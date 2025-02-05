До уваги студентів!

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Онлайн-школа англійської мови Englishdom оголошує про початок другого всеукраїнського конкурсу Scholarship для студентів українських навчальних закладів.

Наша мета показати, що добрі справи завжди повертаються. Ціль гранту — підтримати людей з громадянською позицією, які: допомагають військовим, волонтерять, наближають перемогу, згуртовують одноліток, беруть участь у житті суспільства.

Детально про умови участі ви можете дізнатися на сторінці програми https://www.englishdom.com/ua/scholarship/

Брати участь у гранті можуть:

Громадяни України.

Студенти українських ВНЗ будь-якого курсу та форми навчання на контрактній основі.

Ми підготували 4 нагороди:

1 місце — 20 000 гривень.

2 місце — 10 000 гривень.

3 місце — 3000 гривень.

4-5 місця — участь у розмовних клубах (англ. мова).

Роботи приймаються до 22.12.2025.

Результати буде оголошено 10.01.2026.

Беріть участь та надсилайте свою заявку згідно з умовами на сторінці: https://www.englishdom.com/ua/scholarship, оскільки саме Ви можете стати переможцем.

Переможці будуть обиратися серед усіх надісланих заявок. Суддівська колегія складається з партнерів та співробітників онлайн-школи англійської мови Englishdom.

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