Зимова казка завітала у Трускавець

17 грудня у Трускавці в приміщенні Палацу культури ім. Т. Шевченка (Шайба) відбулися традиційні всеукраїнські змагання зі спортивних танців “Зимова казка Трускавця”. За словами організатора змагань, тренера, судді вищої категорії Асоціації спортивного танцю України, керівника клубу спортивного танцю “Ювента Денс” Юрія Задорожного, загалом у змаганнях взяли участь більше 500 танцювальних спортсменів з Львівської, Івано-Франківської, Волинської та Тернопільської областей. Учасники турніру були нагороджені медалями, дипломами, а Святий Миколай, що завітав на танцювальні виступи, нагородив дітей солодкими подарунками.

У планах клубу спортивного танцю “Ювента Денс” організація та проведення “Відкритої Першості Львівської області зі спортивних танців” у Трускавці 18 березня. Це сприятиме популяризації бальних танців на теренах Трускавця і регіону в цілому а також пропаганді здорового способу життя серед дітей та молоді.

Щира подяка партнерам і спонсорам танцювального свята: центр здоров`я “Strekoza”, магазин дитячих товарів *Baby Kids*, салон “Меблі” (м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 4), турагенція “Світ Мандрів”, дельфінарій “Оскар”, арт-ресторан “Я і Ти”, італійський ресторан “Dolce vita”.

Юрій Задорожний, Президент Клубу спортивного танцю «Ювента Денс», м. Трускавець

Трускавецький вісник

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