TRUSKAVETS On-Line

16.01.2017
- Промийте рану! – кричав хтось у маршрутці. – Та що там тої рани, – скептично зауважив водій. – Там ж навіть не видно. – Дайте аптечку, будь ласка, – кажу я, і вмить перехоплюю здивований погляд водія. Відмахується на моє прохання фразою «зараз-зараз» і метушиться довкола розкиданих у салоні грошей. «Дайте аптечку!» – повторила [...]
13.01.2017
/Зима 2016-2017/ У період Новорічно-Різдвяних свят (29 грудня – 15 січня) Трускавець відвідало близько 8 тисяч чоловік. Зменшення кількості відпочиваючих на вулицях курорту можна помітити «неозброєним» оком. Гості прибували в Трускавець в три періоди: 1) 29 грудня – 4 січня – зустріч Нового року; 2) 5-9 січня Різдвяні свята; 3) 10-15 січня – відпочинково-оздоровчий тур. [...]
13.01.2017
Яскравим спалахом-гала-концертом завершився Всеукраїнський фестиваль «Яскрава країна у Трускавці-2017». Гала-концерт пройшов 12 січня у Палаці культури імені Т. Шевченка. Тригодинне дійство завершилося нагородженням переможців – гран-прі отримали вокалістка Єва Гальперіна з Києва та зразковий ансамбль танцю «Джерельце» ПК Червонозаводського району міста Харкова (керівник Максим Кощавець). Авторитетне професійне журі присудило призи в різних номінаціях та різних [...]
13.01.2017
Мир і спокій цьому дому, Тут немає місця злому. Добрі маємо новини Для старого і дитини – Весь світ нині звеселився, Бо Син Божий народився! Понад півтора тисячоліття з року в рік увесь християнський світ з радістю і благоговінням відзначає день приходу на світ Сина Божого. Христос Рождається! Одна лиш фраза, але яка дивовижна сила, [...]
12.01.2017
Для всіх нас беззаперечним є положення ч. 1. ст. 5 Конституції України, що єдиним джерелом влади є народ. Ст. 6 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає: первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функції і повноважень є територіальна громада. Ця аксіома є основною фішкою всіх кандидатів в органи місцевого самоврядування під час виборів. [...]
11.01.2017
Представляти нашого співрозмовника не потрібно – його прізвище у Трускавці і в нашому регіоні знають всі. Лев Грицак – Заслужений лікар України, двічі міський голова Трускавця (обраний в 2002 і 2006 роках), генеральний директор готельно-курортного комплексу «Карпати», лауреат багатьох нагород. А ще – любитель екстремальних видів спорту, меценат, аналітик і стратег, любитель краси, досконалості, довершених [...]
10.01.2017
Як ми вже інформували, 9 січня на центральній сцені Трускавця відбулася урочиста церемонія відкриття фестивалю «Яскрава країна у Трускавці-2017». Через сильні морози офіційні урочистості тривали недовго, а триваліший у часі концерт відкриття фестивалю пройшов того ж дня, 9 січня, в кіноконцертному залі готельно-курортного комплексу «Карпати». Розпочався концерт мелодіями колядок у виконанні ансамблю народних інструментів «Вишиваночка» [...]
09.01.2017
Вже увосьме курортна столиця України Трускавець стає на Різдвяні свята місцем зустрічі яскравих і талановитих дітей з різних куточків України. Фестиваль «Яскрава країна у Трускавці» був започаткований у нашому місті-курорті з ініціативи та легкої руки голови правління ГО «Яскрава країна» Ольги Обласової та секретаря Трускавецької міської ради Наталії Пономаренко у 2009 році. Ця ініціатива знайшла [...]
06.01.2017
Чим глибше коріння – тим міцніше дерево. Дерево роду, яке не має всохнути на тобі. Напередодні Різдвяних свят варто кілька слів сказати про родину. Різдво – родинне свято: таким воно було понад 2 тисячі років тому зі Святим Сімейством у Вифлеємі, таким воно є і зараз, коли родина збирається за одним столом на Святу Вечерю. [...]
06.01.2017
«BUKOVYTSIA» – сучасний гірськолижний комплекс, 11 км від Трускавця. Перший день народження комплекс відзначив 5 січня 2017 року. Попри молодий вік, інфраструктура «BUKOVYTSIA» вражає. Сучасне технічне обладнання – гармати зі штучним осніженням, ратрак , хороші бугельні витяги – дозволило зробити якісний гірськолижний спуск довжиною в кілометр. «BUKOVYTSIA» по праву можна назвати найграндіознішим об’єктом і найсуттєвішою інвестицією [...]
06.01.2017
5 січня 2017 року відсвяткував річницю своєї діяльності новий гірськолижний комплекс «Буковиця», який по праву можна назвати найграндіознішим об’єктом і найсуттєвішою інвестицією в розвиток спортивної і туристичної інфраструктури регіону. Приємно, що інвестором виступив український підприємець Віталій Мицак – людина безмежно закохана в гірськолижний спорт, в минулому спортсмен-гірськолижник. Родом Віталій Іванович з Борислава, де він і [...]
05.01.2017
Нагадаймо, четверо юних трускавчан, діти учасників АТО, за сприяння ЛОДА та Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї провели зимові канікули у Німеччині. Ідея організувати таку поїздку для українських діток учасників АТО виникла у членів української діаспори в Німеччині. Підхопили її в ЛОДА. Сприяв поїздці особисто голова ЛОДА Олег Синютка та Генеральний Консул Республіки Польща у Львові Вєслав [...]
04.01.2017
Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва. Австрійські скаути беруть Вогонь на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, а далі транспортують його літаком до Австрії. Після урочистостей у Віденському катедральному соборі естафета передається до сусідніх країн, із рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого. Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів [...]
04.01.2017
1. Розподіл сил та особливості чинної каденції обласної ради Особливістю цього скликання обласної ради є так би мовити «коаліція» партії влади із політичними силами, які на всеукраїнському рівні демонструють свою опозиційність. Усі вони сумлінно голосують за командою голови облради, виконуючи волю влади. Свободівці не отримали посад голови, заступника чи секретаря в жодній комісії. Регламент ради [...]
04.01.2017
Заслуженный артист Украины Альберт Салтыков – частый гость в Трускавце, о чем можно судить по его афишам. Приятно, что в наш город-курорт приезжают разные знаменитости, артисты, политики, спортсмены. Они содействуют промоции Трускавца, за что им честь и хвала. С Альбертом Салтыковым мы общаемся о творчестве, жизни, ценностях и войне. Разговор прошел 4 января в Трускавецком [...]
03.01.2017
Є люди, які притягують невдачу. І є люди, які притягують успіх. Це не забобон, це факт, який можна спробувати пояснити. Віра у власні сили робить людину успішною – про це написано тисячі посібників з психології. І навпаки, невпевненість у собі, демонстрація безсилля немов притягує невдачу, проблеми, біду. Трускавець в 2011-2015 роках переживав нелегкі часи. І [...]
03.01.2017
Вчителі Дрогобицької гімназії ім. Богдана Лепкого надіслали відкрите звернення до Дрогобицького міського голови Тараса Кучми, секретаря міської ради Олега Хруща та начальника відділу освіти виконавчих органів міської ради Петра Сушка, у якому висунули низку вимог. Про це інформував педколектив представників місцевих ЗМІ на зустрічі 29 грудня 2016 року. Підставою зустрічі з журналістами стало рішення Дрогобицької [...]
30.12.2016
Учні школи № 3 м. Трускавця продовжують свою добру традицію підтримки українських військових. От і в неділю, 25 грудня, вони завітали до 184-го Навчального центру. Діти приїхали, щоб привітати із Новорічними та Різдвяними святами військовослужбовців, передати їм смаколики та фрукти, зібрані учнями СЗШ № 3 та НВК «СЗШ № 2-гімназія». Святковий концерт, який був проведений [...]
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