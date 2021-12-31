Європа зацікавилася трускавецьким приладом «VEB»

31.12.2021 | Filed under: Новини

Як повідомив кандидат медичних наук Ігор Попович, надійшло запрошення на участь у європейській конференції ESMED General Assembly 2022, котра пройде 4-6 серпня. Зацікавлення європейської медичної та наукової спільноти викликав прилад «VEB», розроблений трускавецькими науковцями.

«Європа зацікавилася трускавецьким приладом “VEB”. Незабаром Україна і Трускавець будуть його купувати, в свій час відмовившись навіть від випробувань. Класика!», – каже Ігор Попович.

Нагадаємо, що у 2020 році трускавецькі вчені на базі клінічного санаторію “Молдова” провели  пілотне дослідження впливу авторських апаратів для електростимуляції “VEB-1” і “VEB-2” на ключові ланки патогенезу так званої цитокінової бурі, яка є головною причиною смерті хворих на COVID-19. Це було зроблено з метою допомогти колегам у боротьбі з COVID-19. Детальніше про апарат «VEB» та його дію – за цим посиланням.

Про ESMED General Assembly читати тут.

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