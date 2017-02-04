TRUSKAVETS On-Line

Під кінець робочого тижня, у п’ятницю, 3 лютого, в Народному домі Трускавця звітував перед громадою про свою діяльність у 2016 році міський голова Трускавця Андрій Богданович Кульчинський. Звіт пройшов при повному залі представників громадськості і тривав трохи більше півтори години (15.00 – 16.40). На самому початку зустрічі регламент оголосила керуюча справами Трускавецького міськвиконкому Олена Петранич: [...]
Андрій Кузьменко, він же Кузьма Скрябін. Людина, яка зробила сама себе. Не кумир, не «звєзда», не ідол. Просто свій, наш, простий, як двері. Два роки тому його життя трагічно обірвалося, а він і досі живий в серцях друзів – і тих, яких знав особисто, і всіх звичайних шанувальників його творчості. У другу річницю від дня [...]
5 лютого в православному Свято-Покровському храмі м. Борислав після Божественної літургії відслужили заупокійну літію. Священики Миколай Возняк та Діонісій Буренко молилися за всіх від безбожної радянської влади замучених, а також за загиблих під Авдіївкою. В заключному слові протоієрей Діонісій Буренко подякував людям за спільну молитву та наголосив: “Ми християни і тому покликані молитися за живих [...]
4 лютого клірик православного храму Святої Покрови м. Борислав протоієрей Діонісій Буренко разом з активістами парафії продовжив гарну традицію і ще двом багатодітним сім`ям та сім`ї з дитиною, яка має особливі потреби, роздав соціальну допомогу продуктами харчування, дітям солодкі подарунки та іграшки з Великобританії.
На запитання, з якими зверталися платники податків на “гарячу лінію” Трускавецького відділення Дрогобицької ОДПІ відповідала завідувач сектору податків і зборів з фізичних осіб Марія Ігорівна Садлівська. - Яка відповідальність за неподання декларації? - Згідно з п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу України неподання або несвоєчасне подання декларації платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та [...]
Розважально-оздоровчий комплекс з дельфінами «Оскар», що розташувався у мальовничому місті Трускавець, не припиняє постійно надавати безкоштовну реабілітацію пораненим учасникам Антитерористичної операції. Протягом дев’яти місяців, з моменту співпраці із Центром медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький», дельфінарій щотижня приймає у себе військовослужбовців, що постраждали у зоні бойових дій на Сході України і зараз проходять лікування та [...]
Повний зал, всі задоволені В перший день лютого в сесійній залі Дрогобицької районної ради проходив звіт голови Дрогобицької районної державної адміністрації Володимира Шутка. Звіт тривав півтора години (17.00 – 19.30), його умовно можна поділити на 4 частини: 1) безпосередньо звіт голови РДА, 2) виступи міських голів Дрогобича, Трускавця, Борислава, Стебника і голови Дрогобицької районної ради, [...]
Другий Трускавецький міський фестиваль церковних хорових колективів «У різдвяній родині колядує Трускавець» пройде на свято Трьох Святителів, 12 лютого. Організаторами фестивалю є Трускавецький деканат Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ (отець-декан Петро Івасівка) та Релігійно-просвітницький центр імені отця Івана Валюха (керівник Роксоляна Мартинюк). Хоровий спів під час Богослужіння є окрасою Святої Літургії в різних обрядах. Але особливо зворушливим [...]
/На книжковій полиці/ Звісно, що ця книга не для кожного. Бо не кожен хоче глянути на світ тверезо і визнати, що щодня стає жертвою маніпуляцій. Але для тих, хто дотримується не нав’язаних безглуздих законів та умовностей, а правил здорового глузду, книга німецького психіатра та богослова Манфреда Лютца «Блеф! Фальсифікація світу» (Manfred Lütz, “Bluff! Die Fälschung [...]
У Трускавці, неподалік від мінеральних бюветів, розташувалася пам’ятка архітектури місцевого значення. Мова про збудовану у 1920 році віллу «Вавель», у якій донедавна базувалася санепідемстанція. Нині — будівля знаходиться на межі приватизації за 42 тисячі доларів фірмою, яку можна підозрювати у зв’язках з владою часів Януковича. Віллу в оренду 2013 рік. Приміщення триповерхової будівлі за адресою [...]
Інтенсивний розвиток медіаосвіти є відповіддю на сучасні потреби батьків і вчителів. Використовуючи різноманітні форми, засоби масової інформації з самого раннього віку впливають на інтелектуальний, моральний розвиток дитини та формування її особистості. Найважливішим завданням дорослих є навчити дітей і підлітків розумно використовувати засоби масової інформації. Дорогі батьки! Ми щиро запрошуємо Вас на семінар на тему «Дитина [...]
У четвер, 9 лютого, в приміщенні УРБАН-бібліотеки (м. Трускавець, вул. Бориславська, 36) відбудеться показ документального фільму «Проголосуйте за мене, будь ласка» з колекції «Docudays UA». Про це повідомила директор УРБАН-бібліотеки Віра Савка. Початок перегляду – о 17.00. Натомість у понеділок, 13 лютого, в УРБАН-бібліотеці відбудеться творча зустріч з поетом, письменником Василем Кузаном та письменницею Тетяною [...]
Львівський державний університет внутрішніх справ оголошує набір на навчання поліграфологів за напрямом «Використання поліграфа при проведенні розслідувань та роботі з кадрами». Навчальний курс триває майже місяць, і по його завершенні слухачі отримають відповідне свідоцтво (є також можливість отримати сертифікати від провідних спеціалістів інших країн). В освітньому процесі беруть участь не лише науково-педагогічні працівники університету, а [...]
Ресторан «Оскар» (м. Трускавець) запрошує на роботу кухаря. Довідки за тел. (03247) 6-66-01.
27 – 28 січня 2017 року в польському місті Жешув (Ряшів) проходив захід, дуже важливий для України, її позиціонування як європейської країни. Форум Європа-Україна – це одна з найважливіших конференцій, яку від 2007 року проводить Інститут східноєвропейських досліджень. Головні теми засідань – процеси модернізації України, економічні реформи, проблема міжнародної безпеки, питання національних меншин та культурної [...]
Складовою масового знищення населення України стало цілеспрямоване винищення євреїв, циган і психічно хворих людей. З початком окупації Західної та Правобережної України нацисти створили у великих містах 50 гетто, до яких силоміць зганяли всіх євреїв. Це були огороджені колючим дротом міські квартали, де вони жили в найзлиденніших умовах. Ізолювавши євреїв, гітлерівці або розстрілювали їх окремими групами [...]
26 січня в конференц-залі СПА-готелю «П`ятий океан» пройшла зустріч-презентація. Двічі міський голова Трускавця, Заслужений лікар України, генеральний директор Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Лев Грицак зустрівся з представниками засобів масової інформації нашого регіону та презентував свою автобіографічну книгу «Дерева моєї долі». Якщо не враховувати співавторство Лева Грицака у книзі-альбомі «Трускавець з висоти пташиного лету», то «Дерева [...]
На жаль, для багатьох українців вища освіта полягає у тому, що через 4 роки нестерпних мук ти зможеш отримати омріяний диплом. А що з ним робити далі? Правильно, заховати у надійне місце і шукати роботу не за спеціальністю (мало знаю тих, хто працює за освітою). Воно й не дивно, зараз вища освіта «в тренді» – [...]
Різдвяні свята закінчилися для СЗШ №1 м. Трускавця величним фестивалем колядок. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук інформує директор школи Володимир Щигель. Учні всіх класів школи підготували колядки та віншування, різдвяні зірки, а учні 9-А та 7-Б класів підготували театралізовані вистави вертепи. Учнів та вчителів прийшли привітати міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, завідувач [...]
/На книжковій полиці/ Кожному хочеться залишити слід у житті. Слід добрий, виразний, чіткий, такий, щоб через багато років сказали: «Оце була Людина!». А ще кожен потребує висповідатися. Віруючі йдуть до священика, невіруючі до психолога, дехто сповідається на папері. Мемуари можуть щось затушувати, підправити, але в більшості це достовірне джерело, свідчення очевидця. Чи не тому книги-сповіді [...]
Нещодавно у Трускавецькому відділенні Дрогобицької OДПІ ГУ ДФС у Львівській області проведено сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” із головним державним ревізором-інспектором сектору податків і зборів з фізичних осіб Роїк Наталією Ігорівною на тему: «Нарахування та сплата єдиного внеску у 2017 році». Пропонуємо Вашій увазі відповіді на деякі із запитань, які надійшли від платників податків під [...]
Для історії України 25 пострадянських років – не надто суттєвий термін. Та його було цілком достатньо для того, щоб перетворити систему ЖКГ. Але, на жаль, реформаторського дива у галузі за цей час так і не сталося. Підтвердженням цьому служить хоча б такий факт: більшість наших співвітчизників продовжує жити в комунальній системі, створеній ще за часів [...]
Незауважуваний, недооцінений, але направду вартісний та дуже потрібний. Саме так можна назвати фестиваль зимового фольклору «Нова радість стала», який вже багато років поспіль проходить у Трускавці. До курортного містечка з`їжджаються колективи з усіх районів Львівщини і дарують автентику, дарують те, чого так бракує в сьогоднішні дні. Ковтком живої води можна назвати зустріч з автентикою. Старовинні [...]
21 січня у Трускавці відбулося вручення відзнаки «Гордість Трускавця – 2016». Це перша щорічна церемонія нагородження людей і концептуальних проектів, які найбільше відзначили Трускавець в плані промоції та туристичної привабливості в році що минув. Символ Премії – «Кришталевий лотос». Щорічна премія заснована ГО «Європейська інтеграція України» і проводиться в співпраці з Інститутом транскордонного співробітництва та [...]
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