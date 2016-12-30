TRUSKAVETS On-Line

Подаруйте радість Різдва дітям зі Сходу

18 дітей з опікунами приїдуть до БФ “Карітас” на Різдво. Просимо Вас прийняти 1 – 2 дитини у свою сім’ю з 4 по 13 січня. Це будуть діти віком від 8 до 11 років, переселенці та діти з бідних, багатодітних сімей, які ще ніколи не були на Заході України, не знають наших гарних Різдвяних традицій [...]

Робота на заводі “Olsa Poland”

Працівник на автомобільний завод “Olsa Poland” (Підприємство з виробництва автомобільних фар для різних марок автомобілей). Місце роботи: Костшин над Одрою (Польща). Обов’язки: *діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості продукту відповідно до технології фірми; *візуальна перевірка деталей на брак; *пакування та сортування деталей; *виконання професійних інструкцій на робочому місці; *дотримання чистоти та порядку на робочому [...]