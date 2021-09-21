Науковець з Трускавця на конгресі в Румунії розповів про механізм дії Нафтусі на імунітет

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Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, автор наукової монографії «Жива вода Нафтуся» та багатьох інших наукових творів на тему медицини та реабілітації Ігор Львович Попович був запрошений та взяв участь у Румунському Національному Конгресі Медицини, Реабілітації та Бальнеології, який цьогоріч проходив у місті Ковасна (Румунія) з 1 по 5 вересня.

Хоча подія викликала жваве зацікавлення в наукових та медичних колах Європи, та в Україні, на жаль, конгрес не отримав належного висвітлення.

Romanian Annual National Congress of Physical and Rehabilitation Medicine & Balneology – це рівневий престижний захід для наукової спільноти Європи. На Румунському медично-реабілітаційному конгресі Україну представляли три школи медичної реабілітації: одеська, закарпатська та трускавецька. Ігор Попович виголосив дві доповіді, в тому числі одну у співавторстві з Героєм України, професором Володимиром Козявкіним. Головна тема, як підняв перед європейськими колегами науковець з Трускавця – механізм дії лікувальної води Нафтуся на організм людини, зокрема на імунітет.

Детальніше про Конгрес у Ковасні – тут і тут.

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