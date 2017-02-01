TRUSKAVETS On-Line

01.02.2017
Другий Трускавецький міський фестиваль церковних хорових колективів «У різдвяній родині колядує Трускавець» пройде на свято Трьох Святителів, 12 лютого. Організаторами фестивалю є Трускавецький деканат Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ (отець-декан Петро Івасівка) та Релігійно-просвітницький центр імені отця Івана Валюха (керівник Роксоляна Мартинюк). Хоровий спів під час Богослужіння є окрасою Святої Літургії в різних обрядах. Але особливо зворушливим [...]
30.01.2017
/На книжковій полиці/ Звісно, що ця книга не для кожного. Бо не кожен хоче глянути на світ тверезо і визнати, що щодня стає жертвою маніпуляцій. Але для тих, хто дотримується не нав’язаних безглуздих законів та умовностей, а правил здорового глузду, книга німецького психіатра та богослова Манфреда Лютца «Блеф! Фальсифікація світу» (Manfred Lütz, “Bluff! Die Fälschung [...]
30.01.2017
У Трускавці, неподалік від мінеральних бюветів, розташувалася пам’ятка архітектури місцевого значення. Мова про збудовану у 1920 році віллу «Вавель», у якій донедавна базувалася санепідемстанція. Нині — будівля знаходиться на межі приватизації за 42 тисячі доларів фірмою, яку можна підозрювати у зв’язках з владою часів Януковича. Віллу в оренду 2013 рік. Приміщення триповерхової будівлі за адресою [...]
30.01.2017
27 – 28 січня 2017 року в польському місті Жешув (Ряшів) проходив захід, дуже важливий для України, її позиціонування як європейської країни. Форум Європа-Україна – це одна з найважливіших конференцій, яку від 2007 року проводить Інститут східноєвропейських досліджень. Головні теми засідань – процеси модернізації України, економічні реформи, проблема міжнародної безпеки, питання національних меншин та культурної [...]
30.01.2017
Складовою масового знищення населення України стало цілеспрямоване винищення євреїв, циган і психічно хворих людей. З початком окупації Західної та Правобережної України нацисти створили у великих містах 50 гетто, до яких силоміць зганяли всіх євреїв. Це були огороджені колючим дротом міські квартали, де вони жили в найзлиденніших умовах. Ізолювавши євреїв, гітлерівці або розстрілювали їх окремими групами [...]
26.01.2017
26 січня в конференц-залі СПА-готелю «П`ятий океан» пройшла зустріч-презентація. Двічі міський голова Трускавця, Заслужений лікар України, генеральний директор Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Лев Грицак зустрівся з представниками засобів масової інформації нашого регіону та презентував свою автобіографічну книгу «Дерева моєї долі». Якщо не враховувати співавторство Лева Грицака у книзі-альбомі «Трускавець з висоти пташиного лету», то «Дерева [...]
26.01.2017
На жаль, для багатьох українців вища освіта полягає у тому, що через 4 роки нестерпних мук ти зможеш отримати омріяний диплом. А що з ним робити далі? Правильно, заховати у надійне місце і шукати роботу не за спеціальністю (мало знаю тих, хто працює за освітою). Воно й не дивно, зараз вища освіта «в тренді» – [...]
25.01.2017
Різдвяні свята закінчилися для СЗШ №1 м. Трускавця величним фестивалем колядок. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук інформує директор школи Володимир Щигель. Учні всіх класів школи підготували колядки та віншування, різдвяні зірки, а учні 9-А та 7-Б класів підготували театралізовані вистави вертепи. Учнів та вчителів прийшли привітати міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, завідувач [...]
25.01.2017
/На книжковій полиці/ Кожному хочеться залишити слід у житті. Слід добрий, виразний, чіткий, такий, щоб через багато років сказали: «Оце була Людина!». А ще кожен потребує висповідатися. Віруючі йдуть до священика, невіруючі до психолога, дехто сповідається на папері. Мемуари можуть щось затушувати, підправити, але в більшості це достовірне джерело, свідчення очевидця. Чи не тому книги-сповіді [...]
24.01.2017
Нещодавно у Трускавецькому відділенні Дрогобицької OДПІ ГУ ДФС у Львівській області проведено сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” із головним державним ревізором-інспектором сектору податків і зборів з фізичних осіб Роїк Наталією Ігорівною на тему: «Нарахування та сплата єдиного внеску у 2017 році». Пропонуємо Вашій увазі відповіді на деякі із запитань, які надійшли від платників податків під [...]
23.01.2017
Для історії України 25 пострадянських років – не надто суттєвий термін. Та його було цілком достатньо для того, щоб перетворити систему ЖКГ. Але, на жаль, реформаторського дива у галузі за цей час так і не сталося. Підтвердженням цьому служить хоча б такий факт: більшість наших співвітчизників продовжує жити в комунальній системі, створеній ще за часів [...]
23.01.2017
Незауважуваний, недооцінений, але направду вартісний та дуже потрібний. Саме так можна назвати фестиваль зимового фольклору «Нова радість стала», який вже багато років поспіль проходить у Трускавці. До курортного містечка з`їжджаються колективи з усіх районів Львівщини і дарують автентику, дарують те, чого так бракує в сьогоднішні дні. Ковтком живої води можна назвати зустріч з автентикою. Старовинні [...]
23.01.2017
21 січня у Трускавці відбулося вручення відзнаки «Гордість Трускавця – 2016». Це перша щорічна церемонія нагородження людей і концептуальних проектів, які найбільше відзначили Трускавець в плані промоції та туристичної привабливості в році що минув. Символ Премії – «Кришталевий лотос». Щорічна премія заснована ГО «Європейська інтеграція України» і проводиться в співпраці з Інститутом транскордонного співробітництва та [...]
20.01.2017
Ми продовжуємо цикл інтерв`ю з депутатами Трускавецької міської ради і сьогодні нашим гостем є голова фракції «Народний Контроль», депутат Руслан Цехмейстер. – Пане Руслане, Ви вперше в своєму житті балотувалися в органи влади і перемогли. Як це Вам вдалося? Чому люди повірили саме Вам, а не комусь іншому на окрузі? – Так, я вперше балотувався [...]
20.01.2017
День 19 січня 2017 року став для Трускавця не тільки черговим світлим празником Водохреща, а ще й пам’ятною датою в сфері культури та прикладом результативної наполегливості. В місті урочисто та за великої кількості поважних гостей відкрито унікальний в Україні культурний, соціальний, громадський заклад – УРБАН-бібліотеку. І хоча директору УРБАН-бібліотеки Вірі Савці довелося пройти не одне [...]
20.01.2017
Протягом останніх двох місяців у Дрогобичі не вщухають дискусії щодо використання приміщення шаховим клубом «Софія». Чиновники та деякі депутати наполегливо доводять, що їх позиція по звільненню приміщення клубом значно вплине на доходи бюджету. Але в цій позиції, на жаль, в багатьох випадках щось присутнє від лукавого. Адже для нікого не є секретом, що для великого [...]
19.01.2017
У вівторок, 17 січня, у Художньому музеї Михайла Біласа відбулася мистецька акція для дітей різних соціальних верств «Благословенний час Різдва». Розпочалося свято різдвяним концертом учнів трускавецької школи мистецтв ім. Р. Савицького. Під музейним склепінням лунали бандури, скрипка, фортепіано та чарівний спів юних талантів. Вертепне дійство з віншуваннями та колядками представив дитячий колектив при підтримці своїх [...]
18.01.2017
Ще 10 січня у кабінеті першого заступника міського голови Едуарда Бриня відбулася нарада, на якій обговорювали питання незадовільного стану заїзду до міського сміттєзвалища по вул. Братів Лисиків та завозу ТВП з інших міст. Подібні збори повторилися і 12 січня в залі засідань Бориславської міської ради, де депутати, громадські активісти та жителі міста змогли особисто задати [...]
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