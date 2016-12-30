TRUSKAVETS On-Line

30.12.2016
Учні школи № 3 м. Трускавця продовжують свою добру традицію підтримки українських військових. От і в неділю, 25 грудня, вони завітали до 184-го Навчального центру. Діти приїхали, щоб привітати із Новорічними та Різдвяними святами військовослужбовців, передати їм смаколики та фрукти, зібрані учнями СЗШ № 3 та НВК «СЗШ № 2-гімназія». Святковий концерт, який був проведений [...]
29.12.2016
Про закордонні паспорти, ЦНАП, державних реєстраторів та рік, що минає напередодні різдвяних свят говорили з Оленою Петранич, керуючою справами Трускавецької міської ради Про закордонні паспорти Те що трускавчани хотіли отримувати закордонні паспорти без скажених черг у Дрогобичі – очевидно. Крім цього ми завжди вважали, що надати можливість нашій міграційній службі виготовляти закордонні паспорти – великий [...]
29.12.2016
Напередодні Нового року влада традиційно виступає зі звітами. Прозвітував перед представниками засобів масової інформації і голова Дрогобицької райдержадміністрації Володимир Шутко. Прес-конференція очільника району пройшла у середу, 27 грудня. Розпочинаючи розмову з журналістами, Володимир Шутко зазначив, що якраз минає рік його роботи на державній службі в керівному складі райдержадміністрації. Нагадаємо, що рівно рік тому, 28 грудня [...]
29.12.2016
З 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата становить 3200 гривень Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21 грудня 2016 року. № 1801-VІІІ ,,Про Державний бюджет України на 2017 рік” установлено у 2017 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі – 3200 гривень; у погодинному розмірі – 19,34 гривні. Розмір прожиткового мінімуму [...]
28.12.2016
В Бориславі 27 грудня відбулося офіційне закриття Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «Румбарбар». Хоча творчі лабораторії пройдуть ще й сьогодні, але вже можна підвести певні підсумки цього заходу, який пройшов камерно, весело, круто. Камерно, бо фестиваль, на жаль, не став топ-темою розмов навіть у Бориславі, не кажучи вже про Дрогобиччину. Весело, бо кілька днів радості, які [...]
28.12.2016
17 грудня у Трускавці в приміщенні Палацу культури ім. Т. Шевченка (Шайба) відбулися традиційні всеукраїнські змагання зі спортивних танців “Зимова казка Трускавця”. За словами організатора змагань, тренера, судді вищої категорії Асоціації спортивного танцю України, керівника клубу спортивного танцю “Ювента Денс” Юрія Задорожного, загалом у змаганнях взяли участь більше 500 танцювальних спортсменів з Львівської, Івано-Франківської, Волинської [...]
27.12.2016
В эти зимние дни на отдыхе в Трускавце находится Александр Алексеевич Ищенко, Заслуженный тренер Украины, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. В футболе Александр Ищенко уже полвека, этому виду спорта он посвятил всю свою жизнь. С 1970 года Александр Ищенко – игрок дублирующего состава запорожского «Металлурга». В 1971 году призван на воинскую службу, во [...]
27.12.2016
Wypełniony po brzegi kościół na Pasterkę, goście z różnych zakątków Polski i Ukrainy, świąteczna choinka na placu głównym miasta i świąteczny nastrój w domach i sercach katolików – to Truskawiec na Boże Narodzenie 2016 roku. Najsłynniejsze uzdrowisko II Rzeczypospolitej który juz rok z rzędu spotyka Boże Narodzenie godnie i przy pięknej pogodzie. W Truskawcu mieszka [...]
22.12.2016
Заступник міського голови Трускавця Олександр Ткаченко звернувся до Трускавецького міського суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації. Відповідачів четверо – троє депутатів Трускавецької міської ради (Андрій Кісак, Роман Бучкович, Микола Сеньків) та ГО «Трускавецький Автомайдан» (очолює Олександр Богуцький). Перше судове засідання у справі відбулося 9 грудня, слухає суддя Володимир Марчук. Друге засідання [...]
22.12.2016
22 грудня розпочала свою роботу ХХ сесія Трускавецької міської ради. Біля двох годин депутати витратили на запити, серед яких, на диво, досить мало стосувалося безпосередніх проблем Трускавця. Під час запитів було зачитано три звернення, які рада підтримала переважною більшістю голосів. Перші два звернення зачитав голова фракції «Народний контроль» в ТМР Руслан Цехмейстер – щодо підтримки [...]
22.12.2016
До Дня відкриття Художнього музею Михайла Біласа (19 грудня 1992 року) у музеї відкрилася спільна виставки живопису і графіки Лесі-Лариси Гох та Івонне Гох «Світ фантазій і квітів». Дві половини спільної виставки, одна частина якої відображає реалістичний квітучий світ, а інша – світ іншої планети – уявний світ власної фантазії, власне доповнюють одна одну. Леся-Лариса [...]
21.12.2016
Прикрий інцидент мав місце сьогодні, 21 грудня, в Стебнику. Вже в котрий раз під зоомагазин невідомі підкинули цуценят, знаючи, що добра душа, зоозахисник та волонтер Наталія Петрицин (власниця зоомагазину) не залишить їх напризволяще. Але чаша терпіння пані Наталії переповнилася, оскільки місцева стебницька влада досі не посприяла в організації притулку для тварин у Стебнику. Жінка вже [...]
20.12.2016
Чи жалкує Юлія Тимошенко про включення до партійного списку Надії Савченко? Чи знала якого кота в мішку вона поставила на першу позицію свого списку? Про що думала вона, від перших хвилин зустрічі з Савченко, коли та, дивлячись на неї поглядом з-під лоба, і не взяла її привітальний вінок? Думаю, Юлія Володимирівна була шокована. Мабуть, Юля [...]
20.12.2016
У минулі вихідні працівники меморіально-пошукового підприємства «Доля» організували перепоховання трьох борців за волю України, останки яких позаминулого тижня віднайшли у лісі на терені Мазури в околицях міста Любачів Республіки Польща. В Любачівській церкві святого Миколая панахиду за полеглими відслужив настоятель української греко-католицької релігійної громади отець Іван Тарапацький. Після чину похоронних Богослужінь у храмі велелюдна процесія [...]
20.12.2016
15-16 грудня у м. Миколаєві (Львівська обл.) команда вихованців дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» брала участь у юнацькому турнірі з міні-футболу до Дня Святого Миколая серед юнаків 2006-2008 р.н. та виборола перше місце, обігравши дитячо-юнацькі спортивні школи з Моршина ( ФК «Скала») 8:0, Нового Роздолу (ДЮСШ « Нива-2004» 3:1, Львова (ДЮСШ «Лицар»), зігравши внічию з ДЮСШ [...]
19.12.2016
Свято добра та милосердя – так можна сказати про День святого Миколая, який в Україні розпочинає феєричний Різдвяно-Новорічний місяць казки. Цього року Миколай був досить щедрим для трускавчан, а особливо для маленьких жителів міста-курорту. Рік, який завершується, був доволі непоганим – як кажуть, дай Боже, щоб наступні роки були не гіршими. До Дня святого Миколая [...]
19.12.2016
Оживити мрію, дочекатися справжнього дива, побачити казку – чи не цього ми бажали у дитинстві в ніч на святого Миколая?.. На щастя, мрії не мають віку і терміну давності. Їх можна втілювати зі своїми дітьми, зі своїми рідними, з тими, хто тебе любить, хто на тебе покладається, хто живе поруч. У переддень свята Миколая ми [...]
Останні коментарі