Перша пісня після повернення з полону: захисник «Азовсталі» зустрівся з гуртом АНТИТІЛА у Коломиї

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Під час концерту гурту АНТИТІЛА в Коломиї в межах всеукраїнського туру «Вдома 2.0» музиканти зустрілися із захисником «Азовсталі» Андрієм (деталі тут) , який провів у російському полоні 4 роки і 3 місяці.

Військовослужбовець повернувся в Україну 26 червня. За його словами, першою піснею, яку він почув в автобусі після обміну дорогою додому, стала композиція АНТИТІЛ «Вдома».

«Коли ти тривалий час перебуваєш у неволі, а потім вириваєшся на свободу й чуєш ці слова, слово вдома набуває зовсім іншого сенсу. Це не про стіни чи конкретне місце. Це про свободу й людей поруч. Ця пісня стала саундтреком нашого повернення», — розповів Андрій зі сцени.

Фронтмен гурту Тарас Тополя зазначив, що музиканти знали, що композицію «Вдома» часто використовують у відео зустрічей українських військових, які повернулися з російського полону. Водночас особиста історія Андрія стала особливим моментом для команди.

«Ми створювали цю пісню з думками про людей за кордоном, які сумують за домівкою, про військових на передовій. Але ми й уявити не могли, що вона стане саундтреком повернення з полону», — сказав Тарас Тополя.

Під час туру «Вдома 2.0» гурт АНТИТІЛА систематично запрошує на свої концерти українських військових і ветеранів. Водночас виступи мають і благодійну складову: команда разом із глядачами збирає кошти на потреби Сил оборони України.

Вл. інф.

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