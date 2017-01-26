TRUSKAVETS On-Line

Чим для вас є вища освіта? Новими глибокими знаннями чи просто дипломом?

26.01.2017
Без імені

На жаль, для багатьох українців вища освіта полягає у тому, що через 4 роки нестерпних мук ти зможеш отримати омріяний диплом. А що з ним робити далі? Правильно, заховати у надійне місце і шукати роботу не за спеціальністю (мало знаю тих, хто працює за освітою). Воно й не дивно, зараз вища освіта «в тренді» – [...]


В Трускавецькій СЗШ №1 пройшов фестиваль колядок (фоторепортаж)

25.01.2017
Перша школа колядує

Різдвяні свята закінчилися для СЗШ №1 м. Трускавця величним фестивалем колядок. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук інформує директор школи Володимир Щигель. Учні всіх класів школи підготували колядки та віншування, різдвяні зірки, а учні 9-А та 7-Б класів підготували театралізовані вистави вертепи. Учнів та вчителів прийшли привітати міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, завідувач [...]


Дерево життя

25.01.2017
der

/На книжковій полиці/ Кожному хочеться залишити слід у житті. Слід добрий, виразний, чіткий, такий, щоб через багато років сказали: «Оце була Людина!». А ще кожен потребує висповідатися. Віруючі йдуть до священика, невіруючі до психолога, дехто сповідається на папері. Мемуари можуть щось затушувати, підправити, але в більшості це достовірне джерело, свідчення очевидця. Чи не тому книги-сповіді [...]


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  • №69098 Шановні мешканці Львівської області!
    24.01.2017 | 18:34

    Львівська обласна державна адміністрація засвідчує свою відповідальність перед Вами щодо підвищення якості життя в області. З цією метою проводимо інформаційну кампанію з приводу роз’яснення умов законодавства про працю. Доводимо до відома, що з 1 січня 2017 року в Україні розмір мінімальної заробітної плати становить 3200 гривень. А це означає, що розмір зарплати працівника за повністю [...]

  • №69095 До уваги працедавців!!! Підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року!
    24.01.2017 | 18:33

    Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” з 1 січня 2017 року встановлено місячну мінімальну заробітну плату в розмірі 3200 грн., з якої повинні бути сплачені усі податки та єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Легалізація заробітної плати сьогодні актуальна з двох причин: 1) збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, у т.ч. до Пенсійного фонду [...]

  • «Гаряча лінія» слухає!
    17.01.2017 | 17:36

    Під час чергового сеансу телефонної ,,гарячої лінії”, яка відбулась 16.01.2017, на запитання платників податків відповідала завідувач сектору податків і зборів з фізичних осіб Трускавецького відділення Дрогобицької ОДПІ Марія Садлівська. - Чи звільняються від сплати єдиного внеску підприємці, які є пенсіонерами за віком або інвалідами? - З 01.01.2017 фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему [...]

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Колядує стебницька родина

24.01.2017

Гарячі лінії, практикуми та семінари в податковій Трускавця

24.01.2017
податкова

Нещодавно у Трускавецькому відділенні Дрогобицької OДПІ ГУ ДФС у Львівській області проведено сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” із головним державним ревізором-інспектором сектору податків і зборів з фізичних осіб Роїк Наталією Ігорівною на тему: «Нарахування та сплата єдиного внеску у 2017 році». Пропонуємо Вашій увазі відповіді на деякі із запитань, які надійшли від платників податків під [...]


Управління багатоповерхівкою: довіримося професіоналам

23.01.2017
Управління багатоповерхівкою: довіримося професіоналам

Для історії України 25 пострадянських років – не надто суттєвий термін. Та його було цілком достатньо для того, щоб перетворити систему ЖКГ. Але, на жаль, реформаторського дива у галузі за цей час так і не сталося. Підтвердженням цьому служить хоча б такий факт: більшість наших співвітчизників продовжує жити в комунальній системі, створеній ще за часів [...]


Ой колядо-колядонько…

23.01.2017
Ой колядо-колядонько…

Незауважуваний, недооцінений, але направду вартісний та дуже потрібний. Саме так можна назвати фестиваль зимового фольклору «Нова радість стала», який вже багато років поспіль проходить у Трускавці. До курортного містечка з`їжджаються колективи з усіх районів Львівщини і дарують автентику, дарують те, чого так бракує в сьогоднішні дні. Ковтком живої води можна назвати зустріч з автентикою. Старовинні [...]


Вручено відзнаки «Гордість Трускавця-2016»

23.01.2017
Вручено відзнаки «Гордість Трускавця-2016»

21 січня у Трускавці відбулося вручення відзнаки «Гордість Трускавця – 2016». Це перша щорічна церемонія нагородження людей і концептуальних проектів, які найбільше відзначили Трускавець в плані промоції та туристичної привабливості в році що минув. Символ Премії – «Кришталевий лотос». Щорічна премія заснована ГО «Європейська інтеграція України» і проводиться в співпраці з Інститутом транскордонного співробітництва та [...]


Руслан Цехмейстер: «Кожен, хто має владу, отримав її від Бога і буде нести відповідальність перед Творцем»

20.01.2017
cece

Ми продовжуємо цикл інтерв`ю з депутатами Трускавецької міської ради і сьогодні нашим гостем є голова фракції «Народний Контроль», депутат Руслан Цехмейстер. – Пане Руслане, Ви вперше в своєму житті балотувалися в органи влади і перемогли. Як це Вам вдалося? Чому люди повірили саме Вам, а не комусь іншому на окрузі? – Так, я вперше балотувався [...]


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У Трускавці презентували першу в Україні УРБАН-бібліотеку

20.01.2017
У Трускавці презентували першу в Україні УРБАН-бібліотеку

День 19 січня 2017 року став для Трускавця не тільки черговим світлим празником Водохреща, а ще й пам’ятною датою в сфері культури та прикладом результативної наполегливості. В місті урочисто та за великої кількості поважних гостей відкрито унікальний в Україні культурний, соціальний, громадський заклад – УРБАН-бібліотеку. І хоча директору УРБАН-бібліотеки Вірі Савці довелося пройти не одне [...]


Сьогодні діє принцип – розбазарити все!

20.01.2017
joz2

Протягом останніх двох місяців у Дрогобичі не вщухають дискусії щодо використання приміщення шаховим клубом «Софія». Чиновники та деякі депутати наполегливо доводять, що їх позиція по звільненню приміщення клубом значно вплине на доходи бюджету. Але в цій позиції, на жаль, в багатьох випадках щось присутнє від лукавого. Адже для нікого не є секретом, що для великого [...]


«Благословенний час Різдва» у Художньому музеї Михайла Біласа

19.01.2017
«Благословенний час Різдва» у Художньому музеї Михайла Біласа

У вівторок, 17 січня, у Художньому музеї Михайла Біласа відбулася мистецька акція для дітей різних соціальних верств «Благословенний час Різдва». Розпочалося  свято  різдвяним  концертом учнів трускавецької школи мистецтв ім. Р. Савицького. Під музейним склепінням лунали бандури, скрипка, фортепіано та чарівний спів юних талантів. Вертепне дійство з віншуваннями та колядками представив дитячий колектив  при підтримці своїх [...]


Проблеми бориславського сміттєзвалища таки будуть вирішені

18.01.2017
Проблеми бориславського сміттєзвалища таки будуть вирішені

Ще 10 січня у кабінеті першого заступника міського голови Едуарда Бриня відбулася нарада, на якій обговорювали питання незадовільного стану заїзду до міського сміттєзвалища по вул. Братів Лисиків та завозу ТВП з інших міст. Подібні збори повторилися і 12 січня в залі засідань Бориславської міської ради, де депутати, громадські активісти та жителі міста змогли особисто задати [...]


Лікнеп. Права та обов`язки місцевого депутата. Як впливати на місцеву владу.

17.01.2017

Туристи в Східниці: хто, звідки і скільки?

17.01.2017
Східниця

/Зима 2016-2017/ Східниця – селище, що загубилося серед карпатських гір, яке претендує отримати статус курорту. Назвати Східницю курортом в класичному розумінні цього слова поки що важко. Чисте повітря, гірські ландшафти роблять Східницю швидше кліматичним курортом, на території якого присутня велика кількість джерел з мінеральними водами. Східниця досі в пошуках шляху свого розвитку. Вона й надалі [...]


Опитування

Запрошуємо на зустріч з Сашком Лірником

17.01.2017
Запрошуємо на зустріч з Сашком Лірником

У п’ятницю, 27 січня, в Трускавці пройде зустріч з Сашком Лірником на тему «Казки для дорослих і дітей». Сашко Лірник – казкар, інженер-будівельник, кораблебудівельник, колишній учасник київського гурту «Вій», сценарист, актор, телеведучий, автор телепрограм. Був членом журі фестивалю авторської пісні «Срібна підкова», постійний учасник фестивалів «Країна Мрій», «Шешори», «День Незалежності з Махном», «Етноеволюція», «Трипільське Коло», [...]


А що у ваших аптечках?

16.01.2017
sostav_avtomobilnoj_medicinskoj_aptechki

- Промийте рану! – кричав хтось у маршрутці. – Та що там тої рани, – скептично зауважив водій. – Там ж навіть не видно. – Дайте аптечку, будь ласка,  –  кажу я, і вмить перехоплюю здивований погляд водія. Відмахується на моє прохання фразою «зараз-зараз» і метушиться довкола розкиданих у салоні грошей. «Дайте аптечку!» – повторила [...]


Відпочивальники в Трускавці: хто, звідки і скільки?

13.01.2017
зима у Трускавці

/Зима 2016-2017/ У період Новорічно-Різдвяних свят (29 грудня – 15 січня) Трускавець відвідало близько 8 тисяч чоловік. Зменшення кількості відпочиваючих на вулицях курорту можна помітити «неозброєним» оком. Гості прибували в Трускавець в три періоди: 1) 29 грудня – 4 січня – зустріч Нового року; 2) 5-9 січня Різдвяні свята; 3) 10-15 січня – відпочинково-оздоровчий тур. [...]


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Червона рута 1989. 46 відео

Спалах

13.01.2017
Спалах

Яскравим спалахом-гала-концертом завершився Всеукраїнський фестиваль «Яскрава країна у Трускавці-2017». Гала-концерт пройшов 12 січня у Палаці культури імені Т. Шевченка. Тригодинне дійство завершилося нагородженням переможців – гран-прі отримали вокалістка Єва Гальперіна з Києва та зразковий ансамбль танцю «Джерельце» ПК Червонозаводського району міста Харкова (керівник Максим Кощавець). Авторитетне професійне журі присудило призи в різних номінаціях та різних [...]


Різдво у нашому домі

13.01.2017
Різдво у нашому домі

Мир і спокій цьому дому, Тут немає місця злому. Добрі маємо новини Для старого і дитини – Весь світ нині звеселився, Бо Син Божий народився! Понад півтора тисячоліття з року в рік увесь християнський світ з радістю і благоговінням відзначає день приходу на світ Сина Божого. Христос Рождається! Одна лиш фраза, але яка дивовижна сила, [...]


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