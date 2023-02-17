Понад 155 тисяч домогосподарств отримають набори з насінням від благодійників

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15 лютого стартувала щорічна благодійна акція “Посій насіння з МХП”, в межах якої тисячі родин отримують набори з якісним насінням. Цього року планується охопити понад 155 тисяч домогосподарств. Це – на 40 тисяч більше, ніж попереднього. До наборів входить насіння буряка, редиски, петрушки, кабачка, моркви, огірка, а також суміш патріотично забарвлених синьо-жовтих айстр.

Акція спрямована на орендодавців підприємств компанії МХП у малих містах і селах, головна місія якої – підтримати продовольчу безпеку в регіонах, забезпечивши людей якісним насінням і як наслідок – хорошим врожаєм.

“Щороку наша ініціатива допомагає долати низку викликів. 2020-го року в розпал посівної та весняних робіт на городах були недоступні базари, магазини, були порушені чи скасовані поставки. Для людей у регіонах проєкт допоміг пережити цю кризу. 2022-го виклики були ще важчими: десь території лише деокупували, десь був запит на більшу кількість насіння через збільшення ВПО в громадах і бажання самостійно виростити більшу кількість власної продукції – й ініціатива впоралася з цими завданнями”, – прокоментувала Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду “МХП – Громаді”, який став організатором акції.

Цьогоріч питання з продбезпекою нікуди не зникає, адже війна триває. Тож ініціатори проєкту поставили собі за мету не просто його продовжити, але й наростити кількість учасників, щоб у такий спосіб дати людям можливість підготуватися вже до наступної зими.

Набори з насінням роздаватимуть у таких областях: Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Полтавська.

Торік насінням, яке роздали в межах ініціативи, було засіяно понад 310 га від Волинської до Дніпропетровської областей. З цієї площі вдалося зібрати більше як 11 тонн врожаю, з якого зробити 2 875 000 закруток.

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