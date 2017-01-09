TRUSKAVETS On-Line

09.01.2017
Вже увосьме курортна столиця України Трускавець стає на Різдвяні свята місцем зустрічі яскравих і талановитих дітей з різних куточків України. Фестиваль «Яскрава країна у Трускавці» був започаткований у нашому місті-курорті з ініціативи та легкої руки голови правління ГО «Яскрава країна» Ольги Обласової та секретаря Трускавецької міської ради Наталії Пономаренко у 2009 році. Ця ініціатива знайшла [...]
06.01.2017
Чим глибше коріння – тим міцніше дерево. Дерево роду, яке не має всохнути на тобі. Напередодні Різдвяних свят варто кілька слів сказати про родину. Різдво – родинне свято: таким воно було понад 2 тисячі років тому зі Святим Сімейством у Вифлеємі, таким воно є і зараз, коли родина збирається за одним столом на Святу Вечерю. [...]
06.01.2017
«BUKOVYTSIA» – сучасний гірськолижний комплекс, 11 км від Трускавця. Перший день народження комплекс відзначив 5 січня 2017 року. Попри молодий вік, інфраструктура «BUKOVYTSIA» вражає. Сучасне технічне обладнання – гармати зі штучним осніженням, ратрак , хороші бугельні витяги – дозволило зробити якісний гірськолижний спуск довжиною в кілометр. «BUKOVYTSIA» по праву можна назвати найграндіознішим об’єктом і найсуттєвішою інвестицією [...]
06.01.2017
5 січня 2017 року відсвяткував річницю своєї діяльності новий гірськолижний комплекс «Буковиця», який по праву можна назвати найграндіознішим об’єктом і найсуттєвішою інвестицією в розвиток спортивної і туристичної інфраструктури регіону. Приємно, що інвестором виступив український підприємець Віталій Мицак – людина безмежно закохана в гірськолижний спорт, в минулому спортсмен-гірськолижник. Родом Віталій Іванович з Борислава, де він і [...]
05.01.2017
Нагадаймо, четверо юних трускавчан, діти учасників АТО, за сприяння ЛОДА та Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї провели зимові канікули у Німеччині. Ідея організувати таку поїздку для українських діток учасників АТО виникла у членів української діаспори в Німеччині. Підхопили її в ЛОДА. Сприяв поїздці особисто голова ЛОДА Олег Синютка та Генеральний Консул Республіки Польща у Львові Вєслав [...]
04.01.2017
Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва. Австрійські скаути беруть Вогонь на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, а далі транспортують його літаком до Австрії. Після урочистостей у Віденському катедральному соборі естафета передається до сусідніх країн, із рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого. Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів [...]
04.01.2017
1. Розподіл сил та особливості чинної каденції обласної ради Особливістю цього скликання обласної ради є так би мовити «коаліція» партії влади із політичними силами, які на всеукраїнському рівні демонструють свою опозиційність. Усі вони сумлінно голосують за командою голови облради, виконуючи волю влади. Свободівці не отримали посад голови, заступника чи секретаря в жодній комісії. Регламент ради [...]
04.01.2017
Заслуженный артист Украины Альберт Салтыков – частый гость в Трускавце, о чем можно судить по его афишам. Приятно, что в наш город-курорт приезжают разные знаменитости, артисты, политики, спортсмены. Они содействуют промоции Трускавца, за что им честь и хвала. С Альбертом Салтыковым мы общаемся о творчестве, жизни, ценностях и войне. Разговор прошел 4 января в Трускавецком [...]
03.01.2017
Є люди, які притягують невдачу. І є люди, які притягують успіх. Це не забобон, це факт, який можна спробувати пояснити. Віра у власні сили робить людину успішною – про це написано тисячі посібників з психології. І навпаки, невпевненість у собі, демонстрація безсилля немов притягує невдачу, проблеми, біду. Трускавець в 2011-2015 роках переживав нелегкі часи. І [...]
03.01.2017
Вчителі Дрогобицької гімназії ім. Богдана Лепкого надіслали відкрите звернення до Дрогобицького міського голови Тараса Кучми, секретаря міської ради Олега Хруща та начальника відділу освіти виконавчих органів міської ради Петра Сушка, у якому висунули низку вимог. Про це інформував педколектив представників місцевих ЗМІ на зустрічі 29 грудня 2016 року. Підставою зустрічі з журналістами стало рішення Дрогобицької [...]
30.12.2016
Учні школи № 3 м. Трускавця продовжують свою добру традицію підтримки українських військових. От і в неділю, 25 грудня, вони завітали до 184-го Навчального центру. Діти приїхали, щоб привітати із Новорічними та Різдвяними святами військовослужбовців, передати їм смаколики та фрукти, зібрані учнями СЗШ № 3 та НВК «СЗШ № 2-гімназія». Святковий концерт, який був проведений [...]
29.12.2016
Про закордонні паспорти, ЦНАП, державних реєстраторів та рік, що минає напередодні різдвяних свят говорили з Оленою Петранич, керуючою справами Трускавецької міської ради Про закордонні паспорти Те що трускавчани хотіли отримувати закордонні паспорти без скажених черг у Дрогобичі – очевидно. Крім цього ми завжди вважали, що надати можливість нашій міграційній службі виготовляти закордонні паспорти – великий [...]
29.12.2016
Напередодні Нового року влада традиційно виступає зі звітами. Прозвітував перед представниками засобів масової інформації і голова Дрогобицької райдержадміністрації Володимир Шутко. Прес-конференція очільника району пройшла у середу, 27 грудня. Розпочинаючи розмову з журналістами, Володимир Шутко зазначив, що якраз минає рік його роботи на державній службі в керівному складі райдержадміністрації. Нагадаємо, що рівно рік тому, 28 грудня [...]
29.12.2016
З 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата становить 3200 гривень Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21 грудня 2016 року. № 1801-VІІІ ,,Про Державний бюджет України на 2017 рік” установлено у 2017 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі – 3200 гривень; у погодинному розмірі – 19,34 гривні. Розмір прожиткового мінімуму [...]
28.12.2016
В Бориславі 27 грудня відбулося офіційне закриття Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «Румбарбар». Хоча творчі лабораторії пройдуть ще й сьогодні, але вже можна підвести певні підсумки цього заходу, який пройшов камерно, весело, круто. Камерно, бо фестиваль, на жаль, не став топ-темою розмов навіть у Бориславі, не кажучи вже про Дрогобиччину. Весело, бо кілька днів радості, які [...]
28.12.2016
17 грудня у Трускавці в приміщенні Палацу культури ім. Т. Шевченка (Шайба) відбулися традиційні всеукраїнські змагання зі спортивних танців “Зимова казка Трускавця”. За словами організатора змагань, тренера, судді вищої категорії Асоціації спортивного танцю України, керівника клубу спортивного танцю “Ювента Денс” Юрія Задорожного, загалом у змаганнях взяли участь більше 500 танцювальних спортсменів з Львівської, Івано-Франківської, Волинської [...]
27.12.2016
В эти зимние дни на отдыхе в Трускавце находится Александр Алексеевич Ищенко, Заслуженный тренер Украины, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. В футболе Александр Ищенко уже полвека, этому виду спорта он посвятил всю свою жизнь. С 1970 года Александр Ищенко – игрок дублирующего состава запорожского «Металлурга». В 1971 году призван на воинскую службу, во [...]
27.12.2016
Wypełniony po brzegi kościół na Pasterkę, goście z różnych zakątków Polski i Ukrainy, świąteczna choinka na placu głównym miasta i świąteczny nastrój w domach i sercach katolików – to Truskawiec na Boże Narodzenie 2016 roku. Najsłynniejsze uzdrowisko II Rzeczypospolitej który juz rok z rzędu spotyka Boże Narodzenie godnie i przy pięknej pogodzie. W Truskawcu mieszka [...]
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