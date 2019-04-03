Звіт про проведення ІV Міського фестивалю-конкурсу духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!»

7 квітня 2019 року у Релігійно-просвітницькому центрі ім. о.І.Валюха відбувся ІV Міський фестиваль-конкурс духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!», присвячений святу Благовіщення. Метою фестивалю було: заохотити учнівську молодь в часі Великого посту до роздумів над духовними та християнськими цінностями, приготування до величного свята Воскресіння Господнього.

Організаторами конкурсу фестивалю стали: Трускавецький деканат Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, Будинок учнівської творчості, Релігійно-просвітницький центр ім. о.І.Валюха, Трускавецька міська рада за сприяння міського голови Андрія Кульчинського та спонсор ЗАТ «Санаторно-готельний комплекс «Дніпро-Бескид», голова правління Чебаненко Олександр Іванович.

Отець-декан Петро Івасівка уділив Господнє благословення учасникам фестивалю, а голова міста Андрій Кульчинський привітав переможців та вручив призи.

До участі у конкурсі зголосились учні трьох шкіл міста, дитячої школи мистецтв ім. Р.Савицького, Будинку учнівської творчості, Недільної школи ім. Й.Гордашевської, Народного дому.

40 педагогів працювали над тим, щоб їх вихованці зуміли передати власні духовні переживання у обраній номінації.

Усього у фестивалі взяло участь 142 дитини віком від 6 до 17 років (93 – художнє читання, авторська поезія; 49 – вокал).

Журі фестивалю-конкурсу:

о. Андрій Бунь, голова комісії у справах сім’ї та молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії, керівник хору «Оранта» – голова журі;

Тетяна Медвідь, доцент Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка (далі – ДДПУ), кандидат педагогічних наук, регент хору «Лілея»;

Оксана Бобечко, доцент ДДПУ, кандидат мистецтвознавства;

Світлана Кишакевич, доцент ДДПУ, кандидат мистецтвознавства;

Лідія Зубрицька, культорганізатор БУТ;

Анна Литвин, заслужений працівник культури, автор проекту «Перехресні стежки».

Підсумкові результати

Номінація солісти-вокалісти, І вікова категорія:

І місце – Сливка Софія, СЗШ№3,

І місце – Строкова Анастасія, Школа мистецтв,

ІІ місце – Нестер Марія, СЗШ №1,

ІІІ місце – Савчак Соломія, СЗШ №3,

ІІІ місце – Івасівка Вікторія, БУТ.

ІІ вікова категорія:

І місце – Скробач Оксана, СЗШ №3,

ІІ місце – Якубів Андріана, Школа мистецтв,

ІІІ місце – Аторвін Юната, БУТ,

ІІІ місце – Кострицька Мілена, Школа мистецтв,

Відзнака – Кушнір Вікторія, Боднар Христина, СЗШ №3,

Ансамблі, І вікова категорія:

Гран-прі – Пилат Лідія, Пилат Лілія, НВК СЗШ №2,

І місце – ансамбль «Сонячні промінчики», СЗШ №1,

ІІ місце – Ямелинець Софія, Ямелинець Соломія, БУТ,

ІІІ місце – Івасівка Вікторія, Вовків Лілія, НВК СЗШ №2,

ІІ вікова категорія:

Гран-прі – Вовків Лілія, Вовків Андрій, БУТ,

І місце – «Найкращі друзі», СЗШ №1,

І місце – тріо «Гармонія», Школа мистецтв,

ІІ місце – Пасемко Ярина, Свищ Ярина, СЗШ №3,

ІІ місце – Спас Вікторія, Собко Зоряна, СЗШ №1,

ІІІ місце – Янів Адріана, Янів Валентина, БУТ.

Номінація інструменталісти:

Відзнака – Дидик Юрій, НВК СЗШ №2.

Номінація художнє читання, І вікова категорія:

І місце – Явір Святослав, НВК СЗШ №2,

І місце – Стець Софія, СЗШ №3,

ІІ місце – Швець Максим, СЗШ №1,

ІІ місце – Петрів Дана, СЗШ №3,

ІІІ місце –Салань Софія, СЗШ №1,

ІІІ місце – Губицький Максим, СЗШ №1,

ІІІ місце – Полянко Анастасія, СЗШ №1.

ІІ вікова категорія:

І місце – Ткаченко Ірина, НВК СЗШ №2,

І місце – Явір Ірина, НВК СЗШ №2,

ІІ місце – Наконечна Соломія, СЗШ №3,

ІІІ місце – Табачинський Артем, СЗШ №3.

Номінація художнє читання (групове), І вікова категорія:

І місце – Ферцак Христина, Гузичак Юлія, СЗШ №3,

ІІ місце – колектив 3-А класу, СЗШ №3,

ІІІ місце – Микиташ Владислава, Підкова Віталій, Народний дім.

ІІ вікова категорія:

І місце – Попруженко Марина, Біліченко Вероніка, БУТ.

Номінація авторське читання, І вікова категорія:

І місце – Закутинський Любомир, СЗШ №3,

ІІ місце – Кутельмах Анна, СЗШ №3,

ІІ місце – Мінчак Віктор, БУТ,

ІІ місце – Гергель Інна, НВК СЗШ №2,

ІІІ місце – Шукель Владислав, СЗШ №3.

ІІ вікова категорія:

І місце – Лепак Аліна, НВК СЗШ №2,

ІІ місце – Іванків Ольга, СЗШ №1,

ІІІ місце – Логінська Марія, СЗШ №1.

Номінація авторське читання (групове), І вікова категорія:

І місце – Губицька Марія, Коробко Ольга, Монастирська Марія, НВК СЗШ №2,

ІІ місце – Петрів Дана, Городиська Яна, СЗШ №3,

ІІІ місце – Васильків Вікторія, Вольчак Софія, НВК СЗШ №2.

Журі відзначило високий рівень підготування учнів у вокальних номінаціях, про що свідчать отримані два Гран-прі, а також творчу роботу учнів у номінації авторська поезія з деякими зауваженнями щодо композиції вірша та застосування художніх засобів у висвітленні думки. Також журі відзначило виступ Попруженко Марини та Біліченко Вероніки (художнє читання) щодо репертуару та майстерності виконання.

Від організаторів:

Радіємо з того, що інтерес до фестивалю духовної пісні та поезії зростає з року в рік, про що свідчить велика кількість учасників, проведені відбіркові тури у школах та переповнені зали глядачів-уболівальників. Сподіваємось, цей інтерес викликаний не тільки гарними призами, які надала Трускавецька міськрада, але й бажанням педагогів та батьків бачити своїх дітей добрими християнами.

Оргкомітет

Також читайте