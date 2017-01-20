TRUSKAVETS On-Line

№69023 Добро робити легко

21 січня клірик Свято-Покровського православного храму, що в Бориславі на Мразниці, протоієрей Діонісій Буренко з активістом молодіжки відвідав соціально незахищену сім`ю. Священик передав від храму продуктовий набір, а маленькій мешканці солодкий подарунок і м`яку іграшку з Британії. Мешканці розповіли отцю Діонісію про свої нагальні потреби і проблеми.

«Гаряча лінія» слухає!

Під час чергового сеансу телефонної ,,гарячої лінії”, яка відбулась 16.01.2017, на запитання платників податків відповідала завідувач сектору податків і зборів з фізичних осіб Трускавецького відділення Дрогобицької ОДПІ Марія Садлівська. - Чи звільняються від сплати єдиного внеску підприємці, які є пенсіонерами за віком або інвалідами? - З 01.01.2017 фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему [...]