TRUSKAVETS On-Line

Для історії України 25 пострадянських років – не надто суттєвий термін. Та його було цілком достатньо для того, щоб перетворити систему ЖКГ. Але, на жаль, реформаторського дива у галузі за цей час так і не сталося. Підтвердженням цьому служить хоча б такий факт: більшість наших співвітчизників продовжує жити в комунальній системі, створеній ще за часів [...]