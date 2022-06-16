До Дня міста Трускавця – нова монографія про мінеральні води

16.06.2022 | Filed under: Новини

На туристичному сайті курорту Трускавець www.truskavets.ua днями опубліковано наукову монографію про мінеральні води та їх вплив на обмін речовин та нервову, ендокринну та імунну системи організму.

Монографія вийшла англійською мовою і має назву «Mineral waters, metabolism, neuro-endocrine-immune complex». Її авторами є Ігор Попович, Анатолій Гоженко, Михайло Корда, Іван Кліщ, Дарія Попович та Валерій Жуков. Це спільне видання Одеського Міжнародного Медичного Університету, Українського Науково-дослідного інституту медицини транспорту в Одесі, Інституту фізіології ім. О. Богомольця (Київ) та Тернопільського Національного медичного університету ім. І. Горбачевського.

Ознайомитися з монографією можна за посиланням https://truskavets.ua/wp-content/uploads/2022/06/2022-MINERAL-WATERS-METABOLISM-NEURO-ENDOCRINE-IMMUNE-COMPLEX.pdf

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