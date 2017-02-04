TRUSKAVETS On-Line

Андрій Кузьменко, він же Кузьма Скрябін. Людина, яка зробила сама себе. Не кумир, не «звєзда», не ідол. Просто свій, наш, простий, як двері. Два роки тому його життя трагічно обірвалося, а він і досі живий в серцях друзів – і тих, яких знав особисто, і всіх звичайних шанувальників його творчості. У другу річницю від дня [...]