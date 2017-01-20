TRUSKAVETS On-Line

20.01.2017
Ми продовжуємо цикл інтерв`ю з депутатами Трускавецької міської ради і сьогодні нашим гостем є голова фракції «Народний Контроль», депутат Руслан Цехмейстер. – Пане Руслане, Ви вперше в своєму житті балотувалися в органи влади і перемогли. Як це Вам вдалося? Чому люди повірили саме Вам, а не комусь іншому на окрузі? – Так, я вперше балотувався [...]
20.01.2017
День 19 січня 2017 року став для Трускавця не тільки черговим світлим празником Водохреща, а ще й пам’ятною датою в сфері культури та прикладом результативної наполегливості. В місті урочисто та за великої кількості поважних гостей відкрито унікальний в Україні культурний, соціальний, громадський заклад – УРБАН-бібліотеку. І хоча директору УРБАН-бібліотеки Вірі Савці довелося пройти не одне [...]
20.01.2017
Протягом останніх двох місяців у Дрогобичі не вщухають дискусії щодо використання приміщення шаховим клубом «Софія». Чиновники та деякі депутати наполегливо доводять, що їх позиція по звільненню приміщення клубом значно вплине на доходи бюджету. Але в цій позиції, на жаль, в багатьох випадках щось присутнє від лукавого. Адже для нікого не є секретом, що для великого [...]
19.01.2017
У вівторок, 17 січня, у Художньому музеї Михайла Біласа відбулася мистецька акція для дітей різних соціальних верств «Благословенний час Різдва». Розпочалося свято різдвяним концертом учнів трускавецької школи мистецтв ім. Р. Савицького. Під музейним склепінням лунали бандури, скрипка, фортепіано та чарівний спів юних талантів. Вертепне дійство з віншуваннями та колядками представив дитячий колектив при підтримці своїх [...]
18.01.2017
Ще 10 січня у кабінеті першого заступника міського голови Едуарда Бриня відбулася нарада, на якій обговорювали питання незадовільного стану заїзду до міського сміттєзвалища по вул. Братів Лисиків та завозу ТВП з інших міст. Подібні збори повторилися і 12 січня в залі засідань Бориславської міської ради, де депутати, громадські активісти та жителі міста змогли особисто задати [...]
17.01.2017
/Зима 2016-2017/ Східниця – селище, що загубилося серед карпатських гір, яке претендує отримати статус курорту. Назвати Східницю курортом в класичному розумінні цього слова поки що важко. Чисте повітря, гірські ландшафти роблять Східницю швидше кліматичним курортом, на території якого присутня велика кількість джерел з мінеральними водами. Східниця досі в пошуках шляху свого розвитку. Вона й надалі [...]
17.01.2017
У п’ятницю, 27 січня, в Трускавці пройде зустріч з Сашком Лірником на тему «Казки для дорослих і дітей». Сашко Лірник – казкар, інженер-будівельник, кораблебудівельник, колишній учасник київського гурту «Вій», сценарист, актор, телеведучий, автор телепрограм. Був членом журі фестивалю авторської пісні «Срібна підкова», постійний учасник фестивалів «Країна Мрій», «Шешори», «День Незалежності з Махном», «Етноеволюція», «Трипільське Коло», [...]
16.01.2017
- Промийте рану! – кричав хтось у маршрутці. – Та що там тої рани, – скептично зауважив водій. – Там ж навіть не видно. – Дайте аптечку, будь ласка, – кажу я, і вмить перехоплюю здивований погляд водія. Відмахується на моє прохання фразою «зараз-зараз» і метушиться довкола розкиданих у салоні грошей. «Дайте аптечку!» – повторила [...]
13.01.2017
/Зима 2016-2017/ У період Новорічно-Різдвяних свят (29 грудня – 15 січня) Трускавець відвідало близько 8 тисяч чоловік. Зменшення кількості відпочиваючих на вулицях курорту можна помітити «неозброєним» оком. Гості прибували в Трускавець в три періоди: 1) 29 грудня – 4 січня – зустріч Нового року; 2) 5-9 січня Різдвяні свята; 3) 10-15 січня – відпочинково-оздоровчий тур. [...]
13.01.2017
Яскравим спалахом-гала-концертом завершився Всеукраїнський фестиваль «Яскрава країна у Трускавці-2017». Гала-концерт пройшов 12 січня у Палаці культури імені Т. Шевченка. Тригодинне дійство завершилося нагородженням переможців – гран-прі отримали вокалістка Єва Гальперіна з Києва та зразковий ансамбль танцю «Джерельце» ПК Червонозаводського району міста Харкова (керівник Максим Кощавець). Авторитетне професійне журі присудило призи в різних номінаціях та різних [...]
13.01.2017
Мир і спокій цьому дому, Тут немає місця злому. Добрі маємо новини Для старого і дитини – Весь світ нині звеселився, Бо Син Божий народився! Понад півтора тисячоліття з року в рік увесь християнський світ з радістю і благоговінням відзначає день приходу на світ Сина Божого. Христос Рождається! Одна лиш фраза, але яка дивовижна сила, [...]
12.01.2017
Для всіх нас беззаперечним є положення ч. 1. ст. 5 Конституції України, що єдиним джерелом влади є народ. Ст. 6 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає: первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функції і повноважень є територіальна громада. Ця аксіома є основною фішкою всіх кандидатів в органи місцевого самоврядування під час виборів. [...]
11.01.2017
Представляти нашого співрозмовника не потрібно – його прізвище у Трускавці і в нашому регіоні знають всі. Лев Грицак – Заслужений лікар України, двічі міський голова Трускавця (обраний в 2002 і 2006 роках), генеральний директор готельно-курортного комплексу «Карпати», лауреат багатьох нагород. А ще – любитель екстремальних видів спорту, меценат, аналітик і стратег, любитель краси, досконалості, довершених [...]
10.01.2017
Як ми вже інформували, 9 січня на центральній сцені Трускавця відбулася урочиста церемонія відкриття фестивалю «Яскрава країна у Трускавці-2017». Через сильні морози офіційні урочистості тривали недовго, а триваліший у часі концерт відкриття фестивалю пройшов того ж дня, 9 січня, в кіноконцертному залі готельно-курортного комплексу «Карпати». Розпочався концерт мелодіями колядок у виконанні ансамблю народних інструментів «Вишиваночка» [...]
09.01.2017
Вже увосьме курортна столиця України Трускавець стає на Різдвяні свята місцем зустрічі яскравих і талановитих дітей з різних куточків України. Фестиваль «Яскрава країна у Трускавці» був започаткований у нашому місті-курорті з ініціативи та легкої руки голови правління ГО «Яскрава країна» Ольги Обласової та секретаря Трускавецької міської ради Наталії Пономаренко у 2009 році. Ця ініціатива знайшла [...]
06.01.2017
Чим глибше коріння – тим міцніше дерево. Дерево роду, яке не має всохнути на тобі. Напередодні Різдвяних свят варто кілька слів сказати про родину. Різдво – родинне свято: таким воно було понад 2 тисячі років тому зі Святим Сімейством у Вифлеємі, таким воно є і зараз, коли родина збирається за одним столом на Святу Вечерю. [...]
06.01.2017
«BUKOVYTSIA» – сучасний гірськолижний комплекс, 11 км від Трускавця. Перший день народження комплекс відзначив 5 січня 2017 року. Попри молодий вік, інфраструктура «BUKOVYTSIA» вражає. Сучасне технічне обладнання – гармати зі штучним осніженням, ратрак , хороші бугельні витяги – дозволило зробити якісний гірськолижний спуск довжиною в кілометр. «BUKOVYTSIA» по праву можна назвати найграндіознішим об’єктом і найсуттєвішою інвестицією [...]
Останні коментарі