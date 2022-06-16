До Дня міста Трускавця – нова монографія про мінеральні води

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На туристичному сайті курорту Трускавець www.truskavets.ua днями опубліковано наукову монографію про мінеральні води та їх вплив на обмін речовин та нервову, ендокринну та імунну системи організму.

Монографія вийшла англійською мовою і має назву «Mineral waters, metabolism, neuro-endocrine-immune complex». Її авторами є Ігор Попович, Анатолій Гоженко, Михайло Корда, Іван Кліщ, Дарія Попович та Валерій Жуков. Це спільне видання Одеського Міжнародного Медичного Університету, Українського Науково-дослідного інституту медицини транспорту в Одесі, Інституту фізіології ім. О. Богомольця (Київ) та Тернопільського Національного медичного університету ім. І. Горбачевського.

Ознайомитися з монографією можна за посиланням https://truskavets.ua/wp-content/uploads/2022/06/2022-MINERAL-WATERS-METABOLISM-NEURO-ENDOCRINE-IMMUNE-COMPLEX.pdf

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