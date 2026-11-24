0 SHARES Share Tweet

24 листопада у Львові в межах проєкту “Професійні діалоги” Премії імені Георгія Ґонґадзе відбудеться публічна зустріч із Мирославою Ґонґадзе — журналісткою, медіаменеджеркою, експерткою з питань міжнародної політики та співзасновницею Премії. До розмови запрошують студентів та всіх охочих.

Чи може одна людина впливати на великі зміни? І яку силу мають слово, правда та особиста відповідальність у сучасному світі? Саме ці питання стануть відправною точкою зустрічі “Від слова до дії: особистість перед викликами сучасного світу”, під час якої Мирослава Ґонґадзе поділиться своїм багаторічним досвідом у журналістиці, міжнародній політиці та громадській діяльності.

У центрі діалогу — роль незалежної журналістики у збереженні демократії, вплив міжнародних політичних процесів на майбутнє України та відповідальність кожного за зміни в суспільстві.

Як зберігати власний голос у час глобальних потрясінь? Чому правдива інформація є необхідною умовою для ухвалення усвідомлених рішень? Яку роль може відігравати молодь у формуванні майбутнього країни? І як перетворювати власні переконання на конкретні дії?

Дата: 24 листопада 2026 року, 18:00

Місце: Львів, Центр Шептицького УКУ (вул. Стрийська, 29А), читальний зал, 4 поверх.

Участь: за попередньою реєстрацією.

Реєстрація: https://forms.gle/mdBKwHUSMzgb9vJw8

Захід відбудеться за підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED).

Організаційний партнер: Школа журналістики та комунікацій Українського католицького університету.

“Професійні діалоги” — це формат зустрічей представників спільноти Премії зі студентами та молодими журналістами, під час яких ідеться про журналістську професію, її засадничі цінності, відповідальність і виклики сучасного медіасередовища. Це можливість для досвідчених журналістів поділитися знаннями й професійними уроками, а для молодого покоління — поставити запитання, почути різні досвіди та осмислити майбутнє української журналістики. Водночас такі зустрічі створюють простір для діалогу між поколіннями, якого потребує професійна спільнота.

Зустрічі в межах “Професійних діалогів” відбувалися в різних закладах вищої освіти України. Серед них — Маріупольський державний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет “Острозька академія”, Український католицький університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Також зустрічі проходили в Києво-Могилянській бізнес-школі.

Спікерами проєкту в різні роки були представники спільноти Премії, зокрема Тетяна Трощинська, Мирослава Ґонґадзе, Севгіль Мусаєва, Ольга Руденко, Марічка Паплаускайте, Анна Бабінець, Богдан Логвиненко, Мар’ян Кушнір та інші. Вони говорили зі студентством про свободу слова, незалежність медіа, журналістські розслідування, воєнну журналістику, професійну етику, відповідальність і способи розповідати про Україну світові.

Освітня робота зі студентами та молодими журналістами є одним із напрямів діяльності Премії від початку її заснування. Серед попередніх ініціатив — відеолекторій “Журналістика незалежної України”. У ньому провідні українські журналісти ділилися історіями створення знакових медіа, згадували ключові події та переломні моменти в розвитку незалежної української журналістики, розповідали про власну участь у цих процесах.

Серед учасників проєкту — Наталка Гуменюк, Віталій Сич, Юлія Мостова, Євген Глібовицький, Інна Кузнєцова, Олекса Шалайський та інші журналісти, які безпосередньо впливали на формування українського медійного простору. Сьогодні ці записи мають особливу цінність: вони зберігають не лише професійні знання й досвід, а й пам’ять про людей, які творили історію української журналістики.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)