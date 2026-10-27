Феєричний виступ гурту АНТИТІЛА у курортній столиці України

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У 2026 році Палац культури імені Шевченка у Трускавці відзначає свій 55-літній ювілей. За понад пів століття діяльності на сцені ПК Шевченка виступили сотні колективів та солістів на тисячах концертів, котрі дивилися та слухали мільйони. І це не дивно, адже Трускавець – курортна столиця України, найдавніша українська оздоровниця, котра в 2027 році відзначить свою 200-літню курортну історію.

Одним з колективів, які зібрали повен зал вдячної публіки, став один з найвідоміших та найпопулярніших гуртів України – АНТИТІЛА. В рамках всеукраїнського туру «ВДОМА 2.0» у Трускавці відбувся концерт 17 жовтня. .

Тур «ВДОМА 2.0» — це продовження успішного туру «Вдома», який став однією з найобговорюваніших музичних подій початку 2026 року. Тур «Вдома» охопив 38 міст, з яких 30 — sold out. Це були тисячі кілометрів Україною і повні зали людей, які приходили за тим самим — сильними емоціями та піснями, які проживаються разом, свої зі своїми. Першу частину туру команда завершила трьома великими шоу в Палаці спорту, закріпивши статус одного з найсильніших лайв-проєктів країни.

«Вдома 2.0» — це відповідь на запит слухачів з усіх куточків країни. І можливість знову прожити ці моменти разом. Так було і в Трускавці, який став одним з двох десятків міст, де АНТИТІЛА проводять свій тур.

Концерт гурту АНТИТІЛА у Трускавці – це було неперевершено та феєрично! Велике запальне шоу, настроєва музика, голоси майбутнього та відчуття спільноти, єдиної родини, дружньої сім`ї фанів, які готові вистелити шлях до тріумфу мільйонами трояндових пелюсток.

Окрім композицій «Вдома», «Фортеця Бахмут», «2Step», «Лови момент», «TDME», «Вірила» прозвучали також нові пісні.

Дякуємо, АНТИТІЛА! До зустрічі у Трускавці! Адже тут на вас очікують не лише місцеві мешканці, а вся Україна!

Текст: Володимир Ключак,

фото: Марія Ключак

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