TRUSKAVETS On-Line

Країна радості і зимової казки

09.01.2017
Країна радості і зимової казки

Вже увосьме курортна столиця України Трускавець стає на Різдвяні свята місцем зустрічі яскравих і талановитих дітей з різних куточків України. Фестиваль «Яскрава країна у Трускавці» був започаткований у нашому місті-курорті з ініціативи та легкої руки голови правління ГО «Яскрава країна» Ольги Обласової та секретаря Трускавецької міської ради Наталії Пономаренко у 2009 році. Ця ініціатива знайшла [...]


Різдвяна проповідь

07.01.2017

Вперті і нескорені

06.01.2017
Святий Вечір

Чим глибше коріння – тим міцніше дерево. Дерево роду, яке не має всохнути на тобі. Напередодні Різдвяних свят варто кілька слів сказати про родину. Різдво – родинне свято: таким воно було понад 2 тисячі років тому зі Святим Сімейством у Вифлеємі, таким воно є і зараз, коли родина збирається за одним столом на Святу Вечерю. [...]


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  • Святкуйте відповідально!
    06.01.2017 | 14:39

    Напередодні Різдвяних свят правоохоронці закликають усіх водіїв бути відповідальними, дисциплінованими та за жодних обставин не сідати за кермо напідпитку. Нагадуємо: за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також під впливом ліків, що знижують увагу та швидкість реакції передбачено штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування на один [...]

  • №68634 Консультує Міністр юстиції України Павло Петренко!
    04.01.2017 | 10:35

    Шановний Павле Дмитровичу! Ми з моїм чоловіком проживаємо разом вже більше 7 років, але до цих пір так і не узаконили своїх відносин. Однак всюди, як доказ того, що ми живемо однією сім’єю, вимагають штамп у паспорті або довідку з РАЦСу. Порадьте будь-ласка чи можна якось в рамках закону довести, що я з чоловіком є [...]

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    Попри зміну уряду, яка відбулася цього року, та формування нової коаліції у Верховній Раді економічний та соціальний стан українців не покращився. Про це на своїй сторінці у Facebook пише керівник Львівської обласної парторганізації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, повідомляє прес-служба партосередку. «Україна так і не отримала тих чиновників, які могли б якісно та ефективно проводити реформи [...]

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«BUKOVYTSIA»: день народження відсвяткували, сезон відкрили

06.01.2017
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«BUKOVYTSIA» – сучасний гірськолижний комплекс,  11 км від Трускавця. Перший день народження комплекс відзначив 5 січня 2017 року. Попри молодий вік, інфраструктура «BUKOVYTSIA»  вражає. Сучасне технічне обладнання – гармати зі штучним осніженням, ратрак , хороші бугельні витяги – дозволило зробити якісний гірськолижний спуск довжиною в кілометр. «BUKOVYTSIA»  по праву можна назвати найграндіознішим об’єктом і найсуттєвішою інвестицією [...]


Гірськолижний комплекс «Буковиця». Рік успіху.

06.01.2017
Гірськолижний комплекс «Буковиця». Рік успіху.

5 січня 2017 року відсвяткував річницю своєї діяльності новий гірськолижний комплекс «Буковиця», який по праву можна назвати найграндіознішим об’єктом і найсуттєвішою інвестицією в розвиток спортивної і туристичної інфраструктури регіону. Приємно, що інвестором виступив український підприємець Віталій Мицак – людина безмежно закохана в гірськолижний спорт, в минулому спортсмен-гірськолижник. Родом Віталій Іванович з Борислава, де він і [...]


Діти учасників АТО поділились враженнями про зимові канікули у Німеччині

05.01.2017
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Нагадаймо, четверо юних трускавчан, діти учасників АТО, за сприяння ЛОДА та Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї провели зимові канікули у Німеччині. Ідея організувати таку поїздку для українських діток учасників АТО виникла у членів української діаспори в Німеччині. Підхопили її в ЛОДА. Сприяв поїздці особисто голова ЛОДА Олег Синютка та Генеральний Консул Республіки Польща у Львові Вєслав [...]


Вифлеємський вогонь миру у Трускавці

04.01.2017
Вифлеємський вогонь миру у Трускавці

Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва. Австрійські скаути беруть Вогонь на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, а далі транспортують його літаком до Австрії. Після урочистостей у Віденському катедральному соборі естафета передається до сусідніх країн, із рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого. Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів [...]


Підсумки року діяльності фракції ВО «Свобода» у Львівській обласній раді

04.01.2017
Свобода

1. Розподіл сил та особливості чинної каденції обласної ради Особливістю цього скликання обласної ради є так би мовити «коаліція» партії влади із політичними силами, які на всеукраїнському рівні демонструють свою опозиційність. Усі вони сумлінно голосують за командою голови облради, виконуючи волю влади. Свободівці не отримали посад голови, заступника чи секретаря в жодній комісії. Регламент ради [...]


Альберт Салтыков: «Трускавец я назвал бы украинским Лас-Вегасом»

04.01.2017
Альберт Салтиков

Заслуженный артист Украины Альберт Салтыков – частый гость в Трускавце, о чем можно судить по его афишам. Приятно, что в наш город-курорт приезжают разные знаменитости, артисты, политики, спортсмены. Они содействуют промоции Трускавца, за что им честь и хвала. С Альбертом Салтыковым мы общаемся о творчестве, жизни, ценностях и войне. Разговор прошел 4 января в Трускавецком [...]


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  • Подаруйте радість Різдва дітям зі Сходу
    29.12.2016 | 12:41

    18 дітей з опікунами приїдуть до БФ “Карітас” на Різдво. Просимо Вас прийняти 1 – 2 дитини у свою сім’ю з 4 по 13 січня. Це будуть діти віком від 8 до 11 років, переселенці та діти з бідних, багатодітних сімей, які ще ніколи не були на Заході України, не знають наших гарних Різдвяних традицій [...]

  • Робота на заводі “Olsa Poland”
    27.12.2016 | 14:52

    Працівник на автомобільний завод “Olsa Poland” (Підприємство з виробництва автомобільних фар для різних марок автомобілей). Місце роботи: Костшин над Одрою (Польща). Обов’язки: *діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості продукту відповідно до технології фірми; *візуальна перевірка деталей на брак; *пакування та сортування деталей; *виконання професійних інструкцій на робочому місці; *дотримання чистоти та порядку на робочому [...]

  • №68450 Високооплачувана офіційна робота в Польщі.
    25.12.2016 | 23:59

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  • Зустрічайте Новий Рік з нами!
    23.12.2016 | 10:25

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Трускавець + Кульчинський = успіх

03.01.2017
Трускавець + Кульчинський = успіх

Є люди, які притягують невдачу. І є люди, які притягують успіх. Це не забобон, це факт, який можна спробувати пояснити. Віра у власні сили робить людину успішною – про це написано тисячі посібників з психології. І навпаки, невпевненість у собі, демонстрація безсилля немов притягує невдачу, проблеми, біду. Трускавець в 2011-2015 роках переживав нелегкі часи. І [...]


Учителі дрогобицької гімназії пікетуватимуть міськраду

03.01.2017
Учителі дрогобицької гімназії пікетуватимуть міськраду

Вчителі Дрогобицької гімназії ім. Богдана Лепкого надіслали відкрите звернення до Дрогобицького міського голови Тараса Кучми, секретаря міської ради Олега Хруща та начальника відділу освіти виконавчих органів міської ради Петра Сушка, у якому висунули низку вимог. Про це інформував педколектив представників місцевих ЗМІ на зустрічі 29 грудня 2016 року. Підставою зустрічі з журналістами стало рішення Дрогобицької [...]


Підтримали військових

30.12.2016
Підтримали військових

Учні школи № 3 м. Трускавця продовжують свою добру традицію підтримки українських військових. От і в неділю, 25 грудня, вони завітали до 184-го Навчального центру. Діти приїхали, щоб привітати із Новорічними та Різдвяними святами військовослужбовців, передати їм смаколики та фрукти, зібрані учнями СЗШ № 3 та НВК «СЗШ № 2-гімназія». Святковий концерт, який був проведений [...]


Якщо виникають нестандартні ситуації, з впевненістю можу сказати, що зможу їх вирішити, – Олена Петранич, керуюча справами Трукавецької міської ради

29.12.2016
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Про закордонні паспорти, ЦНАП, державних реєстраторів та рік, що минає напередодні різдвяних свят говорили з Оленою Петранич, керуючою справами Трускавецької міської ради Про закордонні паспорти Те що трускавчани хотіли отримувати закордонні паспорти без скажених черг у Дрогобичі – очевидно. Крім цього ми завжди вважали, що надати можливість нашій міграційній службі виготовляти закордонні паспорти – великий [...]


Мирослав Маринович про новітній виклик для християнських церков

29.12.2016

Володимир Шутко: «У 2016 році на Дрогобиччині зроблено більше, аніж за багато попередніх років»

29.12.2016
прес-конференція

Напередодні Нового року влада традиційно виступає зі звітами. Прозвітував перед представниками засобів масової інформації і голова Дрогобицької райдержадміністрації Володимир Шутко. Прес-конференція очільника району пройшла у середу, 27 грудня. Розпочинаючи розмову з журналістами, Володимир Шутко зазначив, що якраз минає рік його роботи на державній службі в керівному складі райдержадміністрації. Нагадаємо, що рівно рік тому, 28 грудня [...]


Опитування

Інформує податкова: пільги для учасників АТО, мінімальна зарплата, що слід встигнути до кінця грудня

29.12.2016
податкова

З 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата становить 3200 гривень Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21 грудня 2016 року. № 1801-VІІІ ,,Про Державний бюджет України на 2017 рік” установлено у 2017 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі – 3200 гривень; у погодинному розмірі – 19,34 гривні. Розмір прожиткового мінімуму [...]


Хай живе «Румбарбар»!

28.12.2016
Хай живе «Румбарбар»!

В Бориславі 27 грудня відбулося офіційне закриття Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «Румбарбар». Хоча творчі лабораторії пройдуть ще й сьогодні, але вже можна підвести певні підсумки цього заходу, який пройшов камерно, весело, круто. Камерно, бо фестиваль, на жаль, не став топ-темою розмов навіть у Бориславі, не кажучи вже про Дрогобиччину. Весело, бо кілька днів радості, які [...]


Зимова казка завітала у Трускавець

28.12.2016
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17 грудня у Трускавці в приміщенні Палацу культури ім. Т. Шевченка (Шайба) відбулися традиційні всеукраїнські змагання зі спортивних танців “Зимова казка Трускавця”. За словами організатора змагань, тренера, судді вищої категорії Асоціації спортивного танцю України, керівника клубу спортивного танцю “Ювента Денс” Юрія Задорожного, загалом у змаганнях взяли участь більше 500 танцювальних спортсменів з Львівської, Івано-Франківської, Волинської [...]


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Червона рута 1989. 46 відео

Александр Ищенко о футболе и отдыхе в Трускавце

27.12.2016
Александр Ищенко о футболе и отдыхе в Трускавце

В эти зимние дни на отдыхе в Трускавце находится Александр Алексеевич Ищенко, Заслуженный тренер Украины, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. В футболе Александр Ищенко уже полвека, этому виду спорта он посвятил всю свою жизнь. С 1970 года Александр Ищенко – игрок дублирующего состава запорожского «Металлурга». В 1971 году призван на воинскую службу, во [...]


Boże Narodzenie w Truskawcu

27.12.2016
Boże Narodzenie w Truskawcu

Wypełniony po brzegi kościół na Pasterkę, goście z różnych zakątków Polski i Ukrainy, świąteczna choinka na placu głównym miasta i świąteczny nastrój w domach i sercach katolików – to Truskawiec na Boże Narodzenie 2016 roku. Najsłynniejsze uzdrowisko II Rzeczypospolitej który juz rok z rzędu spotyka Boże Narodzenie godnie i przy pięknej pogodzie. W Truskawcu mieszka [...]


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