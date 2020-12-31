Председатель международного альянса “Азербайджан-Украина” поздравил Президента Азербайджана

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Председатель международного альянса “Азербайджан-Украина” Эльмар Мамедов поздравил Президента Азербайджана Ильгама Алиева.

«Уважаемый господин Президент! Сердечно поздравляю Вас с днем солидарности азербайджанцев мира, желаю здоровья, больших успехов в делах. Этот год знаменательный для Вас и для всего азербайджанского народа. Под Вашим руководством победоносная Азербайджанская армия освободила находящиеся 30 лет под оккупацией земли и восстановила территориальную целостность нашей страны. 44-дневная война заставила противника подписать акт о капитуляции. Эта война показала, что Азербайджан – современное государство с сильной армией и стремительно развивающейся экономикой. Уверен, что Ваша политика принесет нашей стране еще большие успехи и победы.

Уважаемый господин Президент, Вы написали новую историю Азербайджана. Сегодня под Вашим руководством наша страна признана на международной арене как стабильное государство, своевременно выполняющее взятые на себя обязательства.

Ваша прагматичная политика, осуществляемая в других сферах, вносит вклад в развитие нашей страны и благополучие людей.

Еще раз искренне поздравляю Вас с днем солидарности азербайджанцев мира , желаю крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов на пути, ведущем нашу страну к еще более высоким вершинам”, – говорится в поздравительном письме.

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