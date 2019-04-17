№93006 ЗВОРОТНІЙ ВІДЛІК: ЩО ТРЕБА ВСТИГНУТИ СЬОГОДНІ І ДО 18 КВІТНЯ

By  | 17.04.2019 | Filed under: Акценти
Акценти/

ПАМ`ЯТКА: Сьогодні останній день для звернення до органу ведення Державного реєстру виборців:
• За місцем перебування на день виборів;
• За місцезнаходженням виборчої дільниці, де буде зручно проголосувати;
• за адресою реєстрації.
ВАЖЛИВО: до 18 квітня 2019 року включно ви можете звернутись з позовом про уточнення списку виборців. Звертатись необхідно до місцевого загального суду за місцезнаходженням виборчої дільниці, на якій бажаєте проголосувати.
Проконсультуватись з даних питань ви можете за телефоном єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 0 (800) 213 103. Цілодобово та безкоштовно в межах України.

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