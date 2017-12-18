Звіт Трускавецького ДЮСК «Спортовець» про проведену роботу у 2017 році

У Трускавецькому дитячо-юнацькому спортивному клубі «Спортовець» в 49 групах займається 802 вихованці з таких видів спорту: плавання, баскетбол (хлопці), волейбол (дівчата), теніс, бокс та вільна боротьба. Діяльність позашкільного закладу спрямована на залучення якомога більшої кількості дітей до активної рухової діяльності, систематичних занять видами спорту, підготовку юних спортсменів до участі у змаганнях різних рангів.

У 2017 році вихованці Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» брали участь 105 спортивно-масових заходах (у т.ч. 44 організовано та проведено у Трускавці), з них були призерами:

- 22 – Всеукраїнські турніри (71 призери вихованці ДЮСК);

- 4 – Чемпіонати України (7 – призери вихованці ДЮСК);

- 28 – Першості та Чемпіонати області серед ДЮСШ Львівщини (106 призери вихованці ДЮСК);

- 29 – Обласні турніри (125 призери вихованців ДЮСК);

- 22 – міські заходи (401 призери вихованців ДЮСК та діти навч. закладів м. Трускавець).

У Трускавці, в спортивно-оздоровчому комплексі дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець», щорічно організовуються та проводяться традиційні Всеукраїнські турніри – «Зимовий Трускавець» з тенісу, «Нафтуся» з плавання, «Трускавецькі проліски» з волейболу, «На Покрову» з боксу, «Джерела Трускавця» з вільної боротьби, Всеукраїнські змагання з плавання і бігу (акватлон) «Золота Осінь»; традиційні міські заходи – спортивно-розважальні ігри «Старт до Олімпу» з учнями початкових класів та дітьми старших груп дошкільних навчальних закладів міста; спортивні змагання з волейболу, плавання, баскетболу та футболу серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Трускавця; міські та зональні обласні змагання за програмою фізкультурно-оздоровчого патріотичного фестивалю «Нащадки козацької слави»;регулярно проводяться Чемпіонати України, обласні змагання серед ДЮСШ Львівської області та Чемпіонати Львівщини з видів спорту, які культивуються у клубі ( у 2017 р. – 2 Чемпіонати України та 8 Чемпіонатів Львівської області).

Найкращих результатів у 2017 році досягнули вихованці ДЮСК «Спортовець»:

- В командному заліку вихованці ДЮСК чемпіони області з плавання серед учнів 2005- 2007 р.н., срібні призери серед учнів 2007-2008 р.н. та бронзові призери серед учнів 2004- 2005 р.н. ДЮСШ Львівщини;

- Манюк Олена та Яцишин Ангеліна переможці Чемпіонату України з морських багатоборств (акватлон – плавання, біг) серед дівчат молодшої вікової групи, а Вітєбський Артур, Кулинич Микола та Брильовський Юрій бронзові призери цього Чемпіонату України з морських багатоборств (тренери відділення плавання ДЮСК Богдан Смеречинський, Андрій Жгута, Олег Кирчей та Степан Василенко);

- Команда випускників відділення плавання ДЮСК – золоті призери XXVI обласних комплексних Ігор Львівщини з плавання серед дорослих (18 – 40 років), а їхні наставники ( тренери ДЮСК ) – вибороли друге місце у віковій групі після 40 років;

- Команди ДЮСК «Спортовець» (тренер Роман Підцерковний) двічі бронзові призери Львівської області з баскетболу серед команд ДЮСШ 2003–2004 та 2004 – 2005 р.н.;

- Кісак Галина, Манюк Олена та Маброук Алладін – чемпіони обласних змагання з плавання за програмою V Спортивних Ігор школярів України 2017 року;

- Бєлова Ірина та Деленько Ірина (тренер ДЮСК Олена Крамар) срібні призери обласних змагань з пляжного волейболу і двоє у цьому році поступили на навчання у спортивні коледжі Білої Церкви та Харкова;

- Микитин Яна та Карпюк Вікторія (тренер Ігор Микитин чемпіони Львівщини з тенісу, входять до числа збірної області, багато разові переможці та призери чисельних Всеукраїнських турнірів з тенісу;

- Онисько Христина ( тренер Семен Гардій ) член юнацької збірної команди Львівщини з вільної боротьби, переможець різноманітних турнірів, у цьому навчальному році виконала норматив кандидата у майстри спорту;

- Стахнів Максим ( тренер Назар Мінів ) чемпіон Львівської області з боксу, бронзовий призер зональних змагань Чемпіонату України серед юнаків;

Всього у 2017 році 142 вихованці ДЮСК «Спортовець» виконали розрядні вимоги Єдиної Спортивної Класифікації України з видів спорту, що культивуються у закладі.

Ефективній роботі навчально-тренувального процесу у Трускавецькому дитячо-юнацькому спортивному клубі «Спортовець» та результативності виступу вихованців закладу на змаганнях різного рангу сприяє утримання спортивно-оздоровчого комплексу закладу в належному стані та постійне оновлення і зміцнення матеріально-технічної бази.

У 2017 році:

- придбано 4 рециркуляційні та 2 дозуючі насоси для плавального басейну та блочно-модульної котельні закладу вартістю біля 100 тис. грн.;

- придбано фарбу на 10 тис грн. та пофарбовано стіни і підлогу в ігровому залі;

- проведено частковий ремонт фасаду плавального басейну;

- оновлено роботу осушувачів повітря приміщень плавальних басейнів (придбано 6 фільтрів вартістю 7,9 тис. грн.);

- проведено заміну у системі вентиляції – придбано водяний нагрівач, вартістю 39 тис грн. та електролічильник, вартістю 4 тис грн.;

- придбано атрибутику (грамоти, медалі та кубки) для нагородження призерів спортивних змагань, вартістю 10 тис грн.

- проведено поточний ремонт котлів та відремонтовано газовий лічильник блочно-модульної котельні (31 тис. грн.);

- оновлено спортінвентар для ігрових видів спорту на 16 тис. грн.(придбано волейбольні, футбольні та баскетбольні м’ячі);

- придбано стартову арку вартістю 16 тис грн. для якісного проведення спортивно-масових заходів (легкоатлетичні пробіги, ЧУ акватлону і т.д.);

- завдяки батьківському комітету та Благодійному Фонду допомоги розвитку ДЮСК «Спортовець» придбано сучасне електронне табло для якісного проведення змагань з ігрових видів спорту;

- у ігровому залі спортивно-оздоровчого комплексу проведено заміну застарілих вікон на енергозберігаючі вікна.

Любомир Мацькович, директор ДЮСК «Спортовець»

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