До уваги студентів!

Онлайн-школа англійської мови Englishdom оголошує про початок другого всеукраїнського конкурсу Scholarship для студентів українських навчальних закладів.
Наша мета показати, що добрі справи завжди повертаються. Ціль гранту — підтримати людей з громадянською позицією, які: допомагають військовим, волонтерять, наближають перемогу, згуртовують одноліток, беруть участь у житті суспільства.
Детально про умови участі ви можете дізнатися на сторінці програми https://www.englishdom.com/ua/scholarship/
Брати участь у гранті можуть:
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Громадяни України.
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Студенти українських ВНЗ будь-якого курсу та форми навчання на контрактній основі.
Ми підготували 4 нагороди:
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1 місце — 20 000 гривень.
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2 місце — 10 000 гривень.
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3 місце — 3000 гривень.
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4-5 місця — участь у розмовних клубах (англ. мова).
Роботи приймаються до 22.12.2025.
Результати буде оголошено 10.01.2026.
Беріть участь та надсилайте свою заявку згідно з умовами на сторінці: https://www.englishdom.com/ua/scholarship, оскільки саме Ви можете стати переможцем.
Переможці будуть обиратися серед усіх надісланих заявок. Суддівська колегія складається з партнерів та співробітників онлайн-школи англійської мови Englishdom.
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