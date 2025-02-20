Наукова монографія про позитивний вплив бальзаму «Трускавецький» вийшла в паперовому варіанті

20.02.2025 | Filed under: Новини

Як ми повідомляли раніше, в Інтернеті була опублікована монографія про лікувальний вплив бальзаму «Трускавецький» (дивись: https://zenodo.org/records/14640273).

Тиждень тому завдяки Державному підприємству «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ» вийшов паперовий варіант монографії.

В ній викладені результати експериментальних та клінічних досліджень фізіологічної активності української фітокомпозиції «Бальзам «Трускавець», виготовленої фірмою «Українські Бальзами» (м. Миколаїв) із лікарських трав українського Криму з використанням замість звичайної води – води «Нафтуся». Методами доказової медицини переконливо доведено, що включення бальзаму «Трускавець» у стандартний бальнеотерапевтичний комплекс курорту (пиття води «Нафтуся», аплікації озокериту та мінеральні купелі) суттєво посилює його позитивний вплив на захисні сили організму, а найголовніше – пом’якшує або цілком відвертає давно відомий прикрий негативний вплив комплексу на фізичну працездатність.

Монографія вийшла англійською мовою і носить назву «Ukrainian phytocomposition „Balm Truskavets`”. Metabolism, physical working capacity and neuro-endocrine-immune complex».

Звертаємо увагу, що оргкомітет з призначення премій імені видатних вчених приймає до розгляду роботи тільки на паперових носіях. Автори небезпідставно надіються, що і ця монографія здобуде достойну оцінку Академії наук України.

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