Син очільника Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна» отримав диплом Львівського державного університету внутрішніх справ

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У школах та вузах завершився навчальний рік, і випускники отримують свідоцтва, атестати та дипломи. Успішно завершив навчання і син голови Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна» Ельмара Мамедова Бахрам Мамедов. Днями він отримав диплом Львівського державного університету внутрішніх справ.

«Я радий, що син пішов моїми слідами. Впевнений, що азербайджанська поліція матиме в його особі достойне поповнення, і таких молодих кадрів, котрі стоятимуть на сторожі закону та правопорядку, ставатиме все більше», – каже Ельмар Мамедов.

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