Медиа жертвы минного террора Армении

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Вооруженные конфликты и войны имеют ужасные последствия. Снаряды, мины, подбитая бронетехника, разрушенные дома и т. д. Уже всему миру известно, что 44-дневная контрнаступательная операция азербайджанской армии по освобождению оккупированных земель закончилась победой Азербайджана. Во время боевых действий было уничтожено большое количество бронетехники Вооруженных сил Армении. Однако отступающая армянская армия заминировала дороги, превратила города и села в руины. В результате 80-85 процентов освобожденных земель по-прежнему заминированы и несут опасность для людей. Несмотря на то, что с окончания войны прошло 7 месяцев, наземные мины в этом регионе все еще представляют угрозу и продолжают убивать. Согласно официальным данным, с момента подписания 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, Армении и России трехстороннего заявления о прекращении всех военных операций и до апреля этого года на освобожденных территориях в результате подрыва на минах погибло 20 граждан Азербайджана, в том числе 14 мирных жителей, а 85 человек были тяжело ранены.

Очередную печальную новость мы получили 4 июня 2021 года. На этот раз жертвами мин стали наши коллеги – представители СМИ, которые были командированы в освобожденный Кельбаджарский район Азербайджана в связи с исполнением служебных обязанностей. Так, в результате подрыва на противотанковой мине грузового автомобиля КАМАЗ в направлении села Сусузлуг Кельбаджарского района погибли три человека – оператор Азербайджанского телевидения (АзТВ) Сирадж Абышов, корреспондент Государственного информационного агентства Азербайджана (АЗЕРТАДЖ) Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя Исполнительной власти Кельбаджарского района по селу Сусузлуг Ариф Алиев, еще четверо человек были госпитализированы с различными травмами.

В их руках было не оружие, а микрофон, на плечах – не боеприпасы, а фотоаппарат. Их единственной целью было запечатлеть и показать миру все эти разрушения на наших исконных землях, которые 30 лет находились под оккупацией жестокого врага. В течение нескольких месяцев эти журналисты выполняли свои служебные обязанности на этих территориях, чтобы донести информацию до людей, определить и зафиксировать весь ущерб, нанесенный армянами. Выполняя эту почетную работу, они смогли стать глазами и душой всего Азербайджана.

В детстве Сирадж Абышов стал беженцем из-за оккупации Губадлы, но годы спустя он смог увидеть свою деревню свободной. «Я снимаю эти кадры, проживая чувства 1 миллиона вынужденных переселенцев … Я смотрю на всё это глазами 50 миллионов азербайджанцев …», – говорил Сирадж. К сожалению, ему не было суждено снова жить на родине своих предков. Какую бы деревню не посетил Магеррам Ибрагимов на освобожденных территориях, он показывал каждый дом, каждую улочку, рассказывая об их истории всему миру.

Напомним, что во время Первой Карабахской войны (1988–1992 гг.) 13 азербайджанских журналистов стали жертвами армянского террора во время исполнения служебных обязанностей, 9 из них были убиты. Во время войны наши журналисты постоянно подвергались опасности. В ходе 44-дневной войны армянские террористы неоднократно открывали огонь по журналистам, одетым в профессиональные куртки, в результате чего некоторые из них были ранены. Сирадж и Магеррам, которые продолжали священное дело Чингиза Мустафаева, Салатын Аскеровой, Османа Мирзоева и других героически погибших журналистов, пали жертвами минного террора на своей Родине, ради которой были готовы на все.

Подрывы мин в Кельбаджаре и на других освобожденных территориях Азербайджана указывают на то, что противник не желает отказываться от своих гнусных намерений, продолжает свою террористическую деятельность и грязную политику преднамеренного нападения на азербайджанцев. Вся ответственность за гибель людей от мин лежит непосредственно на армянской стороне. Пока международные организации и институты будут продолжать хранить молчание, армяне не откажутся от своих злодеяний. Все международные организации должны потребовать от Армении предоставить азербайджанской стороне карту минных полей.

И я, в свою очередь, обращаюсь ко всем международным СМИ по поводу наших погибших журналистов. Если в мире есть единство и солидарность средств массовой информации, то они не должны молчать об этом терроре. Не будем забывать, что ни один журналист не застрахован от того, что случилось с Сираджем и Магеррамом. Ни один представитель СМИ не должен быть жертвой вражеских пуль или мин при исполнении своих служебных обязанностей. Журналисты должны быть далеки от опасности, поскольку они сами не представляют никакой опасности. Погибшие журналисты, которые были голосом и отсветом всех этих событий, теперь сами нуждаются в вашем голосе и единстве. Не молчите об этом терроре!

На протяжении многих месяцев они были глазами и душой всего Азербайджана. Каждый из нас, смотря подготовленные ими сюжеты, путешествовал по нашим священным землям, радовался и плакал вместе с ними… Да упокоит Всевышний ваши души и примет вашу Шахаду, дорогие коллеги!

Айдын Тагиев, член Союза журналистов Азербайджана, заведующий сектором Научно-методического центра повышения квалификации Министерства культуры Азербайджана

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