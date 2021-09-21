Науковець з Трускавця на конгресі в Румунії розповів про механізм дії Нафтусі на імунітет

21.09.2021 | Filed under: Новини

Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, автор наукової монографії «Жива вода Нафтуся» та багатьох інших наукових творів на тему медицини та реабілітації Ігор Львович Попович був запрошений та взяв участь у Румунському Національному Конгресі Медицини, Реабілітації та Бальнеології, який цьогоріч проходив у місті Ковасна (Румунія) з 1 по 5 вересня.

Хоча подія викликала жваве зацікавлення в наукових та медичних колах Європи, та в Україні, на жаль, конгрес не отримав належного висвітлення.

Romanian Annual National Congress of Physical and Rehabilitation Medicine & Balneology – це рівневий престижний захід для наукової спільноти Європи. На Румунському медично-реабілітаційному конгресі Україну представляли три школи медичної реабілітації: одеська, закарпатська та трускавецька. Ігор Попович виголосив дві доповіді, в тому числі одну у співавторстві з Героєм України, професором Володимиром Козявкіним. Головна тема, як підняв перед європейськими колегами науковець з Трускавця – механізм дії лікувальної води Нафтуся на організм людини, зокрема на імунітет.

Детальніше про Конгрес у Ковасні – тут і тут.

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