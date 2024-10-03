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Шестеро вчених-науковців видали монографію на тему «Концепція тензіорегулому. Кількісно-якісні кластери артеріального тиску пацієнтів курорту Трускавець і їх супровід».

Авторами наукового видання є Козявкіна Наталія Володимирівна, Вовчина Юлія Володимирівна, Воронич-Семченко Наталія Миколаївна, Жуков Валерій Анатолійович та Попович Ігор Львович.

У монографії висвітлено результати пріоритетних клініко-фізіологічних досліджень стану артеріального тиску у пацієнтів курорту Трускавець та його гемодинамічного, нейроендокринного, імунного, метаболічного та біофізичного супроводів. Авторами висунуто концепцію тензіорегулому як сукупності факторів, що визначають рівень артеріального тиску та його зміни під впливом бальнеотерапії.

Книга видана для фізіологів, кардіологів, ендокринологів, імунологів, біофізиків, медичних реабілітологів.

Ознайомитися з науковою роботою можна за посиланнями: https://zenodo.org/records/12664757 або http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12664757

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