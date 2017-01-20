TRUSKAVETS On-Line

Руслан Цехмейстер: «Кожен, хто має владу, отримав її від Бога і буде нести відповідальність перед Творцем»

20.01.2017
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Ми продовжуємо цикл інтерв`ю з депутатами Трускавецької міської ради і сьогодні нашим гостем є голова фракції «Народний Контроль», депутат Руслан Цехмейстер. – Пане Руслане, Ви вперше в своєму житті балотувалися в органи влади і перемогли. Як це Вам вдалося? Чому люди повірили саме Вам, а не комусь іншому на окрузі? – Так, я вперше балотувався [...]


У Трускавці презентували першу в Україні УРБАН-бібліотеку

20.01.2017
У Трускавці презентували першу в Україні УРБАН-бібліотеку

День 19 січня 2017 року став для Трускавця не тільки черговим світлим празником Водохреща, а ще й пам’ятною датою в сфері культури та прикладом результативної наполегливості. В місті урочисто та за великої кількості поважних гостей відкрито унікальний в Україні культурний, соціальний, громадський заклад – УРБАН-бібліотеку. І хоча директору УРБАН-бібліотеки Вірі Савці довелося пройти не одне [...]


Сьогодні діє принцип – розбазарити все!

20.01.2017
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Протягом останніх двох місяців у Дрогобичі не вщухають дискусії щодо використання приміщення шаховим клубом «Софія». Чиновники та деякі депутати наполегливо доводять, що їх позиція по звільненню приміщення клубом значно вплине на доходи бюджету. Але в цій позиції, на жаль, в багатьох випадках щось присутнє від лукавого. Адже для нікого не є секретом, що для великого [...]


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  • №69023 Добро робити легко
    21.01.2017 | 15:33

    21 січня клірик Свято-Покровського православного храму, що в Бориславі на Мразниці, протоієрей Діонісій Буренко з активістом молодіжки відвідав соціально незахищену сім`ю. Священик передав від храму продуктовий набір, а маленькій мешканці солодкий подарунок і м`яку іграшку з Британії. Мешканці розповіли отцю Діонісію про свої нагальні потреби і проблеми.

  • «Гаряча лінія» слухає!
    17.01.2017 | 17:36

    Під час чергового сеансу телефонної ,,гарячої лінії”, яка відбулась 16.01.2017, на запитання платників податків відповідала завідувач сектору податків і зборів з фізичних осіб Трускавецького відділення Дрогобицької ОДПІ Марія Садлівська. - Чи звільняються від сплати єдиного внеску підприємці, які є пенсіонерами за віком або інвалідами? - З 01.01.2017 фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему [...]

  • №68823 Консультує Міністр юстиції України Павло Петренко!
    12.01.2017 | 11:19

    Вітаю Вас пане Міністре! Звернутися до Вас хочу від імені нашого колективу. Керівництво сказало, що буде скорочення. Підкажіть як вони мають зробити це по-закону, щоб нас не надурили, адже у нас є діючі трудові договори. У цей непростий час, через агресію та викликану нею економічну скруту, питання втрати роботи й банкрутства надходять до нас дедалі [...]

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«Благословенний час Різдва» у Художньому музеї Михайла Біласа

19.01.2017
«Благословенний час Різдва» у Художньому музеї Михайла Біласа

У вівторок, 17 січня, у Художньому музеї Михайла Біласа відбулася мистецька акція для дітей різних соціальних верств «Благословенний час Різдва». Розпочалося  свято  різдвяним  концертом учнів трускавецької школи мистецтв ім. Р. Савицького. Під музейним склепінням лунали бандури, скрипка, фортепіано та чарівний спів юних талантів. Вертепне дійство з віншуваннями та колядками представив дитячий колектив  при підтримці своїх [...]


Проблеми бориславського сміттєзвалища таки будуть вирішені

18.01.2017
Проблеми бориславського сміттєзвалища таки будуть вирішені

Ще 10 січня у кабінеті першого заступника міського голови Едуарда Бриня відбулася нарада, на якій обговорювали питання незадовільного стану заїзду до міського сміттєзвалища по вул. Братів Лисиків та завозу ТВП з інших міст. Подібні збори повторилися і 12 січня в залі засідань Бориславської міської ради, де депутати, громадські активісти та жителі міста змогли особисто задати [...]


Лікнеп. Права та обов`язки місцевого депутата. Як впливати на місцеву владу.

17.01.2017

Туристи в Східниці: хто, звідки і скільки?

17.01.2017
Східниця

/Зима 2016-2017/ Східниця – селище, що загубилося серед карпатських гір, яке претендує отримати статус курорту. Назвати Східницю курортом в класичному розумінні цього слова поки що важко. Чисте повітря, гірські ландшафти роблять Східницю швидше кліматичним курортом, на території якого присутня велика кількість джерел з мінеральними водами. Східниця досі в пошуках шляху свого розвитку. Вона й надалі [...]


Запрошуємо на зустріч з Сашком Лірником

17.01.2017
Запрошуємо на зустріч з Сашком Лірником

У п’ятницю, 27 січня, в Трускавці пройде зустріч з Сашком Лірником на тему «Казки для дорослих і дітей». Сашко Лірник – казкар, інженер-будівельник, кораблебудівельник, колишній учасник київського гурту «Вій», сценарист, актор, телеведучий, автор телепрограм. Був членом журі фестивалю авторської пісні «Срібна підкова», постійний учасник фестивалів «Країна Мрій», «Шешори», «День Незалежності з Махном», «Етноеволюція», «Трипільське Коло», [...]


А що у ваших аптечках?

16.01.2017
sostav_avtomobilnoj_medicinskoj_aptechki

- Промийте рану! – кричав хтось у маршрутці. – Та що там тої рани, – скептично зауважив водій. – Там ж навіть не видно. – Дайте аптечку, будь ласка,  –  кажу я, і вмить перехоплюю здивований погляд водія. Відмахується на моє прохання фразою «зараз-зараз» і метушиться довкола розкиданих у салоні грошей. «Дайте аптечку!» – повторила [...]


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Відпочивальники в Трускавці: хто, звідки і скільки?

13.01.2017
зима у Трускавці

/Зима 2016-2017/ У період Новорічно-Різдвяних свят (29 грудня – 15 січня) Трускавець відвідало близько 8 тисяч чоловік. Зменшення кількості відпочиваючих на вулицях курорту можна помітити «неозброєним» оком. Гості прибували в Трускавець в три періоди: 1) 29 грудня – 4 січня – зустріч Нового року; 2) 5-9 січня Різдвяні свята; 3) 10-15 січня – відпочинково-оздоровчий тур. [...]


Спалах

13.01.2017
Спалах

Яскравим спалахом-гала-концертом завершився Всеукраїнський фестиваль «Яскрава країна у Трускавці-2017». Гала-концерт пройшов 12 січня у Палаці культури імені Т. Шевченка. Тригодинне дійство завершилося нагородженням переможців – гран-прі отримали вокалістка Єва Гальперіна з Києва та зразковий ансамбль танцю «Джерельце» ПК Червонозаводського району міста Харкова (керівник Максим Кощавець). Авторитетне професійне журі присудило призи в різних номінаціях та різних [...]


Різдво у нашому домі

13.01.2017
Різдво у нашому домі

Мир і спокій цьому дому, Тут немає місця злому. Добрі маємо новини Для старого і дитини – Весь світ нині звеселився, Бо Син Божий народився! Понад півтора тисячоліття з року в рік увесь християнський світ з радістю і благоговінням відзначає день приходу на світ Сина Божого. Христос Рождається! Одна лиш фраза, але яка дивовижна сила, [...]


Населення чи громада?

12.01.2017
Населення чи громада?

Для всіх нас беззаперечним є положення ч. 1. ст. 5 Конституції України, що єдиним джерелом влади є народ. Ст. 6 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає: первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функції і повноважень є територіальна громада. Ця аксіома є основною фішкою всіх кандидатів в органи місцевого самоврядування під час виборів. [...]


Лев Грицак: «Успіх – це вміння реалізовувати свою мрію»

11.01.2017
Лев Грицак

Представляти нашого співрозмовника не потрібно – його прізвище у Трускавці і в нашому регіоні знають всі. Лев Грицак – Заслужений лікар України, двічі міський голова Трускавця (обраний в 2002 і 2006 роках), генеральний директор готельно-курортного комплексу «Карпати», лауреат багатьох нагород. А ще – любитель екстремальних видів спорту, меценат, аналітик і стратег, любитель краси, досконалості, довершених [...]


Відеоінтерв`ю з Еліною Іващенко

10.01.2017

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За мир та дружбу!

10.01.2017
За мир та дружбу!

Як ми вже інформували, 9 січня на центральній сцені Трускавця відбулася урочиста церемонія відкриття фестивалю «Яскрава країна у Трускавці-2017». Через сильні морози офіційні урочистості тривали недовго, а триваліший у часі концерт відкриття фестивалю пройшов того ж дня, 9 січня, в кіноконцертному залі готельно-курортного комплексу «Карпати». Розпочався концерт мелодіями колядок у виконанні ансамблю народних інструментів «Вишиваночка» [...]


Країна радості і зимової казки

09.01.2017
Країна радості і зимової казки

Вже увосьме курортна столиця України Трускавець стає на Різдвяні свята місцем зустрічі яскравих і талановитих дітей з різних куточків України. Фестиваль «Яскрава країна у Трускавці» був започаткований у нашому місті-курорті з ініціативи та легкої руки голови правління ГО «Яскрава країна» Ольги Обласової та секретаря Трускавецької міської ради Наталії Пономаренко у 2009 році. Ця ініціатива знайшла [...]


Різдвяна проповідь

07.01.2017

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Червона рута 1989. 46 відео

Вперті і нескорені

06.01.2017
Святий Вечір

Чим глибше коріння – тим міцніше дерево. Дерево роду, яке не має всохнути на тобі. Напередодні Різдвяних свят варто кілька слів сказати про родину. Різдво – родинне свято: таким воно було понад 2 тисячі років тому зі Святим Сімейством у Вифлеємі, таким воно є і зараз, коли родина збирається за одним столом на Святу Вечерю. [...]


«BUKOVYTSIA»: день народження відсвяткували, сезон відкрили

06.01.2017
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«BUKOVYTSIA» – сучасний гірськолижний комплекс,  11 км від Трускавця. Перший день народження комплекс відзначив 5 січня 2017 року. Попри молодий вік, інфраструктура «BUKOVYTSIA»  вражає. Сучасне технічне обладнання – гармати зі штучним осніженням, ратрак , хороші бугельні витяги – дозволило зробити якісний гірськолижний спуск довжиною в кілометр. «BUKOVYTSIA»  по праву можна назвати найграндіознішим об’єктом і найсуттєвішою інвестицією [...]


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