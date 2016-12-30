Підтримали військових

30.12.2016
Підтримали військових

Учні школи № 3 м. Трускавця продовжують свою добру традицію підтримки українських військових. От і в неділю, 25 грудня, вони завітали до 184-го Навчального центру. Діти приїхали, щоб привітати із Новорічними та Різдвяними святами військовослужбовців, передати їм смаколики та фрукти, зібрані учнями СЗШ № 3 та НВК «СЗШ № 2-гімназія». Святковий концерт, який був проведений [...]


Якщо виникають нестандартні ситуації, з впевненістю можу сказати, що зможу їх вирішити, – Олена Петранич, керуюча справами Трукавецької міської ради

29.12.2016
IMG_4778 - копия

Про закордонні паспорти, ЦНАП, державних реєстраторів та рік, що минає напередодні різдвяних свят говорили з Оленою Петранич, керуючою справами Трускавецької міської ради Про закордонні паспорти Те що трускавчани хотіли отримувати закордонні паспорти без скажених черг у Дрогобичі – очевидно. Крім цього ми завжди вважали, що надати можливість нашій міграційній службі виготовляти закордонні паспорти – великий [...]


Мирослав Маринович про новітній виклик для християнських церков

29.12.2016

Новини Трускавця та регіону

TRUSKAVETS On-Line

Останні коментарі

Фб рейтинг


Останнє в акцентах

  • №68496 Консультує Міністр юстиції України Павло Петренко!
    27.12.2016 | 15:57

    Вітаю Вас! Моя дочка з чоловіком проживали у Сирії та восени змушені були переїхати до України. Скажіть будь-ласка, чи може мій зять отримати статус біженця? У зв’язку з останніми подіями у світі питання отримання особою статусу біженця в Україні знову стало актуальним. Відповідно до Закону «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» [...]

  • Інформує податкова
    27.12.2016 | 14:37

    Які соцгарантії прийнято на 2017 рік Верховною Радою України прийнято в цілому проект Закону № 5000 про Державний бюджет України на 2017 рік. Зокрема, законом встановлено у наступному році: - мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня — 3 200 грн.; у погодинному розмірі: з 1 січня — 19,34 грн.; - прожитковий мінімум [...]

  • №68455 Підвищення до пенсій почесним донорам
    26.12.2016 | 14:37

    Статтею 13 Закону України “Про донорство крові та її компонентів” передбачено, що до пенсії почесним донорам України, та колишнього СРСР встановлюється надбавка у розмірі 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Розмір такого прожиткового мінімуму з 1 грудня 2016 року становить 1544 грн. Тому розмір надбавки до пенсії почесним донорам [...]

  • Archive for Останнє в акцентах »

Опитування ТВ

Якщо потрібно би було обирати, то що обрали б?

View Results

Loading ... Loading ...

Володимир Шутко: «У 2016 році на Дрогобиччині зроблено більше, аніж за багато попередніх років»

29.12.2016
прес-конференція

Напередодні Нового року влада традиційно виступає зі звітами. Прозвітував перед представниками засобів масової інформації і голова Дрогобицької райдержадміністрації Володимир Шутко. Прес-конференція очільника району пройшла у середу, 27 грудня. Розпочинаючи розмову з журналістами, Володимир Шутко зазначив, що якраз минає рік його роботи на державній службі в керівному складі райдержадміністрації. Нагадаємо, що рівно рік тому, 28 грудня [...]


Інформує податкова: пільги для учасників АТО, мінімальна зарплата, що слід встигнути до кінця грудня

29.12.2016
податкова

З 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата становить 3200 гривень Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21 грудня 2016 року. № 1801-VІІІ ,,Про Державний бюджет України на 2017 рік” установлено у 2017 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі – 3200 гривень; у погодинному розмірі – 19,34 гривні. Розмір прожиткового мінімуму [...]


Хай живе «Румбарбар»!

28.12.2016
Хай живе «Румбарбар»!

В Бориславі 27 грудня відбулося офіційне закриття Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «Румбарбар». Хоча творчі лабораторії пройдуть ще й сьогодні, але вже можна підвести певні підсумки цього заходу, який пройшов камерно, весело, круто. Камерно, бо фестиваль, на жаль, не став топ-темою розмов навіть у Бориславі, не кажучи вже про Дрогобиччину. Весело, бо кілька днів радості, які [...]


Зимова казка завітала у Трускавець

28.12.2016
IMG_8675

17 грудня у Трускавці в приміщенні Палацу культури ім. Т. Шевченка (Шайба) відбулися традиційні всеукраїнські змагання зі спортивних танців “Зимова казка Трускавця”. За словами організатора змагань, тренера, судді вищої категорії Асоціації спортивного танцю України, керівника клубу спортивного танцю “Ювента Денс” Юрія Задорожного, загалом у змаганнях взяли участь більше 500 танцювальних спортсменів з Львівської, Івано-Франківської, Волинської [...]


Александр Ищенко о футболе и отдыхе в Трускавце

27.12.2016
Александр Ищенко о футболе и отдыхе в Трускавце

В эти зимние дни на отдыхе в Трускавце находится Александр Алексеевич Ищенко, Заслуженный тренер Украины, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. В футболе Александр Ищенко уже полвека, этому виду спорта он посвятил всю свою жизнь. С 1970 года Александр Ищенко – игрок дублирующего состава запорожского «Металлурга». В 1971 году призван на воинскую службу, во [...]


Boże Narodzenie w Truskawcu

27.12.2016
Boże Narodzenie w Truskawcu

Wypełniony po brzegi kościół na Pasterkę, goście z różnych zakątków Polski i Ukrainy, świąteczna choinka na placu głównym miasta i świąteczny nastrój w domach i sercach katolików – to Truskawiec na Boże Narodzenie 2016 roku. Najsłynniejsze uzdrowisko II Rzeczypospolitej który juz rok z rzędu spotyka Boże Narodzenie godnie i przy pięknej pogodzie. W Truskawcu mieszka [...]


Оголошення

  • Подаруйте радість Різдва дітям зі Сходу
    29.12.2016 | 12:41

    18 дітей з опікунами приїдуть до БФ “Карітас” на Різдво. Просимо Вас прийняти 1 – 2 дитини у свою сім’ю з 4 по 13 січня. Це будуть діти віком від 8 до 11 років, переселенці та діти з бідних, багатодітних сімей, які ще ніколи не були на Заході України, не знають наших гарних Різдвяних традицій [...]

  • Робота на заводі “Olsa Poland”
    27.12.2016 | 14:52

    Працівник на автомобільний завод “Olsa Poland” (Підприємство з виробництва автомобільних фар для різних марок автомобілей). Місце роботи: Костшин над Одрою (Польща). Обов’язки: *діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості продукту відповідно до технології фірми; *візуальна перевірка деталей на брак; *пакування та сортування деталей; *виконання професійних інструкцій на робочому місці; *дотримання чистоти та порядку на робочому [...]

  • №68450 Високооплачувана офіційна робота в Польщі.
    25.12.2016 | 23:59

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 8 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, гуртовнях, столярнях,мясокомбінатах та на дорожніх роботах,по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві. А також, надаємо консультацію та [...]

  • Зустрічайте Новий Рік з нами!
    23.12.2016 | 10:25

  • Archive for Оголошення »

Олександр Ткаченко: «Мені неприємно сидіти за одним столом з брехуном і наклепником»

22.12.2016
Олександр Ткаченко

Заступник міського голови Трускавця Олександр Ткаченко звернувся до Трускавецького міського суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації. Відповідачів четверо – троє депутатів Трускавецької міської ради (Андрій Кісак, Роман Бучкович, Микола Сеньків) та ГО «Трускавецький Автомайдан» (очолює Олександр Богуцький). Перше судове засідання у справі відбулося 9 грудня, слухає суддя Володимир Марчук. Друге засідання [...]


Одна заява, два звіти, три звернення плюс публічний ігнор

22.12.2016
звіт Олексія Балицького

22 грудня розпочала свою роботу ХХ сесія Трускавецької міської ради. Біля двох годин депутати витратили на запити, серед яких, на диво, досить мало стосувалося безпосередніх проблем Трускавця. Під час запитів було зачитано три звернення, які рада підтримала переважною більшістю голосів. Перші два звернення зачитав голова фракції «Народний контроль» в ТМР Руслан Цехмейстер – щодо підтримки [...]


«Світ фантазій і квітів» у Художньому музеї Михайла Біласа

22.12.2016
gg

До Дня відкриття Художнього музею Михайла Біласа (19 грудня 1992 року) у музеї відкрилася спільна виставки живопису і графіки Лесі-Лариси Гох та Івонне Гох «Світ фантазій і квітів». Дві половини спільної виставки, одна частина якої відображає реалістичний квітучий світ, а інша – світ іншої планети – уявний світ власної фантазії, власне доповнюють одна одну. Леся-Лариса [...]


В Стебницькій міськраді – поповнення

21.12.2016
Наталія Петрицин

Прикрий інцидент мав місце сьогодні, 21 грудня, в Стебнику. Вже в котрий раз під зоомагазин невідомі підкинули цуценят, знаючи, що добра душа, зоозахисник та волонтер Наталія Петрицин (власниця зоомагазину) не залишить їх напризволяще. Але чаша терпіння пані Наталії переповнилася, оскільки місцева стебницька влада досі не посприяла в організації притулку для тварин у Стебнику. Жінка вже [...]


Фільм “Історія однієї каблучки”

21.12.2016

Надія без «Батьківщини», «Батьківщина» без Надії

20.12.2016
Надія без «Батьківщини», «Батьківщина» без Надії

Чи жалкує Юлія Тимошенко про включення до партійного списку Надії Савченко? Чи знала якого кота в мішку вона поставила на першу позицію свого списку? Про що думала вона, від перших хвилин зустрічі з Савченко, коли та, дивлячись на неї поглядом з-під лоба, і не взяла її привітальний вінок? Думаю, Юлія Володимирівна була шокована. Мабуть, Юля [...]


Опитування

На українському кладовищі у Польщі перепоховали останки жертв комунізму

20.12.2016
На українському кладовищі у Польщі перепоховали останки жертв комунізму

У минулі вихідні працівники меморіально-пошукового підприємства «Доля» організували перепоховання трьох борців за волю України, останки яких позаминулого тижня віднайшли у лісі на терені Мазури в околицях міста Любачів Республіки Польща. В Любачівській церкві святого Миколая панахиду за полеглими відслужив настоятель української греко-католицької релігійної громади отець Іван Тарапацький. Після чину похоронних Богослужінь у храмі велелюдна процесія [...]


Перемоги в турнірах до Дня Святого Миколая

20.12.2016
Перемоги в турнірах до Дня Святого Миколая

15-16 грудня у м. Миколаєві (Львівська обл.) команда вихованців дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» брала участь у юнацькому турнірі з міні-футболу до Дня Святого Миколая серед юнаків 2006-2008 р.н. та виборола перше місце, обігравши дитячо-юнацькі спортивні школи з Моршина ( ФК «Скала») 8:0, Нового Роздолу (ДЮСШ « Нива-2004» 3:1, Львова (ДЮСШ «Лицар»), зігравши внічию з ДЮСШ [...]


Щедрий Миколай

19.12.2016
a4

Свято добра та милосердя – так можна сказати про День святого Миколая, який в Україні розпочинає феєричний Різдвяно-Новорічний місяць казки. Цього року Миколай був досить щедрим для трускавчан, а особливо для маленьких жителів міста-курорту. Рік, який завершується, був доволі непоганим – як кажуть, дай Боже, щоб наступні роки були не гіршими. До Дня святого Миколая [...]


Facebook спільнота

Червона рута 1989. 46 відео

Віра в чудеса

19.12.2016
Віра в чудеса

Оживити мрію, дочекатися справжнього дива, побачити казку – чи не цього ми бажали у дитинстві в ніч на святого Миколая?..  На щастя, мрії не мають віку і терміну давності.  Їх можна втілювати зі своїми дітьми, зі своїми рідними, з тими, хто тебе любить, хто на тебе покладається, хто живе поруч. У переддень свята Миколая ми [...]


Недільна проповідь (18 грудня)

18.12.2016

Архіви