Сьогодні скликається позачергова сесія Трускавецької міської ради

Сьогодні, 17 березня, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський видав розпорядження № 122-р «Про скликання сімдесят першої позачергової cесії міської ради сьомого демократичного скликання».
«Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати сімдесят першу позачергову сесію міської ради сьомого демократичного скликання 17 березня 2020 року o 15.00 год. в залі засідань», – йдеться в розпорядженні міського голови.
На розгляд сесії виносяться питання:
- Про звернення депутатів Трускавецької міської ради (звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України) з приводу обвалів, які утворилися внаслідок діяльності ПАТ “Стебницьке гірничо-хімічне підприємство “Полімінерал» 2017-2020 років та напрацювання заходів із забезпечення екологічної рівноваги.
- Про звернення депутатів Трускавецької міської ради (щодо внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби.
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