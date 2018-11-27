3 грудня – Міжнародний день інвалідів

Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю, з метою привернення уваги трускавчан члени Трускавецької міської асоціації інвалідів зустрілися з заступником голови міста, секретарем міської ради Трускавця Наталею Анатоліївною Пономаренко. Голова міста Кульчинський Андрій Богданович перебуває в робочій поїздці в Баку.

Ведуча нашої зустрічі від Народного дому м. Трускавця Олена Андріївна Соляник справилась зі своїми обов’язками на відмінно. Колектив міської центральної бібліотеки під керівництвом директора Марковецької Наталії Володимирівни подарував нам перегляд фільму ”Кайдашева сім’я”, зі вступним словом виступила Ореста Касперська. Свої вірші декламував В`ячеслав Умнов. Лев Петранівський виконав арію містера Ікс оперети Імре Кальмана ”Принцеса цирку”.

На зустрічі ми обговорили багато питань. Кожного дня людям з інвалідністю приходиться долати труднощі. Елементарна річ, про яку ми не задумуємося: бракує достатнього пенсійного забезпечення, архітектурної, транспортної, освітньої доступності, працевлаштування, систематичного заняття фізичною культурою, брак коштів на лікування та відвідування закладів культури… Не кажу щось нове, – така, на жаль, норма сьогоднішньої життєдіяльності цих людей.

Радянське сприйняття цих людей було: соціальна ізоляція, соціально ізольований простір, для всіх груп інвалідності. Сьогодні Україна через нормативно правові документи гарантує своїм громадянам чимало прав, однак, як свідчить сьогодення, є багато проблем з їх реалізації, особливо це стосується проблем людей з інвалідністю – найбільш незахищеної верстви населення. Не лише порушувати ці питання, але й шукати шляхи їх вирішення наше спільне завдання. Держава підписала Конвенцію ООН «Про права інвалідів» і взяла на себе відповідальність за виконання Положень Конвенції. Ми перейшли до дотримання прав людей з інвалідністю.

Намагаємося, щоб людина з інвалідністю не була ізольованою від суспільства. На всі заходи запрошується влада міста і співпраця з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування є дієвою. Проводимо конференції, семінари, спортивні змагання – міські Спартакіади для людей з інвалідністю. Цього року провели VII Спартакіаду, щорічно приймаємо участь в обласних Спартакіадах, семінарах, тренінгах, відвідували поранених учасників АТО в госпіталі. В 2018 р. двоє представників організації взяли участь у Всеукраїнській спартакіаді, яка відбулася в Затоці: Галина Бурмус і Тарас Мадяк.

В місті Трускавці, згідно активної участі та пропозицій Трускавецької асоціації інвалідів, прийнята комплексна програма правового та соціального захисту людей з інвалідністю на 2015-2018 роки, і систематично проводиться аналіз та контроль за її виконанням.

Асоціація подавала свої зауваження та пропозиції до Комплексної програми на 2019-2021 роки, які були враховані. Рішення прийнято на сесії.

Велика увага приділяється моніторингу виконання положень Конвенції ООН «Про права інвалідів».

Проводиться співпраця з місцевими ЗМІ.

Кількість членів Трускавецької МАІ – це 529 осіб різних нозологій. У кожного з них свої проблеми зі здоров’ям, свої життєві особливості, свої уподобання, але, звичайно, всі люди хочуть, бути потрібними, хочуть, щоб їх сприймали, як повноцінних членів суспільства.

Серед членів асоціації є творчі люди: поет та почесний громадянин міста В`ячеслав Умнов, народний майстер України з вишивання Степан Бориславський, учасниця ансамблю «Сусідки» Галина Фірман та багато інших, велика співпраця з бібліотеками міста Трускавця та Будинком учнівської творчості.

Люди звертаються до нас в основному щодо питань соцзахисту, працевлаштування, медичного та транспортного забезпечення та інших аспектів життєдіяльності. З метою вирішення цих питань проводяться засідання Президії та Ради ТМАІ, круглі столи, на ці заходи ми запрошуємо керівників виконавчої влади. Представники асоціації є членами профільних комісій та робочих груп обласної асоціації інвалідів, міських органів влади. Асоціація активно співпрацює з Трускавецькою міською владою, організаціями та громадськими організаціями міста.

З підтримкою влади міста, меценатів та небайдужих людей в організації відбуваються позитивні зміни, що призводять до її зміцнення.

Звертаємось з проханнями до благодійників. Завдяки нашим благодійникам, залежно від суми допомоги, передплачуємо газету «Благовіст» для членів асоціації, на наступний рік здійснили вже передплату для 50-и осіб, організовуємо святкування з солодким столом, закупляємо пасочки.

Протягом всіх років діяльності нашої організації кращими меценатами є Лев Ярославович Грицак (санаторій «Карпати»), Володимир Ілліч Козявкін (ТЗОВ «Міжнародна клініка відновного лікування»), Юрій Іванович Остапчук (санаторій «Шахтар»). Вартують нашої щирої подяки і Панахида Олена Миколаївна, Гузьо Ірина Миколаївна, Пирцус Микола Йосипович, Кутельмах Ірина Володимирівна, Швець Юрій Володимирович, Бабелюк Валерій Євгенович, Супіханов Борис Карабаєвич, депутат міської ради Михайло Володимирович Малащак, який щорічно до Великодніх свят надає допомогу на покупку пасочок та здійснює передплату газети «Благовіст» для людей з інвалідністю, які проживають на його виборчій дільниці. Є благодійниками звичайні приватні підприємці з невеликими доходами, але щирим серцем. Також члени Президії асоціації задоволені ставленням міського голови Андрія Богдановича Кульчинського та готовністю допомоги у вирішенні тої чи іншої проблеми людей з інвалідністю. Дякуємо небайдужим людям!

Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю я хочу звернутись зі словами поваги до людей з інвалідністю, побажати їм міцного здоров’я, бути більш активними, відстоювати свої права і заявляти про себе сміливіше. Ви не покинуті, ви рівні серед інших!

Сподіваємося, що держава прикладе всі можливості для покращення вашого життя, як робить це міська влада та небайдужі люди в Трускавці. Якби наша держава виконала всі ті зобов’язання, які взяла на себе стосовно людей з інвалідністю, то ми були б однією з найкращих держав в Європі і у світі по інтеграції людей з інвалідністю в суспільство і забезпечення їхніх прав.

Надія Заблоцька, голова Трускавецької міської асоціації інвалідів

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