцкевич Софія, СЗШ№3.

У номінації авторське читання ІІ вікової категорії:

- І-ше місце Іванків Ольга, СЗШ№1;

- ІІ-ге місце Хомин Андріана, СЗШ№1;

- ІІІ-тє місце Лепак Аліна, НВК «СЗШ№2-гімназія»;

- ІІІ-тє місце Колосова Софія, СЗШ№3.

У номінації групове читання І вікової категорії:

- ІІ-ге місце Гергель Ірина, Несенюк Софія, НВК «СЗШ№2-гімназія»;

- ІІІ-тє місце Файфер Марта, Прокопчук Вікторія, СЗШ№3;

- ІІІ-тє місце Хорошунова Софія, Качмар Тетяна, НВК «СЗШ№2-гімназія».

У номінації солісти-вокалісти І вікової категорії:

- І-ше місце Вайда Юліана, СЗШ№1;

- І-ше місце Підлужна Анета, СЗШ№3;

- ІІ-ге місце Третяк Вікторія, БУТ;

- ІІ-ге місце Копельчак Юлія, вок.-естрадна школа дуету «Ярослав-На»;

- ІІІ-тє місце Вовків Лілія, БУТ;

- ІІІ-тє місце Кропивницька Анна, СЗШ№1.

У номінації солісти-вокалісти ІІ вікової категорії:

- І-ше місце Лепак Аліна, НВК «СЗШ№2-гімназія»;

- ІІ-ге місце Николин Ангеліна, СЗШ№1;

- ІІІ-тє місце Німеровський Олег, СЗШ№1.

У номінації авторська пісня І вікова категорії:

- І-ше місце Громова Олександра, СЗШ№3.

У номінації вокальні ансамблі І вікової категорії:

- І-ше місце Сливка Софія, Сливка Андрій, СЗШ№3;

- ІІ-ге місце Івасівка Вікторія, Скалич Христина, БУТ;

- ІІ-ге місце Ружецька Аріана, Симович Вероніка, СЗШ№3;

- ІІІ-тє місце ансамбль 2-А класу, СЗШ№3;

- ІІІ-тє місце ансамбль 2-Б класу, СЗШ№3.

У номінації вокальні ансамблі ІІ вікової категорії:

- І-ше місце ансамбль 8-Б класу, СЗШ№3;

- ІІ-ге місце Богун Вікторія, Горецька Оксана, Недільна школа;

- ІІ-ге місце Васурчак Анна, Яремчук Вікторія, СЗШ№3;

- ІІІ-тє місце Жеплінський Сергій, Мирошниченко Остап, Гевич Олексій, СЗШ№1;

- ІІІ-тє місце Селецька Ольга, Федина Софія, БУТ.

Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці є одним із найважливіших свят церковного календаря, яке розпочинає історію спасіння людства. Кожен виступ юних трускавчан був наче молитва у вервичці, присвяченій вшануванню особи Богоматері. А розпочалась ця мистецька молитва з благословення отця-декана Петра Івасівки та отця-диякона Богдана Криницького.

Журі та організатори фестивалю-конкурсу відзначають високий рівень підготовки конкурсних номерів, за що висловлюють подяку усім учасникам, педагогам та батькам. Завдяки включенню номінацій вокальний ансамбль та групове читання, було залучено до участі у конкурсі більшу кількість учнів, ніж минулого року.

Всі учасники фестивалю отримали дипломи, а переможці – пам’ятні призи. Цьому сприяли меценати фестивалю: готельно-курортний комплекс «Карпати» (генеральний директор Лев Грицак), санаторій «Шахтар» (генеральний директор Юрій Остапчук), санаторій «Молдова» (генеральний директор Валерій Бабелюк).

Сподіваємось, що у наступному році у фестивалі візьме участь більше обдарованих юних поетів та композиторів.

Організатори фестивалю-конкурсу «Радуйся, Маріє!» висловлюють подяку педагогам, які якісно підготували призерів конкурсу, а саме: Плиті І.О., Федишин Д.А., Варламовій О.Є., Барабаш Л.В., Звірик В.Л., Рой Л.Г., Дробчаку О.М., Боднар Т.О., Стецю М.В., Родіоновій І.В., Дуб М.М., Ганчарик О.В., Петришин О.В., Мартинюк Р.Я., Дубу Я.В.

Роксолана Мартинюк, голова оргкомітету фестивалю-конкурсу

Трускавецький вісник

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