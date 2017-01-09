TRUSKAVETS On-Line

Святкуйте відповідально!

Напередодні Різдвяних свят правоохоронці закликають усіх водіїв бути відповідальними, дисциплінованими та за жодних обставин не сідати за кермо напідпитку. Нагадуємо: за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також під впливом ліків, що знижують увагу та швидкість реакції передбачено штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування на один [...]

№68634 Консультує Міністр юстиції України Павло Петренко!

Шановний Павле Дмитровичу! Ми з моїм чоловіком проживаємо разом вже більше 7 років, але до цих пір так і не узаконили своїх відносин. Однак всюди, як доказ того, що ми живемо однією сім’єю, вимагають штамп у паспорті або довідку з РАЦСу. Порадьте будь-ласка чи можна якось в рамках закону довести, що я з чоловіком є [...]