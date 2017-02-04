TRUSKAVETS On-Line

Як Кучма звітував…

04.02.2017

Звіт Кульчинського: цивілізовано і по-європейськи

03.02.2017
Звіт Кульчинського: цивілізовано і по-європейськи

Під кінець робочого тижня, у п’ятницю, 3 лютого, в Народному домі Трускавця звітував перед громадою про свою діяльність у 2016 році міський голова Трускавця Андрій Богданович Кульчинський. Звіт пройшов при повному залі представників громадськості і тривав трохи більше півтори години (15.00 – 16.40). На самому початку зустрічі регламент оголосила керуюча справами Трускавецького міськвиконкому Олена Петранич: [...]


Енергетика Кузьми

03.02.2017
Енергетика Кузьми

Андрій Кузьменко, він же Кузьма Скрябін. Людина, яка зробила сама себе. Не кумир, не «звєзда», не ідол. Просто свій, наш, простий, як двері. Два роки тому його життя трагічно обірвалося, а він і досі живий в серцях друзів – і тих, яких знав особисто, і всіх звичайних шанувальників його творчості. У другу річницю від дня [...]


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  • №69362 Заупокійна літія
    06.02.2017 | 00:22

    5 лютого в православному Свято-Покровському храмі м. Борислав після Божественної літургії відслужили заупокійну літію. Священики Миколай Возняк та Діонісій Буренко молилися за всіх від безбожної радянської влади замучених, а також за загиблих під Авдіївкою. В заключному слові протоієрей Діонісій Буренко подякував людям за спільну молитву та наголосив: “Ми християни і тому покликані молитися за живих [...]

  • №69358 Добро немає дати в календарі
    04.02.2017 | 22:59

    4 лютого клірик православного храму Святої Покрови м. Борислав протоієрей Діонісій Буренко разом з активістами парафії продовжив гарну традицію і ще двом багатодітним сім`ям та сім`ї з дитиною, яка має особливі потреби, роздав соціальну допомогу продуктами харчування, дітям солодкі подарунки та іграшки з Великобританії.

  • Податкова: гарячі лінії, тренінги та інше
    04.02.2017 | 18:46

    На запитання, з якими зверталися платники податків на “гарячу лінію” Трускавецького відділення Дрогобицької ОДПІ відповідала завідувач сектору податків і зборів з фізичних осіб Марія Ігорівна Садлівська. - Яка відповідальність за неподання декларації? - Згідно з п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу України неподання або несвоєчасне подання декларації платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та [...]

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Як трускавецькі дельфіни лікують поранених бійців

03.02.2017
Як трускавецькі дельфіни лікують поранених бійців

Розважально-оздоровчий комплекс з дельфінами «Оскар», що розташувався у мальовничому місті Трускавець, не припиняє постійно надавати безкоштовну реабілітацію пораненим учасникам Антитерористичної операції. Протягом дев’яти місяців, з моменту співпраці із Центром медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький», дельфінарій щотижня приймає у себе військовослужбовців, що постраждали у зоні бойових дій на Сході України і зараз проходять лікування та [...]


Голова Дрогобицької РДА прозвітував за 2016 рік

02.02.2017
Голова Дрогобицької РДА прозвітував за 2016 рік

Повний зал, всі задоволені В перший день лютого в сесійній залі Дрогобицької районної ради проходив звіт голови Дрогобицької районної державної адміністрації Володимира Шутка. Звіт тривав півтора години (17.00 – 19.30), його умовно можна поділити на 4 частини: 1) безпосередньо звіт голови РДА, 2) виступи міських голів Дрогобича, Трускавця, Борислава, Стебника і голови Дрогобицької районної ради, [...]


У Трускавці пройде ІІ фестиваль церковних хорів

01.02.2017
хор

Другий Трускавецький міський фестиваль церковних хорових колективів «У різдвяній родині колядує Трускавець» пройде на свято Трьох Святителів, 12 лютого. Організаторами фестивалю є Трускавецький деканат Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ (отець-декан Петро Івасівка) та Релігійно-просвітницький центр імені отця Івана Валюха (керівник Роксоляна Мартинюк). Хоровий спів під час Богослужіння є окрасою Святої Літургії в різних обрядах. Але особливо зворушливим [...]


Новини Стебника, вип. №60

01.02.2017

Фальсифікація світу

30.01.2017
Фальсифікація світу

/На книжковій полиці/ Звісно, що ця книга не для кожного. Бо не кожен хоче глянути на світ тверезо і визнати, що щодня стає жертвою маніпуляцій. Але для тих, хто дотримується не нав’язаних безглуздих законів та умовностей, а правил здорового глузду, книга німецького психіатра та богослова Манфреда Лютца «Блеф! Фальсифікація світу» (Manfred Lütz, “Bluff! Die Fälschung [...]


Рейдерство по-трускавецьки: як пам’ятку архітектури приватизовує фірма з нульовим капіталом

30.01.2017
Рейдерство по-трускавецьки: як пам’ятку архітектури приватизовує фірма з нульовим капіталом

У Трускавці, неподалік від мінеральних бюветів, розташувалася пам’ятка архітектури місцевого значення. Мова про збудовану у 1920 році віллу «Вавель», у якій донедавна базувалася санепідемстанція. Нині — будівля знаходиться на межі приватизації за 42 тисячі доларів фірмою, яку можна підозрювати у зв’язках з владою часів Януковича. Віллу в оренду 2013 рік. Приміщення триповерхової будівлі за адресою [...]


Оголошення

  • Запрошуємо на семінар «Дитина в медіасвіті – можливості та загрози»
    03.02.2017 | 19:30

    Інтенсивний розвиток медіаосвіти є відповіддю на сучасні потреби батьків і вчителів. Використовуючи різноманітні форми, засоби масової інформації з самого раннього віку впливають на інтелектуальний, моральний розвиток дитини та формування її особистості. Найважливішим завданням дорослих є навчити дітей і підлітків розумно використовувати засоби масової інформації.  Дорогі батьки! Ми щиро запрошуємо Вас на семінар на тему «Дитина [...]

  • УРБАН-бібліотека запрошує на дві зустрічі
    03.02.2017 | 14:34

    У четвер, 9 лютого, в приміщенні УРБАН-бібліотеки (м. Трускавець, вул. Бориславська, 36) відбудеться показ документального фільму «Проголосуйте за мене, будь ласка» з колекції «Docudays UA». Про це повідомила директор УРБАН-бібліотеки Віра Савка. Початок перегляду – о 17.00. Натомість у понеділок, 13 лютого, в УРБАН-бібліотеці відбудеться творча зустріч з поетом, письменником Василем Кузаном та письменницею Тетяною [...]

  • ЛьвДУВС оголошує набір на курси з підготовки поліграфологів
    27.01.2017 | 17:31

    Львівський державний університет внутрішніх справ оголошує набір на навчання поліграфологів за напрямом «Використання поліграфа при проведенні розслідувань та роботі з кадрами». Навчальний курс триває майже місяць, і по його завершенні слухачі отримають відповідне свідоцтво (є також можливість отримати сертифікати від провідних спеціалістів інших країн). В освітньому процесі беруть участь не лише науково-педагогічні працівники університету, а [...]

  • Запрошуємо на роботу кухаря
    16.01.2017 | 15:33

    Ресторан «Оскар» (м. Трускавець) запрошує на роботу кухаря. Довідки за тел. (03247) 6-66-01.

  • Archive for Оголошення »

Візит делегації з Трускавця на X міжнародний Форум «Україна – Європа»

30.01.2017
Візит делегації з Трускавця на X міжнародний Форум «Україна – Європа»

27 – 28 січня 2017 року в польському місті Жешув (Ряшів) проходив захід, дуже важливий для України, її позиціонування як європейської країни. Форум Європа-Україна – це одна з найважливіших конференцій, яку від 2007 року проводить Інститут східноєвропейських досліджень. Головні теми засідань – процеси модернізації України, економічні реформи, проблема міжнародної безпеки, питання національних меншин та культурної [...]


Свіча Голокосту не гасне

30.01.2017
Свіча Голокосту не гасне

Складовою масового знищення населення України стало цілеспрямоване винищення євреїв, циган і психічно хворих людей. З початком окупації Західної та Правобережної України нацисти створили у великих містах 50 гетто, до яких силоміць зганяли всіх євреїв. Це були огороджені колючим дротом міські квартали, де вони жили в найзлиденніших умовах. Ізолювавши євреїв, гітлерівці або розстрілювали їх окремими групами [...]


У Трускавці пройшла презентація книги Лева Грицака (+ відео)

26.01.2017
У Трускавці пройшла презентація книги Лева Грицака

26 січня в конференц-залі СПА-готелю «П`ятий океан» пройшла зустріч-презентація. Двічі міський голова Трускавця, Заслужений лікар України, генеральний директор Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Лев Грицак зустрівся з представниками засобів масової інформації нашого регіону та презентував свою автобіографічну книгу «Дерева моєї долі». Якщо не враховувати співавторство Лева Грицака у книзі-альбомі «Трускавець з висоти пташиного лету», то «Дерева [...]


Чим для вас є вища освіта? Новими глибокими знаннями чи просто дипломом?

26.01.2017
Без імені

На жаль, для багатьох українців вища освіта полягає у тому, що через 4 роки нестерпних мук ти зможеш отримати омріяний диплом. А що з ним робити далі? Правильно, заховати у надійне місце і шукати роботу не за спеціальністю (мало знаю тих, хто працює за освітою). Воно й не дивно, зараз вища освіта «в тренді» – [...]


В Трускавецькій СЗШ №1 пройшов фестиваль колядок (фоторепортаж)

25.01.2017
Перша школа колядує

Різдвяні свята закінчилися для СЗШ №1 м. Трускавця величним фестивалем колядок. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук інформує директор школи Володимир Щигель. Учні всіх класів школи підготували колядки та віншування, різдвяні зірки, а учні 9-А та 7-Б класів підготували театралізовані вистави вертепи. Учнів та вчителів прийшли привітати міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, завідувач [...]


Дерево життя

25.01.2017
der

/На книжковій полиці/ Кожному хочеться залишити слід у житті. Слід добрий, виразний, чіткий, такий, щоб через багато років сказали: «Оце була Людина!». А ще кожен потребує висповідатися. Віруючі йдуть до священика, невіруючі до психолога, дехто сповідається на папері. Мемуари можуть щось затушувати, підправити, але в більшості це достовірне джерело, свідчення очевидця. Чи не тому книги-сповіді [...]


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Колядує стебницька родина

24.01.2017

Гарячі лінії, практикуми та семінари в податковій Трускавця

24.01.2017
податкова

Нещодавно у Трускавецькому відділенні Дрогобицької OДПІ ГУ ДФС у Львівській області проведено сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” із головним державним ревізором-інспектором сектору податків і зборів з фізичних осіб Роїк Наталією Ігорівною на тему: «Нарахування та сплата єдиного внеску у 2017 році». Пропонуємо Вашій увазі відповіді на деякі із запитань, які надійшли від платників податків під [...]


Управління багатоповерхівкою: довіримося професіоналам

23.01.2017
Управління багатоповерхівкою: довіримося професіоналам

Для історії України 25 пострадянських років – не надто суттєвий термін. Та його було цілком достатньо для того, щоб перетворити систему ЖКГ. Але, на жаль, реформаторського дива у галузі за цей час так і не сталося. Підтвердженням цьому служить хоча б такий факт: більшість наших співвітчизників продовжує жити в комунальній системі, створеній ще за часів [...]


Facebook спільнота

Червона рута 1989. 46 відео

Ой колядо-колядонько…

23.01.2017
Ой колядо-колядонько…

Незауважуваний, недооцінений, але направду вартісний та дуже потрібний. Саме так можна назвати фестиваль зимового фольклору «Нова радість стала», який вже багато років поспіль проходить у Трускавці. До курортного містечка з`їжджаються колективи з усіх районів Львівщини і дарують автентику, дарують те, чого так бракує в сьогоднішні дні. Ковтком живої води можна назвати зустріч з автентикою. Старовинні [...]


Вручено відзнаки «Гордість Трускавця-2016»

23.01.2017
Вручено відзнаки «Гордість Трускавця-2016»

21 січня у Трускавці відбулося вручення відзнаки «Гордість Трускавця – 2016». Це перша щорічна церемонія нагородження людей і концептуальних проектів, які найбільше відзначили Трускавець в плані промоції та туристичної привабливості в році що минув. Символ Премії – «Кришталевий лотос». Щорічна премія заснована ГО «Європейська інтеграція України» і проводиться в співпраці з Інститутом транскордонного співробітництва та [...]


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