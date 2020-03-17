Сьогодні скликається позачергова сесія Трускавецької міської ради

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Сьогодні, 17 березня, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський видав розпорядження № 122-р «Про скликання сімдесят першої позачергової cесії міської ради сьомого демократичного скликання».

«Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати сімдесят першу позачергову сесію міської ради сьомого демократичного скликання 17 березня 2020 року o 15.00 год. в залі засідань», – йдеться в розпорядженні міського голови.

На розгляд сесії виносяться питання:

Про звернення депутатів Трускавецької міської ради (звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України) з приводу обвалів, які утворилися внаслідок діяльності ПАТ “Стебницьке гірничо-хімічне підприємство “Полімінерал» 2017-2020 років та напрацювання заходів із забезпечення екологічної рівноваги. Про звернення депутатів Трускавецької міської ради (щодо внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби.

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