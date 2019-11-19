Трускавець на обласний конкурс подає 27 проєктів

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Для участі в обласному конкурсі проєктів місцевих ініціатив Львівської обласної ради Трускавець подає 27 проектів. Вичерпний перелік проєктів від Трускавця затверджено на засіданні виконавчого комітету Трускавецької міської ради 19 листопада 2019 р. Питання на виконкомі доповідала начальниця управління розвитку міста ТМР Наталія Скибак.

Кожна заявка на конкурс має бути підкріплена солідарним фінансуванням. Тобто, до запитуваного обласного бюджету додаються гарантії внеску громади: виписки з рахунку, на який внесено зібрані громадою кошти, або документ, що засвідчує спонсорські пожертви.

Незалежні експертні групи виставляють бали кожному належно оформленому мікропроєкту, а конкурсна рада просто підводить риску рейтингового списку.

Пріоритетами конкурсу на 2020 рік визначені: 1) освіта, 2) охорона здоров’я, 3) культура, 4) спорт, 5) безпека, 6) вуличне освітлення, 7) будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, облаштування об’єктів природно-заповідного фонду, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування, 8) обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради.

Отже, на обласний конкурс проєктів подаються такі проєкти від Трускавця:

Капітальний ремонт санітарного вузла та господарського приміщення 4-го поверху поліклінічного корпусу КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР на вул. Данилишиних, 62 м. Трускавця. Капітальний ремонт кімнат для розміщення спортсменів у ДЮСК “Спортовець” на вул. Данилишиних, 11 в м. Трускавець. Придбання музичного інструменту для Будинку учнівської творчості на вул. Стебницька,12 в м. Трускавець. Придбання меблів для забезпечення сучасного підходу до організації навчального та розвивального процесу дошкільників у ДНЗ №4 «Сонечко» на вул. Бориславській, 34 м. Трускавець Львівської області. Капітальний ремонт санвузла в ДНЗ № 6 «Теремок» на вул. Лесі Українки, 21 в м. Трускавець Львівської області. Капітальний ремонт туалетних кімнат у ДНЗ №5 «Зірочка» по вул. Стебницькій, 68 в м. Трускавець Львівської області. Придбання меблів для роздягалень та групових кімнат у ДНЗ № 7 “Дзвіночок” на вул. Стебницькій, 94 у м. Трускавець Львівської області Капітальний ремонт їдальні СЗШ № 1 м. Трускавця з метою якісної організації харчування та обслуговування школярів. Капітальний ремонт електропостачання варочного цеху шкільної їдальні НВК «СЗШ №2-гімназія» на вул. Данилишиних, 19 в м. Трускавець Львівської області. Придбання технічного обладнання для навчальних кабінетів СЗШ № 3 м. Трускавець, на вул. Стебницькій,98. Музичний сквер: будівництво освітньо-відпочинкового простору на території позашкільного навчального закладу Трускавецької школи мистецтв ім. Р.Савицького на вул. Річки 11 в м. Трускавець. Капітальний ремонт пішохідної доріжки від житлового будинку на вул. Стуса, 4 до житлового будинку на вул. Стебницька, 76 в м. Трускавець Львівської області. Безпечне ОСББ: придбання та монтаж системи відеонагляду в ОСББ “Гошів 38” на вул. Івана Мазепи, 38 в м. Трускавець Львівської області. Придбання та монтаж системи відеонагляду в ОСББ “Зелений дім 72” на вул.Стебницька, 72 в м. Трускавець Львівської області. Придбання та встановлення систем відеонагляду в ОСББ “Будівельник 2016” на вул. Стебницька, 74 в м. Трускавець Львівської області. Безпечне ОСББ: придбання та встановлення системи відеонагляду в ОСББ “Трускавець-комфорт” на вул. Скоропадського, 8 в м. Трускавець Львівської області. Придбання та монтаж системи відеоспостереження в ОСББ “Едельвейс 70” на вул. Стебницька, 70 в м. Трускавець Львівської області. Реконструкція прибудинкової території з облаштуванням підпірної стінки на вул. Стуса,10 м. Трускавець. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку на вул. Стуса,14 в м. Трускавець Львівської області. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку на вул. Івасюка 13 в м. Трускавець Львівської області. «Гуси Трускавця». Придбання скульптур з метою популяризації культурно-історичної спадщини м.Трускавець. URBAN простір ОСББ «Файні газди» на вул. Бориславська, 36 в м. Трускавці (реконструкція). Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж водопостачання та водовідведення (стояків) житлового будинку на вул.Івасюка, 1 у м. Трускавець ОСББ “Центральне-2017”. Капітальний ремонт дренажної системи житлового будинку на вул. Івасюка, 15 у м. Трускавець, ОСББ “Молодіжне-15”. Придбання обладнання (сервер з програмним забезпеченням) для ефективного використання медичної інформаційної системи в КНП «Трускавецька міська лікарня» на Данилишиних, 62 в м. Трускавець. Реконструкція мереж вуличного освітлення на вулиці Дрогобицькій м. Трускавця Львівської області Ландшафтно-просторове облаштування та благоустрій території на вул. Івасюка у м. Трускавці (реконструкція).

Остаточні переможці обласного конкурсу проєктів будуть відомі у березні 2020 року.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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