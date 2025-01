Гряде битва престолів: збагачена воднем «Трускавецька» міряється силами з «Нафтусею»!

0 SHARES Share Tweet

Хороша звістка з далекої Швейцарії надійшла у ніч перед Різдвом: солідний науковий «Міжнародний журнал молекулярної медицини» опублікував препринт статті вже добре відомого трускавчанам українсько-польського дуету Попович-Жуков. У статті повідомляється, що зведена сестра королеви «Нафтусі» – вода «Трускавецька» – пошлюбилась з Його Величністю Водотворцем (Hydrogenium, тобто водень). Після цього вона стала принаймні в рівень своїй величній сестрі і стане зазіхати на її трон, або ж викличе її на прю.

А тепер серйозно, перейдемо від белетристики на академічний стиль. В експерименті на багатостраждальних щурах, які пожертвували своїм життям, переконливо доказано, що насичення бутильованої столової води торгової марки «Трускавецька» воднем (H2) суттєво підвищує її фізіологічну активність, зокрема здатність захищати організм від пошкоджень, спричинених гострим стресом, а також підвищувати фізичну витривалість, оцінену за тривалістю плавання до знемоги. Це відкриває широкі перспективи для випуску нової лінії ТМ «Трускавецька» – «Трускавецька з воднем». Старожили пригадують, що колись були «Трускавецька з алое», «Моршинська з лимоном» тощо.

Звертаємось до керівництва заводу мінеральних вод «Трускавецька»: думай-ТЕ! Це вам Різдвяний подарунок! Автори на роялті не розраховують, але й не відмовляться…

Для допитливих, розумних та підприємливих людей даємо посилання на препринт «The Effect of Hydrogen-Rich “Truskavetska” Bottled Water on the Swimming Stress Test in Female Rats»: https://drive.google.com/file/d/104dQDXhxUjqLM75WZLNEpsl0GvblENCi/view?usp=sharing

Фото ілюстративне.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)