Протягом квітня у Трускавці 517 ветеранів війни отримали грошову допомогу до 5 травня

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19-го лютого 2020 року Урядом прийнято постанову № 112 «Деякі питання виплати у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», якою встановлено розміри та порядок виплати щорічної разової грошової допомоги до 5-го травня ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань.

Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, відповідно до цієї постанови в м. Трускавці управлінням праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради у квітні виплачено ветеранам війни щорічну разову грошову допомогу до 5-го травня в наступних розмірах:

– 8 особам з інвалідністю внаслідок війни І групи в розмірі 4 120 грн. кожному;

– 9 особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи в розмірі 3 640 грн. кожному (в т.ч. 1 учаснику АТО);

– 32 особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи в розмірі 3 160 грн. кожному (в т.ч. 10 учасникам АТО);

– 172 учасникам бойових дій в розмірі 1 390 грн. кожному (в т. ч. 86 учасникам АТО);

– 80 членам сімей загиблих та дружинам померлих ветеранів війни в розмірі 900 грн. кожному (в т.ч. 9 членам сімей загиблих учасників АТО);

– 216 учасникам війни в розмірі 570 грн. кожному (в т.ч. 1 учаснику АТО).

Загалом грошову допомогу у 2020 році в м. Трускавці отримало 517 ветеранів війни на загальну суму 601 040 гривень.

Кошти виплачено через відділення зв’язку або установи банків на особові рахунки громадян за місцем отримання пенсії (особам, які не є пенсіонерами, – за місцем їх проживання) на підставі списків, поданих органами Пенсійного фонду України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардією, Національної поліції, Державної податкової служби, Державної митної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства юстиції, Управління державної охорони, Адміністрації Державної прикордонної служби, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Офісу Генерального прокурора, інших утворених відповідно до законів військових формувань, підприємств, установ, організацій.

Особи, які не отримали грошову допомогу до 5-го травня, зможуть її отримати до 30-го вересня 2020 року. Зазначена допомога не виплачується в разі набуття громадянином статусу після 5-го травня відповідного року, в якому здійснюється виплата.

Детальну інформацію можна отримати в управлінні праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за адресою: м. Трускавець, вул. Бориславська, 1. Телефон для довідок: 6-82-66.

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