TRUSKAVETS On-Line

26.01.2017
На жаль, для багатьох українців вища освіта полягає у тому, що через 4 роки нестерпних мук ти зможеш отримати омріяний диплом. А що з ним робити далі? Правильно, заховати у надійне місце і шукати роботу не за спеціальністю (мало знаю тих, хто працює за освітою). Воно й не дивно, зараз вища освіта «в тренді» – [...]
25.01.2017
Різдвяні свята закінчилися для СЗШ №1 м. Трускавця величним фестивалем колядок. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук інформує директор школи Володимир Щигель. Учні всіх класів школи підготували колядки та віншування, різдвяні зірки, а учні 9-А та 7-Б класів підготували театралізовані вистави вертепи. Учнів та вчителів прийшли привітати міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, завідувач [...]
25.01.2017
/На книжковій полиці/ Кожному хочеться залишити слід у житті. Слід добрий, виразний, чіткий, такий, щоб через багато років сказали: «Оце була Людина!». А ще кожен потребує висповідатися. Віруючі йдуть до священика, невіруючі до психолога, дехто сповідається на папері. Мемуари можуть щось затушувати, підправити, але в більшості це достовірне джерело, свідчення очевидця. Чи не тому книги-сповіді [...]
24.01.2017
Нещодавно у Трускавецькому відділенні Дрогобицької OДПІ ГУ ДФС у Львівській області проведено сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” із головним державним ревізором-інспектором сектору податків і зборів з фізичних осіб Роїк Наталією Ігорівною на тему: «Нарахування та сплата єдиного внеску у 2017 році». Пропонуємо Вашій увазі відповіді на деякі із запитань, які надійшли від платників податків під [...]
23.01.2017
Для історії України 25 пострадянських років – не надто суттєвий термін. Та його було цілком достатньо для того, щоб перетворити систему ЖКГ. Але, на жаль, реформаторського дива у галузі за цей час так і не сталося. Підтвердженням цьому служить хоча б такий факт: більшість наших співвітчизників продовжує жити в комунальній системі, створеній ще за часів [...]
23.01.2017
Незауважуваний, недооцінений, але направду вартісний та дуже потрібний. Саме так можна назвати фестиваль зимового фольклору «Нова радість стала», який вже багато років поспіль проходить у Трускавці. До курортного містечка з`їжджаються колективи з усіх районів Львівщини і дарують автентику, дарують те, чого так бракує в сьогоднішні дні. Ковтком живої води можна назвати зустріч з автентикою. Старовинні [...]
23.01.2017
21 січня у Трускавці відбулося вручення відзнаки «Гордість Трускавця – 2016». Це перша щорічна церемонія нагородження людей і концептуальних проектів, які найбільше відзначили Трускавець в плані промоції та туристичної привабливості в році що минув. Символ Премії – «Кришталевий лотос». Щорічна премія заснована ГО «Європейська інтеграція України» і проводиться в співпраці з Інститутом транскордонного співробітництва та [...]
20.01.2017
Ми продовжуємо цикл інтерв`ю з депутатами Трускавецької міської ради і сьогодні нашим гостем є голова фракції «Народний Контроль», депутат Руслан Цехмейстер. – Пане Руслане, Ви вперше в своєму житті балотувалися в органи влади і перемогли. Як це Вам вдалося? Чому люди повірили саме Вам, а не комусь іншому на окрузі? – Так, я вперше балотувався [...]
20.01.2017
День 19 січня 2017 року став для Трускавця не тільки черговим світлим празником Водохреща, а ще й пам’ятною датою в сфері культури та прикладом результативної наполегливості. В місті урочисто та за великої кількості поважних гостей відкрито унікальний в Україні культурний, соціальний, громадський заклад – УРБАН-бібліотеку. І хоча директору УРБАН-бібліотеки Вірі Савці довелося пройти не одне [...]
20.01.2017
Протягом останніх двох місяців у Дрогобичі не вщухають дискусії щодо використання приміщення шаховим клубом «Софія». Чиновники та деякі депутати наполегливо доводять, що їх позиція по звільненню приміщення клубом значно вплине на доходи бюджету. Але в цій позиції, на жаль, в багатьох випадках щось присутнє від лукавого. Адже для нікого не є секретом, що для великого [...]
19.01.2017
У вівторок, 17 січня, у Художньому музеї Михайла Біласа відбулася мистецька акція для дітей різних соціальних верств «Благословенний час Різдва». Розпочалося свято різдвяним концертом учнів трускавецької школи мистецтв ім. Р. Савицького. Під музейним склепінням лунали бандури, скрипка, фортепіано та чарівний спів юних талантів. Вертепне дійство з віншуваннями та колядками представив дитячий колектив при підтримці своїх [...]
18.01.2017
Ще 10 січня у кабінеті першого заступника міського голови Едуарда Бриня відбулася нарада, на якій обговорювали питання незадовільного стану заїзду до міського сміттєзвалища по вул. Братів Лисиків та завозу ТВП з інших міст. Подібні збори повторилися і 12 січня в залі засідань Бориславської міської ради, де депутати, громадські активісти та жителі міста змогли особисто задати [...]
17.01.2017
/Зима 2016-2017/ Східниця – селище, що загубилося серед карпатських гір, яке претендує отримати статус курорту. Назвати Східницю курортом в класичному розумінні цього слова поки що важко. Чисте повітря, гірські ландшафти роблять Східницю швидше кліматичним курортом, на території якого присутня велика кількість джерел з мінеральними водами. Східниця досі в пошуках шляху свого розвитку. Вона й надалі [...]
17.01.2017
У п’ятницю, 27 січня, в Трускавці пройде зустріч з Сашком Лірником на тему «Казки для дорослих і дітей». Сашко Лірник – казкар, інженер-будівельник, кораблебудівельник, колишній учасник київського гурту «Вій», сценарист, актор, телеведучий, автор телепрограм. Був членом журі фестивалю авторської пісні «Срібна підкова», постійний учасник фестивалів «Країна Мрій», «Шешори», «День Незалежності з Махном», «Етноеволюція», «Трипільське Коло», [...]
16.01.2017
- Промийте рану! – кричав хтось у маршрутці. – Та що там тої рани, – скептично зауважив водій. – Там ж навіть не видно. – Дайте аптечку, будь ласка, – кажу я, і вмить перехоплюю здивований погляд водія. Відмахується на моє прохання фразою «зараз-зараз» і метушиться довкола розкиданих у салоні грошей. «Дайте аптечку!» – повторила [...]
13.01.2017
/Зима 2016-2017/ У період Новорічно-Різдвяних свят (29 грудня – 15 січня) Трускавець відвідало близько 8 тисяч чоловік. Зменшення кількості відпочиваючих на вулицях курорту можна помітити «неозброєним» оком. Гості прибували в Трускавець в три періоди: 1) 29 грудня – 4 січня – зустріч Нового року; 2) 5-9 січня Різдвяні свята; 3) 10-15 січня – відпочинково-оздоровчий тур. [...]
13.01.2017
Яскравим спалахом-гала-концертом завершився Всеукраїнський фестиваль «Яскрава країна у Трускавці-2017». Гала-концерт пройшов 12 січня у Палаці культури імені Т. Шевченка. Тригодинне дійство завершилося нагородженням переможців – гран-прі отримали вокалістка Єва Гальперіна з Києва та зразковий ансамбль танцю «Джерельце» ПК Червонозаводського району міста Харкова (керівник Максим Кощавець). Авторитетне професійне журі присудило призи в різних номінаціях та різних [...]
13.01.2017
Мир і спокій цьому дому, Тут немає місця злому. Добрі маємо новини Для старого і дитини – Весь світ нині звеселився, Бо Син Божий народився! Понад півтора тисячоліття з року в рік увесь християнський світ з радістю і благоговінням відзначає день приходу на світ Сина Божого. Христос Рождається! Одна лиш фраза, але яка дивовижна сила, [...]
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