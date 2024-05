Вийшла нова наукова стаття про лікувальні чинники курорту Трускавець

0 SHARES Share Tweet

В румунському журналі, який входить у Scopus Q2 (це на кшталт Forbs стосовно відновлювального лікування) опублікована стаття українських і польських дослідників про лікувальні чинники курорту Трускавець.

Стаття опублікована англійською мовою. Її назва «Prevention of adverse effects of balneofactors at Truskavets’ Spa on gastroenterologic patients through phytoadaptogens and therapeutic physical education: mechanisms of rehabilitation».

Авторами статті є Валерій Жуков, Оксана Фігура, Ксаверій Жуков, Радослав Мушкета, Маґдалена Хаґнер-Деренґовська, Ольга Смоленська, Анна Міхальська, Оксана Мельник, Софія Ружило, Наталія Закаляк, Галина Кондрацька, Олена Волошин та Ігор Попович.

Як повідомив кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Ігор Попович, ознайомитися зі змістом статті можна за посиланням https://www.efsupit.ro/images/stories/april2024/Art%2093.pdf

