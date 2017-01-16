TRUSKAVETS On-Line

№68823 Консультує Міністр юстиції України Павло Петренко!

Вітаю Вас пане Міністре! Звернутися до Вас хочу від імені нашого колективу. Керівництво сказало, що буде скорочення. Підкажіть як вони мають зробити це по-закону, щоб нас не надурили, адже у нас є діючі трудові договори. У цей непростий час, через агресію та викликану нею економічну скруту, питання втрати роботи й банкрутства надходять до нас дедалі [...]

З 1 січня стартувала деклараційна кампанія-2017

З початку 2017 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року. За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку. Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за [...]