В італійському журналі опубліковано статтю науковців з Трускавця

Днями в науковому журналі «Pharmacology OnLine», який виходить в Італії, опубліковано статтю про роль органічних речовин мінеральних вод у їх імунотропній дії.

Авторами статті «Role of organic Carbon and Nitrogen of mineral waters in their immunomodulating effects at female rats» є науковці, які представляють Інститут фізіології імені Богомольця, Тернопільський Національний Медичний Університет імені Горбачевського та Університет Міколая Коперніка (Торунь, Польща): Ігор Попович, Ігор Мисула, Андрій Попович, Юрій Мисула, Наталія Сидлярук, Володимира Білас та Валерій Жуков. Приємно, що частина співавторів (троє з семи) є трускавчанами і їхній вклад в дослідження трускавецької «Нафтусі» та наукову спадщину нашого курорту є неоціненним.

Науковий італійський журнал «Pharmacology OnLine» входить у “вищу лігу” наукових журналів Європи та світу (база Scopus).

Ознайомитися зі статтею «Role of organic Carbon and Nitrogen of mineral waters in their immunomodulating effects at female rats» можна за цим посиланням.

