№93006 ЗВОРОТНІЙ ВІДЛІК: ЩО ТРЕБА ВСТИГНУТИ СЬОГОДНІ І ДО 18 КВІТНЯ

ПАМ`ЯТКА: Сьогодні останній день для звернення до органу ведення Державного реєстру виборців:

• За місцем перебування на день виборів;

• За місцезнаходженням виборчої дільниці, де буде зручно проголосувати;

• за адресою реєстрації.

ВАЖЛИВО: до 18 квітня 2019 року включно ви можете звернутись з позовом про уточнення списку виборців. Звертатись необхідно до місцевого загального суду за місцезнаходженням виборчої дільниці, на якій бажаєте проголосувати.

Проконсультуватись з даних питань ви можете за телефоном єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 0 (800) 213 103. Цілодобово та безкоштовно в межах України.

Також читайте