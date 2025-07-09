Мистецький проєкт «ДЕЯКІ КВІТИ»: коли квіти стають голосом

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У Львові триває реалізація інклюзивного мистецького проєкту «ДЕЯКІ КВІТИ / SOME FLOWERS», покликаного дати можливість творчого самовираження людям із різним життєвим досвідом. Це не просто артподія — це простір взаємодії, відвертості й терапії через мистецтво.

Проєкт реалізується на базі Львівського професійного коледжу прикладного мистецтва та дизайну за підтримки Українського культурного фонду. Його автор — львівський викладач і художник Ігор Голуб, який відомий своєю інклюзивною освітньою та мистецькою діяльністю.

«ДЕЯКІ КВІТИ» — це продовження мистецької ініціативи HOLUB ART HUB, яка об’єднує молодь, людей із порушенням слуху та іншими нозологіями, жінок-переселенок довкола теми взаємодії з природою через творчість.

Головна ідея проєкту — допомогти людям з різними потребами та досвідом прожити складні емоції через створення квіткових образів у мистецьких техніках: скульптурний живопис, імпасто та гіпсовий ботанічний барельєф.

Проєкт передбачає не лише мистецьку, а й психологічну підтримку. Психологиня Галина Гуль допомагає учасникам проживати емоції під час занять, а перекладач-дактилолог Олег Синеок забезпечує комунікацію для людей з порушенням слуху.

«ДЕЯКІ КВІТИ» — це проєкт, у якому кожен голос важливий. Квіти у проєкті стають символом тендітності, сили й різноманітності людських історій. Це простір, де: мистецтво стає доступним незалежно від фізичних можливостей; учасники знаходять нові способи спілкування та вираження себе; створюється спільнота взаємопідтримки та довіри.

Назва проєкту натхненна рядками з пісні:

«Деякі квіти ніколи не розквітнуть і не побачать день,

Деякі квіти радо зрікаються свого життя,

Деякі підіймаються, а деякі падають».

Ці слова особливо відгукуються у час війни — вони про вразливість, про надію і про тих, кого не завжди бачать або чують, але хто має право на своє «цвітіння» та новий етап життя.

Проєкт охоплює серію майстер-класів та творчих воркшопів, після яких роботи учасників будуть представлені на виставках у Львові. Так «квіти», створені руками учасників, стануть частиною мистецького життя міста, нагадуючи про важливість інклюзії та співпереживання.

Проєкт «ДЕЯКІ КВІТИ» дуже органічно вписується у Львів — місто, яке асоціюється із весною, сакурами, магноліями, квітковими фестивалями. Водночас ці «квіти» — не лише про красу, а про людські долі, що, попри випробування, знаходять сили розквітнути.

Якщо ви хочете підтримати ініціативу або відвідати заходи проєкту, стежте за оновленнями на сторінках Львівського професійного коледжу прикладного мистецтва та дизайну та у соцмережах автора проєкту https://www.facebook.com/igor.gol.026/.

Реалізація проєкту триває з 01.06-01.10.2025 року на базі Львівського ПК ПМД (м. Львів, вул. Широка, 79). Стати учасником/цею проєкту можна заповнивши анкету за покликанням https://docs.google.com/forms/d/1PZWqZETB6Ec_rfbUc1v8W0PXB6uJ9p9dV1e1G4JD4k4/edit?hl=uk&pli=1#settings або звʼязатися з автором проєкту за телефоном +380936854971.

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