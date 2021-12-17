Президент Зеленський призначив суддю у Трускавецький міський суд

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16 грудня Президент України Володимир Зеленський видав Указ № 664/2021 «Про призначення суддів». Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV “Перехідні положення” Конституції України, частини шостої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу ХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про судоустрій і статус суддів” на посаду судді Трускавецького міського суду Львівської області призначено Василюк Тетяну Василівну.

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