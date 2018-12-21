Зимова казка завітала до Трускавця

15 грудня у Трускавці в приміщенні Палацу культури ім. Т. Шевченка («Шайба») відбулися традиційні Всеукраїнські змагання зі спортивних бальних танців “Зимова казка Трускавця”.

За словами організатора змагань, тренера, судді вищої категорії Асоціації спортивного танцю України, керівника Клубу спортивного танцю “Ювента Денс” Юрія Задорожного, загалом у змаганнях взяли участь більше 500 танцювальних спортсменів з Києва, Львова, Дніпра, Тернополя, Одеси, Світловодська, Стрия, Самбора. Учасники турніру були нагороджені кубками, медалями, дипломами.

Трускавецькі танцюристи вибороли 2 кубки та велику кількість золотих та срібних нагород.

Велика подяка магазину-пекарні “Bratrura” за смачні пряники для учасників змагань та солодкі подарунки суддям.

У планах клубу спортивного танцю “Ювента Денс” організація та проведення Чемпіонату України зі спортивних бальних танців у Трускавці 16-17 березня 2019 року. Це сприятиме промоції міста-курорту, популяризації бальних танців на теренах Трускавця і регіону в цілому, а також пропаганді здорового способу життя серед дітей та молоді. Також плануються поїздки трускавецьких танцюристів на всеукраїнські та міжнародні змагання та фестивалі, зокрема в кінці травня – у Грецію (міжнародний фестиваль “Ханіоті”, Халкідіки).

Щира подяка партнерам змагань: магазин-пекарня “Bratrura”, етно-ресторан “ЕмоE”, магазин “Меблі” (м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 4), ресторан-корчма “Вавилон”, ресторан “Дворик Лева”, “Трускавецька вода” (Нафтуся), арт-ресторан “Я і Ти”, фірма “Плеяда”, дельфінарій “Оскар”, італійський ресторан “Dolce vita”, SOHO.

Юрій Задорожний, Президент Клубу спортивного танцю «Ювента Денс», м. Трускавець

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