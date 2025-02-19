Престижна наукова премія – за дослідження фізіологічної активності сечової кислоти!

19.02.2025 | Filed under: Новини

7 лютого відбулося засідання Президії Національної Академії наук України, на якому були підбиті підсумки конкурсу на здобуття премій імені видатних учених за видатні наукові роботи в різних галузях науки – від ядерної фізики до медицини.

Премія імені Ф. Г. Яновського в галузі терапії та клінічної імунології присуджено за монографію «Neurotropic, hormonal and immunotropic activity of uric acid» («Нейротропна, гормональна та імунотропна активність сечової кислоти»), редакторами якої є Михайло Корда, Анатолій Гоженко, Ігор Попович та Іван Кліщ (видавництво: «Укрмедкнига», Тернопільський національний медичний університет ім. І. Горбачевського, 2024 р.).

У монографії представлені результати пріоритетних експериментальних та клініко-фізіологічних досліджень зв’язків урикемії та урикозурії з показниками сечовини, креатиніну, електролітного обміну, а також нервової, ендокринної та імунної систем. Відповідно до концепцій нейро-ендокринно-імунного комплексу та функціонально-метаболічного континууму, використовуючи методи дискримінантного та канонічного кореляційного аналізів, продемонстровано, що молекула сечової кислоти проявляє значну фізіологічну активність і може вважатися четвертою ендогенною сигнальною молекулою поряд із NO, CO i H2S.

Знаменно, що вперше сечову кислоту синтезував у пробірці наш славетний земляк Іван Якович Горбачевський, ім`я якого носить Тернопільський національний медичний університет, де і видано цю видатну наукову роботу.

Ознайомитися з публікацією можна за посиланням https://repozytorium.umk.pl/handle/item/7010

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