Вийшла нова наукова стаття про лікувальні чинники курорту Трускавець

02.05.2024 | Filed under: Новини

В румунському журналі, який входить у Scopus Q2 (це на кшталт Forbs стосовно відновлювального лікування) опублікована стаття українських і польських дослідників про лікувальні чинники курорту Трускавець.

Стаття опублікована англійською мовою. Її назва «Prevention of adverse effects of balneofactors at Truskavets’ Spa on gastroenterologic patients through phytoadaptogens and therapeutic  physical education: mechanisms of rehabilitation».

Авторами статті є Валерій Жуков, Оксана Фігура, Ксаверій Жуков, Радослав Мушкета, Маґдалена Хаґнер-Деренґовська, Ольга Смоленська, Анна Міхальська, Оксана Мельник, Софія Ружило, Наталія Закаляк, Галина Кондрацька, Олена Волошин та Ігор Попович.

Як повідомив кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Ігор Попович, ознайомитися зі змістом статті можна за посиланням https://www.efsupit.ro/images/stories/april2024/Art%2093.pdf

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу
    05.01.2023 | 16:23

    Державний спеціалізований санаторій «Батьківщина» (м. Трускавець) запрошує на роботу: – психологів, –  соціальних педагогів, – фахівців з соціальної роботи, – соціальних працівників з відповідною освітою на постійну роботу. Телефон: 097-584-23-76. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо вивчати англійську мову! (0)Потрібен викладач англійської мови! (0)Запрошуємо юних футболістів (0)

  • Запрошуємо вивчати англійську мову!
    26.08.2022 | 15:47

    Курси іноземних мов Ірини Ченцової запрошують дітей та дорослих вивчати англійську мову з використанням інноваційних методик та сучасних підручників провідних британських та американських видавництв. Ми пропонуємо заняття в групах (7-10 чоловік), індивідуальне та корпоративне навчання, підготовку до ЗНО та здачі екзаменів на міжнародні сертифікати (IELTS, TOEFIL), а також Експрес-курси   для   дорослих   (англійська   для   подорожей   та […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви