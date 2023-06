Новий титул королеви Нафтусі

0 SHARES Share Tweet

Так співпало, що на день міста Трускавця і день Нафтусі наша королева лікувальних вод отримала черговий титул. А якщо серйозно, то у черговому номері англомовного журналу «Європейський журнал клінічної та експериментальної медицини», котрий видається в Польщі і входить в базу SCOPUS (своєрідна вища ліга наукових журналів), вийшла стаття колективу авторів на чолі з Ігорем Поповичем «The interaction of synbiotic of the environment and the endoecosystem as one of the mechanisms of action of balneotherapy» (починання тут та тут).

На основі отриманих результатів дослідження автори статті переконливо довели, що біоактивна вода Нафтуся (яку досі із впертістю, гідною кращого застосування, називають мінеральною водою) відповідає критеріям синбіотиків.

У травні 2019 року Міжнародна наукова асоціація пробіотиків і пребіотиків (ISAPP) скликала панель дієтологів, фізіологів та мікробіологів, щоб переглянути визначення та сферу застосування синбіотиків. Комісія оновила визначення синбіотика на «суміш, що містить живі мікроорганізми та субстрат(и), котрі вибірково використовуються мікроорганізмами-хазяїнами та дають користь для здоров’я господаря». Комісія пояснила, що синбіотик повинен складатися з пробіотика та пребіотика, тоді як синергічний синбіотик не обов’язково повинен бути таким. Синергічний синбіотик — це синбіотик, для якого субстрат призначений для вибіркового використання мікроорганізмами, що вводяться разом.

Хто сумнівається, той може перечитати статтю, а хто приймає на віру, той повинен говорити не «мінеральна вода Нафтуся», а «Її синбіотикова Величність королева Нафтуся».

До слова, трускавецькі науковці просять нагадати, що законослухняні підприємці (навіть опускаємо термін «порядність») зобов`язані на рекламних щитах хоча б дрібним шрифтом вказувати на джерела, з яких вони почерпнули відомості про лікувальні властивості Нафтусі. До судових позовів вони опускатися не будуть, а поки що апелюють до порядності, якщо вона є. Але терпіння не безмежне.

